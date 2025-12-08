【フェリス女学院大学】横浜眦膕亜MIRAIにつなぐクリスマスマーケット」にて学生考案のコラボ商品出展・軽音部によるライブ演奏を行います

フェリス女学院大学（神奈川県横浜市／学長：小檜山ルイ）は、12月10日(水)より横浜郄島屋で開催される「MIRAIにつなぐクリスマスマーケット」にて、学生考案のコラボ商品の出展及び軽音部によるライブで、横浜のクリスマスを華やかに盛り上げます。

■学生考案・コラボレーション商品出展

二人の女性起業家とフェリス女学院大学の学生がコラボし、学生目線でのアイディアを基に作成されたコラボ商品が出展されます。

１．[minigara]×フェリス女学院大学

テキスタイルデザイナーYoko Yoshioka氏が、地域の魅力をイラストを通じて布に描き出すブランド「minigara」。本学学生が考案した柄で仕上げた小物入れなどが並びます。

ネーミングも学生が手がけ、「横浜×クリスマス」をテーマに横浜の魅力を込めた特別な柄となっております。ぜひお手に取ってお楽しみください。

２．[Chouchou-candle]×フェリス女学院大学

「お花を飾るようにキャンドルを飾り、灯して欲しい」をテーマに、キャンドルやワックスサシェなどを展開するブランド「Chouchou-candle（シュシュキャンドル）」。本学学生がオリジナルの香りを調合・命名したキャンドルを販売します。学生の感性で生み出された特別な香りのキャンドルを、ぜひお楽しみください。

■軽音部によるクリスマスコンサート

会場のクリスマスムードをさらに高めるイベントとして、フェリス女学院大学 軽音部によるライブ演奏を行います。

日時：12月11日（木）午後6時（演奏時間は30分程度を予定）

場所：横浜郄島屋8階　催会場

観覧：無料、予約不要

※都合により、予告なく開催時間・内容が変更になる場合がございます。

イベント概要

イベント名：「MIRAIにつなぐクリスマスマーケット」

期間：2025年12月10日(水)〜15日（月）

　　　※連日午後７時まで開催、最終日は午後5時閉場。

会場：横浜郄島屋8階　催会場

【参考URL】

■「横浜郄島屋 クリスマスマーケット」

https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/christmas_market/

■大学公式Webサイト　https://www.ferris.ac.jp/

■フェリス女学院大学の学生が横浜郄島屋65周年フィナーレを彩る「YOKOHAMA MIRAIにつなぐファッションショー」に参加（2024.11.15）

https://www.ferris.ac.jp/news/2024/11/1846.html

■公式Instagram　https://www.instagram.com/ferrisuniv/

（学生広報スタッフの協力を得てキャンパスライフを紹介しています）

