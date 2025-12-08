こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【世界を変える半導体技術を北陸から発信】北陸から世界へ！半導体産業の未来を拓く「北陸半導体コンソーシアム（北陸iSRC）第2回フォーラム」開催−金沢工業大学
2025年12月16日（火）、金沢工業大学 扇が丘キャンパスにて「北陸半導体コンソーシアム（北陸iSRC）第2回フォーラム」を開催します。本フォーラムは、半導体に関わる北陸の学術機関と企業による北陸iSRCの企画によるもので、北陸における高度半導体人材育成と、産業振興を目的としたものです。
テーマは「半導体で変わる未来社会」。生成AIや電気自動車などの普及によって電力需要が高まる中、大きな電流・電力を効率よく制御・変換するパワー半導体に注目が集まっています。第2回フォーラムでは、大阪公立大学・東脇正高教授によるパワー半導体における酸化ガリウム技術の最新動向や、金沢大学の徳田規夫教授による「究極の半導体」と呼ばれるダイヤモンド半導体の状況、そして東北大学・遠藤哲郎教授によるAI社会とカーボンニュートラルの展望など、最先端の知見が得られます。
また第2部は北陸の高専生・大学生を含む幅広い層に向けた内容となっており、半導体企業が集積した北陸における半導体産業活性化に向けた議論と連携の場を提供します。
【当イベントのキーポイント】
● 次世代のパワー半導体である「酸化ガリウム技術の現状」についての基調講演
●「半導体技術で変わる私たちの暮らしと社会」 に関する基調講演
● 究極の半導体として注目されるダイヤモンド半導体など、北陸企業・大学の独自の特徴紹介
北陸半導体コンソーシアム（北陸iSRC）第2回フォーラム
【開催概要】
日時：令和7年12月16日（火）14:25〜18:00
会場：金沢工業大学 扇が丘キャンパス イノベーションホール
以下の扇が丘キャンパスマップ「O（オー）」の建物
https://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html
プログラム
【第1部】
14:25〜14:30 開催趣旨
金沢工業大学 先端半導体教育研究センター所長 井田次郎 教授
14:30〜15:25 基調講演1
「パワー半導体 酸化ガリウム技術の現状」 大阪公立大学 東脇正高 教授
15:25〜16:35 北陸企業・学術機関講演
「ダイヤモンド半導体の状況」 金沢大学 徳田規夫教授
「Mid-End Processの技術動向（仮）」（株）テック・エクステンション 福田匡志 氏
【第2部】
16:45〜17:45 基調講演2
「半導体技術で変わる私たちの暮らしと社会 〜AI社会とカーボンニュートラルの両立〜」
東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター センター長 遠藤哲郎 教授
【情報交換・懇親会】
18:10〜19:30 金沢工業大学内 21号館2F イルソーレ
▼本件に関する問い合わせ先
金沢工業大学 広報課
住所：石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-246-4784
FAX：076-248-7318
メール：koho@kanazawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
