¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âè11²ó¿ò¾ëÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ·§ËÜ¸©¥ª¡¼¥×¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¤Î¤´°ÆÆâ ¡½ ±þÊçÁí¿ô338·ï¤«¤é¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿·×13¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¯É½
¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢12·î13Æü(ÅÚ)¤Ë·§ËÜ¸©¤È¶¦ºÅ¤Ç¡ÖÂè11²ó¿ò¾ëÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È/ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ·§ËÜ¸©¥ª¡¼¥×¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡É·§ËÜ¤«¤é¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Â¿·¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¶áÇ¯¤Î¹â¹»À¸¤ÎÃµµæ³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë³èÌö¤ò´Õ¤ß¡¢¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹â¹»À¸µÚ¤Ó¡¢3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î¹âÅùÀìÌç³Ø¹»À¸¡Ê¹âÀìÀ¸¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿U18¤Î¹â¹»À¸ÉôÌç¤ò¿·Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¾ï¼±¤òº£¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢À¸À®AI¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ë¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÆÈÁÏÀ¤Ç¿·¤·¤¤Á°Îã¤òºî¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î±þÊçÁí¿ô338·ï¤«¤é¡¢76·ï¤¬°ì¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¡¢Æó¼¡¿³ºº¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¹â¹»À¸ÉôÌç4¥Á¡¼¥à¤È°ìÈÌÉôÌç9¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥¾¡¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÆÈÁÏÀ¡¢¢µ»½ÑÅª¼Â¸½À¡¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹ÂÅÅöÀ¡¢¤ÍÍÑÀ¡¢¥¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢°ìÈÌÉôÌç¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¾Þ¶â50Ëü±ß¡¢¹â¹»À¸ÉôÌç¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï5Ëü±ß¤Î¥®¥Õ¥È·ô¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¼èºà¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü»þ¡Û
ÎáÏÂ7Ç¯12·î13Æü(ÅÚ) 9¡§00¡Á17¡§30
¡Ú¾ì½ê¡Û
¿ò¾ëÂç³Ø ÃÓÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê·§ËÜ»ÔÀ¾¶èÃÓÅÄ4ÃúÌÜ22-1¡Ë ¤ª¤è¤ÓYouTubeÀ¸ÇÛ¿®
¢£¹â¹»À¸ÉôÌç¡Ê9:00¡Á11:30¡Ë¡¡¡¡
¾ì½ê¡§SILC¡Ê¥·¥ë¥¯¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡§https://www.youtube.com/live/T6Q2vqkiOWw
¢£°ìÈÌÉôÌç¡Ê13:00¡Á17:30¡Ë¡¡¡¡
¾ì½ê¡§SoLA(¥½¡¼¥é)¥Û¡¼¥ë
YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡§https://www.youtube.com/live/IaqZrlIqg-Y
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¡¡ ¢¨·É¾ÎÎ¬
¢£¹â¹»À¸ÉôÌç
9:00¡¡³«²ñ°§»¢ (¿ò¾ëÂç³Ø Éû³ØÄ¹¡¡Ãæ»³ÂÙ½¡)
9:05¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¾Ò²ð¡¦¿³ºº°÷¾Ò²ð¡¦¿³ºº´ð½àÈ¯É½
9:10¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó 4¥Á¡¼¥à¡Ê³Æ¥Á¡¼¥à¥×¥ì¥¼¥ó 8 Ê¬¡¢¼Áµ¿±þÅú 7 Ê¬¡Ë
10:30¡¡¿³ºº°Ñ°÷²ñ¡¿µÙ·Æ¡Ê20Ê¬´Ö¡Ë
10:50¡¡¿³ººÈ¯É½¡¦É½¾´¼°¡¿ÊÄ²ñ°§»¢¡¡¿ò¾ëÂç³Ø Éû³ØÄ¹ Ãæ»³ÂÙ½¡
11:30¡¡ÊÄ²ñ
¢£°ìÈÌÉôÌç
13:00¡¡³«²ñ°§»¢¡¡¡Ê¿ò¾ëÂç³Ø ³ØÄ¹¡¡¾®ÌîÄ¹Ìç¡¿·§ËÜ¸©¾¦¹©Ï«Æ¯Éô »º¶È¿¶¶½¶É¡¡»º¶È»Ù±ç²Ý²ÝÄ¹¡¡¾®¾¾ÆÆ»Ë¡Ë
13:10¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¾Ò²ð¡¦¿³ºº°÷¾Ò²ð¡¦¿³ºº´ð½àÈ¯É½
13:20¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó Á°È¾5¥Á¡¼¥à ¡Ê³Æ¥Á¡¼¥à¥×¥ì¥¼¥ó 8 Ê¬¡¢¼Áµ¿±þÅú 7 Ê¬¡Ë
15:00¡¡µÙ·Æ¡Ê10Ê¬´Ö¡Ë
15:10¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¸åÈ¾4¥Á¡¼¥à¡Ê³Æ¥Á¡¼¥à¥×¥ì¥¼¥ó 8 Ê¬¡¢¼Áµ¿±þÅú 7 Ê¬¡Ë
16:30¡¡µÙ·Æ¡Ê30Ê¬´Ö¡Ë¡¿¿³ºº°÷²ñ
17:00¡¡¿³ººÈ¯É½¡¦É½¾´¼°¡¿ÊÄ²ñ°§»¢¡¡¿ò¾ëÂç³Ø Éû³ØÄ¹ Ãæ»³ÂÙ½¡
17:30¡Á ÊÄ²ñ
¡Ú¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¡Û¡¡¢¨¥Á¡¼¥àÌ¾(³Ø¹»Ì¾) ¥×¥é¥ó¡¡¢¨È¯É½½ç
¢£¹â¹»À¸ÉôÌç
1. Y's Lab ¡ÊÈ¬Âå¹©¶È¹â¹»¡Ë ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡ª¡¡¡ÁÌ¤Íè¤òÁÏ¤ëÈ¬¹©È¯¡¦ÅÅ»Ò¹©ºî¥¥Ã¥È»ö¶È¡Á¡×
2. 1ST¤ÎÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡ÊÊ¸ÆÁ¹â¹»¡Ë ¡ÖÉûºîÍÑ²æËý¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤¸¤ãÌµÍý¤«¡£ÁêÃÌ¤Ï¤Í¡¢¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡£¡×
3. KineLink¡ÊÀé¸¶Âæ¹â¹»¡Ë ¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×
4. ¶õ¤²È¥Ï¥ó¥¿¡¼¡ÊÊ¸ÆÁ¹â¹»¡Ë ¡ÖAmakusa Second Home¡×
¢£°ìÈÌÉôÌç
1. OST¡Ê¿ò¾ëÂç³Ø¡Ë ¡ÖºÇÅ¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥¢¥×¥ê¡×
2. KineLink¡ÊÀé¸¶Âæ¹â¹»¡Ë ¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×
3. Eco Tide Loop¡Ê¿ò¾ëÂç³Ø¡Ë¡¡¡Ö´³³ã¤ÎÅ¥¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥ë·¿ÅÚ¾í²þÁ±¥·¥¹¥Æ¥à¡×
4. We Want ¤ì¤¤¤¾¤¦¤³‼¡Ê·§ËÜ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ë ¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤À¤â¤ó¢ö¡×
5. DHA¡Ê¿ò¾ëÂç³Ø¡Ë ¡Ö²»¤Ç¤Î³°Íèµû¶î½ü¤È»ñ¸»²½¡×
6. ¥Þ¥¤¥ó¥É¡¼¡Ê·§ËÜ³Ø±àÂç³Ø¡Ë ¡ÖSUGATA¡×
7. MindLink¡Ê¿ò¾ëÂç³Ø¡Ë ¡ÖCampus Mind Care¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡×
8. ·§Ââ¡Ê·§ËÜÂç³Ø¡Ë ¡ÖÁá²ò¤¥³¥í¥·¥¢¥à ¡½ ²ò¤¯³Ú¤·¤µ¤¬¡¢³Ø¤Ó¤Î¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥×¥ê¡×
9. UniTech¡Ê¿ò¾ëÂç³Ø¡Ë ¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¦¥Ë¤Î¿Í¹©»ôÎÁ¡×
¢¨¥×¥é¥óÆâÍÆ¡Ê°ì¼¡¿³ºº¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿³ºº°÷¡Û¡¡¢¨½çÉÔÆ±¡¢·É¾ÎÎ¬
¢£¹â¹»À¸ÉôÌç
Ãæ»³¡¡ÂÙ½¡¡Ê¿ò¾ëÂç³Ø¡¡Éû³ØÄ¹¡Ë
¿ù±º¡¡ÃéÃË¡Ê¿ò¾ëÂç³Ø¡¡¾ðÊó³ØÉô¡¡¾ðÊó³Ø²Ê¶µ¼ø¡¡³ØÉôÄ¹¡¡¡Ë
»°»Þ¡¡·ÉÌÀ¡Ê¿ò¾ëÂç³Ø¡¡À¸ÊªÀ¸Ì¿³ØÉô¡¡À¸ÊªÀ¸Ì¿³Ø²Ê¶µ¼ø¡¡·ó¡¡³ØÀ¸ÉôÄ¹¡Ë
±üÅÄ¡¡Ä¾Ã¤¡Ê¿ò¾ëÂç³Ø¡¡·Ý½Ñ³ØÉô¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡Ë
¢£°ìÈÌÉôÌç
Åì¡¡ÇîÄª¡ÊÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡Ë
ÎÓ¡¡Î¶Ê¿ ¡Ê¥Ù¡¼¥¿¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë
´ßËÜ¡¡¼£Ïº ¡Ê¥Ê¥¬¥»¥ô¥£¡¼¥¿³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¡¡¸¦µæµ»½Ñ¡¦²ÁÃÍ¤Å¤¯¤êÉôÌçÄ¹¡Ë¡¡
ºØÆ£¡¡»Ëµ®¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¿Âçºå¼è°ú½ê¡¡¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉô¡Ë
µ×´Ö¡¡¹§»Ö (·§ËÜÆüÆü¿·Ê¹ Åìµþ»Ù¼Ò¡¡»Ù¼ÒÄ¹)
ÌÀ¿À¡¡¹À (°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥é¥Ö¡¡»öÌ³¶ÉÄ¹)
×¢ß·¡¡ÂÀµª (THE SEED General Partner)
¡Ú¼çºÅ¡Û¿ò¾ëÂç³Ø
¡Ú¶¦ºÅ¡Û·§ËÜ¸©
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥â¡¼¥È¥¦¥§¥Ö¡¢³ô¼°²ñ¼ÒFieldinX¡¢Sutudio Gira ¸ÞÉ´ÅÄ¥®¥é
¡Ú¸å±ç¡Û·§ËÜ»Ô¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¶å½£·ÐºÑ»º¶È¶É¡¢ÁíÌ³¾Ê¶å½£Áí¹çÄÌ¿®¶É¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶å½£¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¡¢Ãæ¾®µ¡¹½¶å½£¡¢·§ËÜ¸©¹©¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡¢·§ËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢Âç³Ø¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à·§ËÜ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤¯¤Þ¤â¤È·ÐºÑ¡¢·§ËÜÆüÆü¿·Ê¹¼Ò¡¢NHK ·§ËÜÊüÁ÷¶É¡¢·§ËÜÊüÁ÷¡¢TKU ¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¡¢KKT ·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó¡¢·§ËÜÄ«ÆüÊüÁ÷¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à·§ËÜ¡¢FM791¡¢SOJO ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½¡ÊNICT¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¿¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ó¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥¢¥±¡¢¤µ¤¯¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹Ž¥¥¢¥¯¥·¥ç¥óŽ¥¥¯¥é¥Ö¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ê¥¬¥»¥ô¥£¡¼¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í·§ËÜ¸©¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹»º¶È¶¨²ñ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ°å¹©¸¦µæ½ê
¡Ú¾Þ¤È¾Þ¶â¡Û
¢£¹â¹»À¸ÉôÌç
• Í¥¾¡ (¥¢¥Þ¥¾¥ó¥®¥Õ¥È·ô5Ëü±ß)
• ½àÍ¥¾¡ (¥¢¥Þ¥¾¥ó¥®¥Õ¥È·ô2Ëü±ß)
• ¹â¹»À¸ÉôÌç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ (¥¢¥Þ¥¾¥ó¥®¥Õ¥È·ô2Àé±ß)
• FieldinX¾Þ¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥®¥Õ¥È·ô1Ëü±ß¡Ë
¢£°ìÈÌÉôÌç
• Í¥¾¡ (¾Þ¶â¡§50Ëü±ß)
• ½àÍ¥¾¡ (¾Þ¶â¡§10Ëü±ß)
• ·§ËÜ¸©ÃÎ»ö¾Þ
• ¥¢¥¤¥Ç¥¢Âç¾Þ (¾Þ¶â¡§3Ëü±ß)
• ¥¢¥É¥ì¾Þ (¾Þ¶â¡§2Ëü±ß)
• NICT ¾Þ (Éû¾Þ: µ¯¶È²È¹Ã»Ò±àÄ©Àï¸¢¡¤¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¸¦½¤¡Ê1Ì¾¡Ë)
• ¥Ó¥¸¥Í¥¹Ž¥¥¢¥¯¥·¥ç¥óŽ¥¥¯¥é¥Ö¾Þ (Éû¾Þ: Japan Business Design¡õAction AwardÄ©Àï¸¢)
• ÃÏ°è¤ß¤é¤¤¾Þ¡ÊÉû¾Þ¡§CIC Fukuoka¤Ç¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë
• ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ5·ï¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥®¥Õ¥È·ô5Àé±ßÊ¬¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¿ò¾ëÂç³Ø Áí¹ç¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼
ÀîÉûÃÒ¹Ô
½»½ê¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÀ¾¶èÃÓÅÄ4-22-1
TEL¡§096-326-3542¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
¥á¡¼¥ë¡§t-kawasoe@ed.sojo-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
