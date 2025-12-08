こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 吹奏楽部が「2025 JA北河内農業まつりin守口」に出演
大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部（大阪府守口市、学長：宮本郁夫） 吹奏楽部は、「2025 JA北河内農業まつりin守口」イベントに出演する。
大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 吹奏楽部は、令和7年12月6日（土）に開催される「2025 JA北河内農業まつりin守口」に出演する。本イベントは、「守口市における農業を地域住民に広くPRし、食の安全を基本とした地産地消の推進と、農業の発展を図る」ことを目的として開催され、地域産農産物の販売や模擬店など、幅広い世代が楽しめる企画が行われる。
来場者の皆さまに楽しんでいただけるよう、「アニメソングコレクション」「冬の演歌コレクション」など、世代を問わず親しまれる楽曲を中心に演奏予定。幅広い年齢層の方々が参加される催しにおいて、音楽を通して地域の皆さまとの交流を深める機会としたい。
開催日時 ： 2025年12月6日（土） 11:00〜11:40
場 所 ： 京阪電車守口市駅前 カナディアンスクエア（人の広場）にて
◇関連URL：
・大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部
https://www.oiu.ac.jp/
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 吹奏楽部
（副顧問 光本諭史）
住所：大阪府守口市藤田町6-21-57
TEL：06-6902-0791（代）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 吹奏楽部は、令和7年12月6日（土）に開催される「2025 JA北河内農業まつりin守口」に出演する。本イベントは、「守口市における農業を地域住民に広くPRし、食の安全を基本とした地産地消の推進と、農業の発展を図る」ことを目的として開催され、地域産農産物の販売や模擬店など、幅広い世代が楽しめる企画が行われる。
開催日時 ： 2025年12月6日（土） 11:00〜11:40
場 所 ： 京阪電車守口市駅前 カナディアンスクエア（人の広場）にて
◇関連URL：
・大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部
https://www.oiu.ac.jp/
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 吹奏楽部
（副顧問 光本諭史）
住所：大阪府守口市藤田町6-21-57
TEL：06-6902-0791（代）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/