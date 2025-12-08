こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【龍谷大学】―TREP（創業支援ブース）学生 × 伝道部による、仏教に触れる新しい場づくり― 仏教をテーマに、学生が開発したカードゲーム体験イベントを開催
【本件のポイント】
・龍谷大学TREP（創業支援ブース）入居学生が、仏教をテーマにしたカードゲーム「にゃむ阿弥陀仏 VS 悟リーチ」を開発。
・建学の精神である浄土真宗の精神を学び学内外に伝える学生団体「伝道部」と協力し、学生が主体となって「仏教を楽しく学ぶ」体験イベントを企画。
・カードゲームを通じて、仏教への理解を深め、学生同士の対話や内省を促す新たな学びの場を創出。
＜12/17(水)12:40〜／龍谷大学深草キャンパスにて＞
【本件の概要】
学生のチャレンジを応援するTREP（創業支援ブース） にて、「龍谷チャレンジ スタートアップ部門」に採択された林泰誠さん（経営学部4年）が、自身が開発した浄土真宗を題材としたオリジナルカードゲーム「にゃむ阿弥陀仏 VS悟リーチ」 を体験するイベントを開催します。
このカードゲームは、ゲームを通して日常に潜む煩悩を見つめ、互いに語り合うことで、笑いの中に学びが生まれ、仏教の世界観を楽しく理解できる仕組みになっています。林さんが自ら企画し、デザイナーの協力を得ながら、テストプレイを重ねて完成させた作品です。
今回の、カードゲームという新しいメディアを用いた、学生が気軽に仏教に触れる場づくりにあたっては、90年以上の歴史を有し、寺院協力や法話活動を通じた宗教実践を続けてきた学生団体「伝道部」と協力。本企画は伝道部の活動と、2025年4月にスタートした、学生のアントレプレナーシップの獲得、挑戦を支援するTREP（創業支援ブース）の取り組みが融合する、本学ならではの取り組みとなります。
＜イベント概要＞
場所：龍谷大学深草キャンパス慧光館 創業支援ブース
日時：12月17日（水）12:40〜13:20
内容：煩悩カードゲーム体験。龍谷大学伝道部による法話
【開発者の林泰誠さん（経営学部、4年生）】
スマートフォン中心の生活で学生同士が対面で語り合う機会が減るなか、「対面で語り合う場をつくりたい」という思いから、カードゲームの制作を着想しました。限られた予算の中での制作となったため、大学内のものづくり施設を活用し、プレイマットの制作も自ら行いました。学園祭では100名以上の方々に体験していただき、自然に会話が生まれていく姿を目の当たりにし、当初の目標が形になったと強く実感しました。
問い合わせ先：龍谷大学 REC事務部（京都）
TEL：075-645-2098
メール：ysbrc@ad.ryukoku.ac.jp
