【酪農学園大学・立教大学】1月10日に連携協定締結記念シンポジウム「縮小社会における地域の環境問題 〜R×Rで育くむ環境リーダーが地域の課題を解決する〜」を開催

酪農学園大学（北海道江別市）と立教大学（東京都豊島区）は2026年1月10日（土）、連携協定締結記念シンポジウム「縮小社会における地域の環境問題 〜R×Rで育くむ環境リーダーが地域の課題を解決する〜」を開催する。両者は2025年2月に教育・研究・地域連携の強化を目的とした環境分野での連携協定を締結。連携を「R×R（アール・バイ・アール：RAKUNO × RIKKYO）」と命名し、未来の環境リーダーの育成に取り組んでいる。「R×R」のスタートを記念したこのたびのシンポジウムは、今直面している環境問題とその解決をテーマとして開催する。会場は酪農学園大学、参加費無料、事前申込制。

　酪農学園大学の新学類「農情報環境学類（2026年4月開設予定）」および立教大学の新学部「環境学部（2026年4月開設予定）」は、いずれも文部科学省「大学・高専機能強化支援事業」に選定されている。両者は同事業における連協強化などのため、環境分野での連携協定を締結した。

　ともにキリスト教学校同盟加盟校であるという共通点もふまえ、広大なフィールドを有する酪農学園大学と都心に所在する立教大学が、それぞれの地域で蓄積してきた研究・教育成果を結びつけ、両大学の強みが生み出す相乗効果を象徴する造語として、この連携を「R×R（アール・バイ・アール：RAKUNO × RIKKYO）」と名付け、新たな環境リーダーを育んでいく。

　このたび、「R×R」の始動を広く学内外に共有することを目的に、記念シンポジウムを開催する。両大学の教員らが登壇し、今直面している環境問題とその解決をテーマに新たな共創の可能性を探る。概要は以下の通り。

◆酪農学園大学・立教大学 連携協定締結記念シンポジウム

「縮小社会における地域の環境問題 〜R×Rで育くむ環境リーダーが地域の課題を解決する〜」

【日　時】2026年1月10日（土）13:00〜16:00

【会　場】酪農学園大学 黒澤記念講堂（北海道江別市文京台緑町582番地）

【主　催】酪農学園大学×立教大学（R×R）

【参加費】無料

【申し込み】下記URLより事前申込制。

　https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd4Zi57cLrAJ4C0LTRdvvY2icXDgksG02POAkkcbdmNf1DTg/viewform?pli=1　

【プログラム（概要）】

＜第1部 問題提起と、R×Rによって実現できること＞

「ヒグマ問題に向き合う地域社会と社会科学の役割」

　佐藤喜和 教授（酪農学園大学）

「観測と教育でつなぐサステナブルな未来 地域課題と地球環境に挑む次世代リーダーと学生の共育」

　吉田磨 教授（酪農学園大学）

「現場で培う実践力 ― 環境教育学の視点から」

　二ノ宮リムさち 教授（立教大学）

＜第2部 未来に向けて＞

「R×Rによる未来共創への期待」　

　学校法人酪農学園 郄島英也 理事長

＜パネルディスカッション＞

「酪農学園大学と立教大学が協働すると何が生まれるのか？ 〜R×Rによる未来の共創〜」

（パネリスト）

　酪農学園大学：岩野英知 学長、佐藤喜和 教授、吉田磨 教授

　立教大学：小林潤司 教授、二ノ宮リムさち 教授

　モデレーター：立木靖之 教授（酪農学園大学）

●酪農学園大学 農情報環境学類（2026年4月開設予定）　

　https://shingakunet.com/school/SC000559/rakuno/special/　

●立教大学 環境学部（2026年4月開設予定）

　https://env.rikkyo.ac.jp/　

（関連記事）

・酪農学園大学と立教大学は、環境学分野における相互協力・連携に関する協定を締結（2025.02.21）

　https://www.u-presscenter.jp/article/post-55684.html　

▼本件に関する問い合わせ先

酪農学園大学 社会連携センター 地域連携課

住所：江別市文京台緑町582番地

TEL：011-388-4131

メール：rg-ext@rakuno.ac.jp

