¡ÚÂçÃ«Âç³Ø¡ÛÂè30Âå³ØÄ¹¤ËÊ¸³ØÉô¶µ¼ø ÌÚ±Û ¹¯ ¤òÁªÇ¤
ÂçÃ«Âç³Ø¡Ê½êºß¡§µþÅÔ»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦³ØÄ¹Áªµó¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤¿ Ê¸³ØÉô¶µ¼ø¡Ê¿¿½¡³Ø²Ê¡Ë ÌÚ±Û ¹¯¡Ê¤¤´¤· ¤ä¤¹¤·¡¿£¶£²ºÐ¡Ë¤ò¡¢£±£²·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¿¿½¡ÂçÃ«³Ø±àÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âè£³£°Âå³ØÄ¹¤ËÁªÇ¤¤·¤¿¡£
Ç¤´ü¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£´·î£±Æü¤«¤é£²£°£³£°Ç¯£³·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Î£´Ç¯´Ö¡£
¡ÚÎ¬¡¡¡¡Îò¡Û
£±£¹£¶£³(¾¼ÏÂ£³£¸)Ç¯¡¡£²·î¡¡£±£¸Æü¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¡¡À¸¤Þ¤ì¡Ê£¶£²ºÐ¡Ë¡¡¡¡
£±£¹£¸£µ(¾¼ÏÂ£¶£°)Ç¯¡¡£³·î¡¡ÂçÃ«Âç³ØÊ¸³ØÉô¿¿½¡³Ø²ÊÂ´¶È
£±£¹£¸£·(¾¼ÏÂ£¶£²)Ç¯¡¡£³·î¡¡ÂçÃ«Âç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê¿¿½¡³ØÀì¹¶½¤»Î²ÝÄø½¤Î»
£±£¹£¹£°(Ê¿À®¡¡£²)Ç¯¡¡£³·î¡¡ÂçÃ«Âç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²Ê¿¿½¡³ØÀì¹¶Çî»Î¸å´ü²ÝÄøËþ´üÂà³Ø
£±£¹£¹£°(Ê¿À®¡¡£²)Ç¯¡¡£´·î¡¡ÂçÃ«Âç³ØÊ¸³ØÉôÆÃÊÌ¸¦½¤°÷¡Ê£±£¹£¹£²Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë
£±£¹£¹£²(Ê¿À®¡¡£´)Ç¯¡¡£´·î¡¡ºâÃÄË¡¿Í¡¡»ä³Ø¸¦½¤Ê¡»ã²ñ¡¡¹ñÆâ¸¦½¤°÷¡Ê£±£¹£¹£´Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸¦½¤Àè¡§ÅìµþÂç³Ø¡¡½¡¶µ³Ø¡Ë
£±£¹£¹£´(Ê¿À®¡¡£¶)Ç¯¡¡£´·î¡¡ÂçÃ«Âç³ØÃ»´üÂç³ØÉô½õ¼ê¡Ê£±£¹£¹£¸Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë
£±£¹£¹£¸(Ê¿À®£±£°)Ç¯¡¡£´·î¡¡ÂçÃ«Âç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¹Ö»Õ¡Ê£²£°£°£²Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë
£²£°£°£²(Ê¿À®£±£´)Ç¯¡¡£´·î¡¡ÂçÃ«Âç³ØÃ»´üÂç³ØÉô½õ¶µ¼ø¡Ê£²£°£°£¹Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê£²£°£°£·Ç¯£´·î¡¡¿¦À©ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¡ÂçÃ«Âç³ØÃ»´üÂç³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡Ë
£²£°£°£¸(Ê¿À®£²£°)Ç¯¡¡£´·î¡¡ÂçÃ«Âç³Ø³ØÀ¸ÉôÄ¹¡Ê£²£°£±£±Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë
£²£°£°£¹(Ê¿À®£²£±)Ç¯¡¡£´·î¡¡ÂçÃ«Âç³ØÊ¸³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡Ê£²£°£±£³Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë
£²£°£±£³(Ê¿À®£²£µ)Ç¯¡¡£´·î¡¡ÂçÃ«Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡Ê¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡Ë
£²£°£±£´(Ê¿À®£²£¶)Ç¯¡¡£´·î¡¡ÂçÃ«Âç³Ø¶µ°é¡¦³ØÀ¸»Ù±çÃ´ÅöÉû³ØÄ¹·óÂçÃ«Âç³ØÊ¸³ØÉôÄ¹¡Ê£²£°£±£¶Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë
£²£°£±£¶(Ê¿À®£²£¸)Ç¯¡¡£´·î¡¡ÂçÃ«Âç³ØÄ¹¡Ê£²£°£²£²Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë·ó ÂçÃ«Âç³ØÃ»´üÂç³ØÉô³ØÄ¹¡Ê£²£°£²£±Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë
£²£°£²£²(ÎáÏÂ¡¡£´)Ç¯¡¡£´·î¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»µÒ°÷¸¦µæ°÷¡Ê£²£°£²£³Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¡Ë
£²£°£²£µ(ÎáÏÂ¡¡£·)Ç¯¡¡£´·î¡¡ÂçÃ«Âç³ØÊ©¶µ¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡Ê¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡Ë
£²£°£²£¶(ÎáÏÂ¡¡£¸)Ç¯¡¡£´·î¡¡ÂçÃ«Âç³ØÄ¹½¢Ç¤Í½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ö¿¿½¡ÂçÃ«ÇÉ¶âÂô¶µ¶è¡¡¸÷Àì»û½°ÅÌ
¡Ú¸¦µæÎÎ°è¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Û¡¡
¿¿½¡³Ø¡¿¥¥ê¥¹¥È¶µ¤È¤ÎÂÐÏÃÅª¸¦µæ¡¿½¡¶µ³Ø
¡Ú³Ø °Ì Åù¡Û
£±£¹£¸£·(¾¼ÏÂ£¶£²)Ç¯¡¡£³·î¡¡Ê¸³Ø½¤»Î
¡ÚÃø¡¡¡¡½ñ¡Û
Ã±¡¡Ãø
¡Ø¡ØÀµÁüËöÏÂ»¾¡Ù¤òÆÉ¤à¡ÝÈáµã¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ëÊ©Æ»¡Ý¡Ù¡Ê¿¿½¡ÂçÃ«ÇÉÂçºå¶µ¶è¡¿£²£°£°£µÇ¯¡Ë
¡Ø¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¿ÆóÂ¤Î¶µ¤¨¤ËÈ¿¤¹¤ë¤Î¤«¡ÝÂ¾ÎÏÍý²ò¤ÎÁê¹î¡Ý¡Ù¡ÊË¡Â¢´Û¡¿£²£°£±£¶Ç¯¡Ë
¡Ø¡Ø¸åÀ¤Êª¸ìÊ¹½ñ¡ÙÄ°µ¡Ù¡ÊÅìËÜ´ê»û½ÐÈÇ¡¿£²£°£±£·Ç¯¡Ë
¡ØÊ©¶µ¤È¿Í´Ö¶µ°é ¤½¤·¤Æ¿¿½¡¡Ù¡ÊÅìËÜ´ê»û½ÐÈÇ¡¿£²£°£²£±Ç¯¡Ë¡¡¤Ê¤É
¶¦¡¡Ãø
¡Ø¥¥ê¥·¥¿¥ó¤¬¸«¤¿¿¿½¡¡Ù¡ÊÅìËÜ´ê»û½ÐÈÇ¡¿£±£¹£¹£¸Ç¯¡Ë¡¡¡¡¡¡
¡ØÊ©¶µ¤È¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÂÐÏÃµ¡Á·¡Ù¡ÊË¡Â¢´Û¡¿£²£°£°£°¡Á£²£°£°£´Ç¯¡Ë
¡ØÍÉ¤ìÆ°¤¯»à¤ÈÀ¸¡Ý½¡¶µ¤È¹çÍýÀ¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡Ý¡Ù¡Ê¹¸ÍÎ½ñË¼¡¿£²£°£°£¹Ç¯¡Ë
¡Ø<»à¼Ô¡¿À¸¼Ô>ÏÀ¡Ý·¹Ä°¡¦ÄÃº²¡¦ËÝÌõ¡Ý¡Ù¡Ê¤Ú¤ê¤«¤ó¼Ò¡¿£²£°£±£¸Ç¯¡Ë¡¡¤Ê¤É
¡Ú½êÂ°³Ø²ñ¡Û¡¡¡¡
ÆüËÜ°õÅÙ³ØÊ©¶µ³Ø²ñ¡¿ÆüËÜ½¡¶µ³Ø²ñ¡¿ÆüËÜÊ©¶µ³Ø²ñ¡¿¿¿½¡Ï¢¹ç³Ø²ñ¡¿¿¿½¡¶µ³Ø³Ø²ñ¡¿¹ñºÝ¿¿½¡³Ø²ñ¡¿European Association of Japanese Studies¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÆüËÜ¸¦µæ¶¨²ñ¡Ë
¡Ú¼Ò²ñ³èÆ°¤Ê¤É¡Û¢¨ÂåÉ½Åª¤Ê³èÆ°
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÂçÃ«Âç³Ø¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Í»Ö¡ÊÂçÃ«Âç³ØTAT¡Ë¡×ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢25²ó¤ÎÅìËÌ¡ÊÀçÂæ»Ô¡¦ÀÐ´¬»Ô¤Û¤«¡Ë¡¢1²ó¤Î·§ËÜ¡ÊÆî°¤ÁÉÂ¼¡¦±×¾ëÄ®¡Ë¡¢5²ó¤ÎÇ½ÅÐ¡Ê¼î½§»Ô¡¦ÎØÅç»Ô¡¦¼·Èø»Ô¡Ë¤Ç¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¼çºÅ¡£¡ÖÀ¶ÁÝ³èÆ°¡×¡Ö¸òÎ®²ñ¡×¡Ö»Ò¤É¤â¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ê¤É¤òÆâÍÆ¤È¤¹¤ë½ô³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£¡Ê¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡Ë
