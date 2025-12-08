こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
被爆樹木剪定枝を活用した平和継承プロジェクト 12月13日、学生のアイデア生かし広島本通商店街に交流の場--広島国際大学
広島国際大学（学長：清水壽一郎）社会学科社会福祉学専攻の学生が主体となり、被爆樹木の剪定枝（せんていし）を活用した「平和継承と共生社会の実現」に向けた体験型イベントを12月13日、広島本通商店街（ソーシャル・ハブ・アンジー内）で開催します。障害者や難病当事者を含む市民、観光客らが交流できる場を設け、被爆樹木を持ち帰ってもらうことから平和の継承を目指します。
【本件のポイント】
● 被爆樹木の枝を持ち帰る体験から、新しい平和の継承を目指す
● 社会福祉を学ぶ学生が企画・運営し、若者の視点で被爆の実情を継承する
この企画は、社会福祉学専攻の授業「地域がキャンパス」の一環で、障害者就労継続支援Ｂ型事業所を運営する「アンジー・ジャパン」と、難病当事者の会「広島難病団体連絡協議会」の理事と連携する実践的な取り組みです。協働により、障害者、難病の当事者、国内外の観光客、地域住民が交流できる場を創出します。差別や偏見のない社会の実現に向けて、広島市から譲り受けた被爆クスノキの剪定枝を使い、どのような活用ができるかを学生が考えました。
剪定枝はキーホルダー（直径3〜6ｃｍ×厚さ1ｃｍ）や香りを拡散させるディフューザー（直径約3ｃｍ×長さ約5ｃｍ）に加工して、表面に「1945.8.6 8:15 HIROSHIMA」と焼き印を押しました。この木工品は、会場に設置した高さ約2ｍのクリスマスツリー型メッセージボードに、平和へのメッセージを記入した人にプレゼントします。来場者が「被爆樹木の継承者」として、平和への思いも持ち帰ってくれることを願っています。
【被爆樹木剪定枝を活用した平和継承プロジェクト】
１．日 時：2025年12月13日（土）11：00〜15：00
２．場 所：ソーシャル・ハブ・アンジー（広島市中区紙屋町2−3−24）
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人常翔学園 広報室
石村、木下
住所：大阪市旭区大宮5丁目16番1号
TEL：06-6954-4026
メール：Koho@josho.ac.jp
