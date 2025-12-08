こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
追手門学院大学の高橋英之准教授が開発した「伊勢参り犬ロボット」と「ぽっちゃん」が「あいちロボフェス2025」に出展 ― 愛知県国際展示場で12月12日〜14日まで開催
追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）理工学部情報工学科の高橋英之准教授は、12月12日（金）から14日（日）まで愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催される「あいちロボフェス2025」（主催：愛知県）において、開発したぬいぐるみロボット「伊勢参り犬ロボット」およびスイッチロボット「ぽっちゃん」を出展する。「あいちロボフェス」は、ロボットを 見て・触って・体験できる参加型イベント。「伊勢参り犬ロボット」と「ぽっちゃん」は、B Labが推進する「ともだちロボット」プロジェクトに参画する5種のロボットとともに、「ロボタウン」エリア内のEntertainment（エンタメ）コーナーに登場する。
高橋英之准教授（専門：認知科学）は「絶対一生味方なパートナーロボットを創る」をテーマに、人工物に対して人が抱く心的反応を、認知科学や情報科学の視点から研究している。
このたび出展する「伊勢参り犬ロボット」は、ぬいぐるみを被せたパペットロボットで、プログラムにより多彩な動きを実現。江戸時代にあった"犬の伊勢参り"という風習から、犬を介して人と人が自然につながり合う物語をモチーフに、ロボットを媒介にしたコミュニケーションの創出を目的として開発した。
ロボットの企画と構想は高橋准教授が担当し、キャラクターデザインやぬいぐるみの制作、CGデザインやロボットの広報活動は、理工学部の学生が協働で担当している。
また、同じく展示されるスイッチロボット「ぽっちゃん」は、家庭の電気機器を操作する際に「感情表現」や「感謝」の動作を取り入れることで、人とロボットの新たな関係性を模索することを目的として開発され、現在は日本科学未来館にも常設展示されている。
ふたつのロボットが出展される「ロボタウン Entertainment -エンタメ-」は、未来の街でロボットがどのように活躍しているのかを、ロボットとキャスト、MCが展開する迫力満点なロボットデモンストレーションショーで楽しめるコーナー。ショー以外の時間は、ロボットを近くで見たり、触れたり、体験することができる。
◆「あいちロボフェス2025」概要
【会 期】 12月12日（金）〜14日（日）10:00〜17:00（最終日は16:30まで）
【場 所】 愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo） 展示ホールD（常滑市セントレア5丁目10番1号）
【主 催】 愛知県
【料 金】 入場は無料、一部事前予約が必要なコンテンツあり。詳細は下記URLより。
https://robofest.pref.aichi.jp/
【追手門学院大学からの参加メンバー】
理工学部情報学科 高橋英之准教授、理工学部情報学科1年 山城陽世綾さん、栗本環さん、阪本想菜さん、近澤花乃音さん
（参考）B Lab
世界中の個人、企業、大学、行政、地域などを繋ぎ、おもしろい未来をみんなで共創する参加型プラットフォーム。「あいちロボフェス」では「ともだちロボット」が「ロボタウン Entertainment -エンタメ-」に出展する。
https://blaboratory.org/
（関連記事）
・追手門学院大学の高橋英之准教授らが開発したスイッチロボット「ぽっちゃん」が日本科学未来館の常設展示「ハロー! ロボット」に7月2日から登場（2025.06.17）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-56574.html
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院 広報課
蛯原・織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
