こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【酪農学園大学・立教大学】1月10日に連携協定締結記念シンポジウム「縮小社会における地域の環境問題 〜R×Rで育くむ環境リーダーが地域の課題を解決する〜」を開催
酪農学園大学（北海道江別市）と立教大学（東京都豊島区）は2026年1月10日（土）、連携協定締結記念シンポジウム「縮小社会における地域の環境問題 〜R×Rで育くむ環境リーダーが地域の課題を解決する〜」を開催する。両者は2025年2月に教育・研究・地域連携の強化を目的とした環境分野での連携協定を締結。連携を「R×R（アール・バイ・アール：RAKUNO × RIKKYO）」と命名し、未来の環境リーダーの育成に取り組んでいる。「R×R」のスタートを記念したこのたびのシンポジウムは、今直面している環境問題とその解決をテーマとして開催する。会場は酪農学園大学、参加費無料、事前申込制。
酪農学園大学の新学類「農情報環境学類（2026年4月開設予定）」および立教大学の新学部「環境学部（2026年4月開設予定）」は、いずれも文部科学省「大学・高専機能強化支援事業」に選定されている。両者は同事業における連協強化などのため、環境分野での連携協定を締結した。
ともにキリスト教学校同盟加盟校であるという共通点もふまえ、広大なフィールドを有する酪農学園大学と都心に所在する立教大学が、それぞれの地域で蓄積してきた研究・教育成果を結びつけ、両大学の強みが生み出す相乗効果を象徴する造語として、この連携を「R×R（アール・バイ・アール：RAKUNO × RIKKYO）」と名付け、新たな環境リーダーを育んでいく。
このたび、「R×R」の始動を広く学内外に共有することを目的に、記念シンポジウムを開催する。両大学の教員らが登壇し、今直面している環境問題とその解決をテーマに新たな共創の可能性を探る。概要は以下の通り。
◆酪農学園大学・立教大学 連携協定締結記念シンポジウム
「縮小社会における地域の環境問題 〜R×Rで育くむ環境リーダーが地域の課題を解決する〜」
【日 時】2026年1月10日（土）13:00〜16:00
【会 場】酪農学園大学 黒澤記念講堂（北海道江別市文京台緑町582番地）
【主 催】酪農学園大学×立教大学（R×R）
【参加費】無料
【申し込み】下記URLより事前申込制。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd4Zi57cLrAJ4C0LTRdvvY2icXDgksG02POAkkcbdmNf1DTg/viewform?pli=1
【プログラム（概要）】
＜第1部 問題提起と、R×Rによって実現できること＞
「ヒグマ問題に向き合う地域社会と社会科学の役割」
佐藤喜和 教授（酪農学園大学）
「観測と教育でつなぐサステナブルな未来 地域課題と地球環境に挑む次世代リーダーと学生の共育」
吉田磨 教授（酪農学園大学）
「現場で培う実践力 ― 環境教育学の視点から」
二ノ宮リムさち 教授（立教大学）
＜第2部 未来に向けて＞
「R×Rによる未来共創への期待」
学校法人酪農学園 郄島英也 理事長
＜パネルディスカッション＞
「酪農学園大学と立教大学が協働すると何が生まれるのか？ 〜R×Rによる未来の共創〜」
（パネリスト）
酪農学園大学：岩野英知 学長、佐藤喜和 教授、吉田磨 教授
立教大学：小林潤司 教授、二ノ宮リムさち 教授
モデレーター：立木靖之 教授（酪農学園大学）
●酪農学園大学 農情報環境学類（2026年4月開設予定）
https://shingakunet.com/school/SC000559/rakuno/special/
●立教大学 環境学部（2026年4月開設予定）
https://env.rikkyo.ac.jp/
（関連記事）
・酪農学園大学と立教大学は、環境学分野における相互協力・連携に関する協定を締結（2025.02.21）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-55684.html
▼本件に関する問い合わせ先
酪農学園大学 社会連携センター 地域連携課
住所：江別市文京台緑町582番地
TEL：011-388-4131
メール：rg-ext@rakuno.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
ともにキリスト教学校同盟加盟校であるという共通点もふまえ、広大なフィールドを有する酪農学園大学と都心に所在する立教大学が、それぞれの地域で蓄積してきた研究・教育成果を結びつけ、両大学の強みが生み出す相乗効果を象徴する造語として、この連携を「R×R（アール・バイ・アール：RAKUNO × RIKKYO）」と名付け、新たな環境リーダーを育んでいく。
このたび、「R×R」の始動を広く学内外に共有することを目的に、記念シンポジウムを開催する。両大学の教員らが登壇し、今直面している環境問題とその解決をテーマに新たな共創の可能性を探る。概要は以下の通り。
◆酪農学園大学・立教大学 連携協定締結記念シンポジウム
「縮小社会における地域の環境問題 〜R×Rで育くむ環境リーダーが地域の課題を解決する〜」
【日 時】2026年1月10日（土）13:00〜16:00
【会 場】酪農学園大学 黒澤記念講堂（北海道江別市文京台緑町582番地）
【主 催】酪農学園大学×立教大学（R×R）
【参加費】無料
【申し込み】下記URLより事前申込制。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd4Zi57cLrAJ4C0LTRdvvY2icXDgksG02POAkkcbdmNf1DTg/viewform?pli=1
【プログラム（概要）】
＜第1部 問題提起と、R×Rによって実現できること＞
「ヒグマ問題に向き合う地域社会と社会科学の役割」
佐藤喜和 教授（酪農学園大学）
「観測と教育でつなぐサステナブルな未来 地域課題と地球環境に挑む次世代リーダーと学生の共育」
吉田磨 教授（酪農学園大学）
「現場で培う実践力 ― 環境教育学の視点から」
二ノ宮リムさち 教授（立教大学）
＜第2部 未来に向けて＞
「R×Rによる未来共創への期待」
学校法人酪農学園 郄島英也 理事長
＜パネルディスカッション＞
「酪農学園大学と立教大学が協働すると何が生まれるのか？ 〜R×Rによる未来の共創〜」
（パネリスト）
酪農学園大学：岩野英知 学長、佐藤喜和 教授、吉田磨 教授
立教大学：小林潤司 教授、二ノ宮リムさち 教授
モデレーター：立木靖之 教授（酪農学園大学）
●酪農学園大学 農情報環境学類（2026年4月開設予定）
https://shingakunet.com/school/SC000559/rakuno/special/
●立教大学 環境学部（2026年4月開設予定）
https://env.rikkyo.ac.jp/
（関連記事）
・酪農学園大学と立教大学は、環境学分野における相互協力・連携に関する協定を締結（2025.02.21）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-55684.html
▼本件に関する問い合わせ先
酪農学園大学 社会連携センター 地域連携課
住所：江別市文京台緑町582番地
TEL：011-388-4131
メール：rg-ext@rakuno.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/