【流通科学大学の学生が''シビックプライド''の醸成に挑む】神戸市・名谷エリアの子どもたちとつくる『名谷赤道故郷祭（みょうだに あかみち ふるさとまつり）』12月21日（日）開催

流通科学大学（神戸市西区／学長：清水信年）の商学部・岡田恵実准教授ゼミでは、名谷エリアの地域活性化を目的とした産学官の社会共創プロジェクトに取り組んでいます。

学生たちは、パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（東京都江東区／代表取締役社長：市村和幸）および須磨区役所（神戸市須磨区／区長：岩城敬二）と連携し、地域への誇りや愛着を意味する“シビックプライド”の醸成をテーマに、名谷に住む子どもたちを主な対象とした地域参加型イベント『名谷赤道故郷祭（みょうだに あかみち ふるさとまつり）』を企画しました。

◆名谷エリアについて

　イベントの舞台となる名谷エリアは、神戸市が掲げる「ゆとりある郊外型居住エリア」のモデルとして位置づけられ、2019年から「リノベーション・神戸」の一環として大規模な活性化が進められている地域です。名谷駅周辺に整備された歩行者専用道路「赤道（あかみち）」は、名谷エリアを象徴する"まちの特徴そのもの"であり、車の通行を気にせず安心して歩ける空間として、子育て世帯を中心に幅広い住民に利用されています。

＜フィールドワークで赤道を訪れた学生たち＞

　学生たちは、この赤道の特性を活かし、地域の人々が安全に参加でき、まちの魅力を再発見できるプログラムづくりに取り組んでいます。

◆イベント概要

・イベント名：名谷赤道故郷祭（みょうだに あかみち ふるさとまつり）

・日時：2025年12月21日（日）10：30-15：30

・会場：名谷駅周辺 赤道および近隣公園

・主催：流通科学大学 岡田ゼミ／パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社／須磨区役所

◆学生が企画する4つのプログラム

・縁日：子ども店長による"手づくり縁日"。地域の子どもたちが主役の体験型コンテンツ。

・屋台： 焼きそばやわたがし、チョコバナナ等祭りを盛り上げる充実のフードメニュー。

・スタンプラリー：赤道を巡りながら、地域の場所や魅力を再発見できる体験型ゲーム。

・コンテスト： これぞ本当のレッドカーペット！赤道を舞台にした仮装コンテスト。

「子ども店長」および「仮装コンテスト」は事前申込制。チラシに掲載のQRコードから申し込み可

◆指導教員コメント（岡田 恵実 准教授）

　「地元の祭りこそ心の原風景」という気づきから、パーソルビジネスプロセスデザイン、須磨区役所の方々と学生が対等なチームとして議論を重ね、ゼロから作り上げました。名谷の日常である赤道を舞台にしたこの挑戦が、地域の皆さまの愛着を深める場になることを願っています。

◆学生代表コメント

　活動を進める中で、名谷には日常に根付いた歩行者専用道路「赤道」があると気づきました。今回、その"当たり前の風景"に非日常を灯すことで、地域の皆さまに名谷への愛着をより深めていただける機会にしたいと考えています。

