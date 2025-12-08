こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
法政大学が「2025年度（第9回）『自由を生き抜く実践知大賞』表彰式」を12月13日に開催 ノミネート10団体から総長が選考した大賞・各賞を発表
法政大学は、法政大学憲章を体現した学生・教職員等の取り組みを顕彰する「2025年度（第9回）『自由を生き抜く実践知大賞』表彰式」を、12月13日（土）に法政大学市ケ谷キャンパスにて開催します（ライブ配信も実施）。
今年度も「法政らしい活動」（法政の自由な空間の中で生まれた自発的・主体的な行動や取り組み）を応募対象事例として募集したところ、本学の学生・教職員から31件のエントリーがあり、10件の取り組みが受賞候補にノミネートされました。
表彰式では、ノミネート団体による実践事例の紹介（プレゼンテーション）後、Diana Khor総長の最終選考により決定した大賞をはじめ、各賞の発表および表彰をします。
なお、今年度からは視聴・参加者からのオンライン投票による得票数上位団体から、当日のプレゼンテーションを踏まえて、Diana Khor総長が「よき師よき友が選ぶ実践知賞」を選考し決定いたします。
【開催概要】
■名 称 ：2025年度（第9回）「自由を生き抜く実践知大賞」表彰式
■日 時 ：2025年12月13日（土）15時00分〜18時00分（14時30分開場）
■実施方法 ：対面とライブ配信（Zoom）のハイブリッド形式
■会 場 ：市ケ谷キャンパス 富士見ゲート4階 G403教室（東京都千代田区富士見2-17-1）
https://www.hosei.ac.jp/ichigaya/access/
■ライブ配信： https://hosei-ac-jp.zoom.us/j/88667837010?pwd=QtpGBQ6CIIPOTGVTwh5IVfANTqyELq.1
〈ミーティング ID〉 886 6783 7010 〈パスコード〉 856214 ※当日15:00より視聴可能
■申 込 ：不要
■プログラム：
（１）開会挨拶
（２）実践事例の紹介（各団体のプレゼンテーション）
（３）「よき師よき友が選ぶ実践知賞」投票
（４）各賞発表
（５）全体講評（Diana Khor総長）
◆2025年度（第9回）「自由を生き抜く実践知大賞」ノミネート一覧（実践事例名称／実践主体)
・駅から地域へ、人と人をつなぐ地域社会貢献 ／ 東京メトロ飯田橋駅ボランティア
・草ストローを用いた高大連携企画 ／ 現代福祉学部 佐野竜平ゼミ
・実践型高大連携講座の構築・推進 ／ 理工学部電気電子工学科・国際高理科共同
・就活ラジオ番組『脱力就活』の運営 ／ 脱力就活製作委員会
・受刑者の社会復帰を子どもと考える共生教育 ／ キャリアデザイン学部遠藤ゼミ有志8名
・セクシャルマイノリティ&アライの居場所 ／ 法政レインボーほっとラウンジ学生スタッフ
・100円モーニング ／ Team Ethical
・PtoB環境チームのマイボトル推進活動 ／ SASH/PtoB環境チーム
・不登校支援と「登校・学習支援室」の開設 ／ 法政大学中学高等学校
・法政スポーツを支える学生トレーナー ／ スポーツ健康学部 泉ゼミ＆AT養成課程
○各ノミネート団体の実践事例概要
https://www.hosei.ac.jp/application/files/1017/6465/2102/01_HP2025.pdf
◆「自由を生き抜く実践知大賞」について
大きな変化と流動化の時代を迎える中、法政大学は教育と研究の理想を創造的に追求し、社会的責任を果たしていくために、法政大学憲章「自由を生き抜く実践知」を制定しました。
法政大学では、この憲章を体現する学生、生徒、教職員による取り組みが学内各所で活発に展開されています。そこで、憲章の制定と憲章の精神を体現する取り組みを学内外に広く発信・共有し、本学のブランドを一層高めることを目的として、2017年度から「自由を生き抜く実践知大賞」を開催しています。
・大学憲章の概要
https://www.hosei.ac.jp/hosei/daigakugaiyo/rinen/kensyo/
◆「2024年度（第8回）自由を生き抜く実践知大賞」大賞受賞団体について
2024年度は「ボランティアキャンプ・フィールドワーク／法政SIC＋水野雅男」が大賞を受賞しました。この取り組みでは、能登半島地震の被災地である珠洲市を活動拠点とし、ボランティアとフィールドワークを融合した実践的な学びを提供しました。現代福祉学部教授の水野氏が中心となり、珠洲市に「ボランティアキャンプすず」を開設。参加学生25名（法政大学22名、他大学3名）は現地に1週間滞在し、災害ボランティアに従事しました。同時に、被災状況、避難所運営、復興に向けた住民の声など、多岐にわたる個別のフィールド調査を実施し、被災地の実態と実践知を深く学びました。
・「ボランティアキャンプ・フィールドワーク」紹介
https://www.hosei.ac.jp/info/article-20250114150221/
・2024年度（第8回）「自由を生き抜く実践知大賞」表彰式動画
https://www.youtube.com/watch?v=Uzddn986-58
▼本件に関する問い合わせ先
法政大学ブランディング推進チーム（事務局：総長室広報課）
TEL：03-3264-9240
メール：brandingteam@ml.hosei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
