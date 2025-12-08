法政大学多摩キャンパスで学生企画「100円モーニング」を実施

法政大学ソーシャル・イノベーションセンター（略称：SIC）は、12月10日〜12日まで、法政大学多摩キャンパスにて学生企画「100円モーニング」を実施します。メニューは、アスレティックトレーナーおよび栄養士の神野温子氏（スポーツ健康学部卒業生）が監修し、栄養バランスがとれた朝食を提供します。

　イベントの主催は、SIC所属の学生団体「Team Ethical by ホーセーイノベーションクラブ」です。食を通じて、大学をより良い実践の場所、学生が楽しく個性を出せる場にすることを目的に活動しています。

　今回は、多摩キャンパスに通う学生に温かく栄養のある食事をとってもらうことで、朝食の重要性を知ってもらいたいという思いから「100円モーニング」企画を実施します。

　本企画は、SIC教員プロジェクト「スポーツブランディングラボ」と協働して開催します。

【開催概要】

　日時：2025年12月10日（水）〜12日（金） 10:00〜11:00（受付締切10:40）

　会場：法政大学多摩キャンパススローワールドカフェ（EGG DOME 2階）

　対象：法政大学学生

　申込：事前申込制・当日参加枠あり

　定員：1日30名まで

　価格：100円（現金のみ）

　メニュー（予定）：

●12月10日（水）：和食

・おにぎり2つ（鮭と昆布）（鮭、昆布、海苔、塩）

・白菜お浸し（白菜、だし汁、油揚げ、ツナ）

・卯の花（おから、人参、ほうれん草、砂糖、みりん、酒）

・ゆで卵

・味噌汁（豆腐、小松菜、油揚げ、長ネギ、味噌、だし汁）

●12月11日（木）・12日（金）：洋食

・ハニートースト（酵母パン、バター、はちみつ）

・スクランブルエッグ（卵、豆乳、ケチャップ）

・根菜豆乳スープ（キャベツ、豆乳、玉ねぎ、人参、ベーコン、コンソメ顆粒、塩コショウ、レンコン、コーン）

・サラダ（ブロッコリー、人参、ノンオイルドレッシング）

※上記メニューはSIC教員プロジェクト「スポーツブランディングラボ」の協力により、アスレティックトレーナーおよび栄養士の神野温子氏（スポーツ健康学部卒業生）に監修いただきました。

◆関連リンク

・法政大学ソーシャル・イノベーションセンター

　https://www.hosei.ac.jp/sic/

【イベント】Team Ethical：100円モーニング企画を開催します（12/10〜12）

　https://www.hosei.ac.jp/sic/info/article-20251203190419/

・学生団体「Team Ethical by ホーセーイノベーションクラブ」Instagram

　https://www.instagram.com/hosei_inv_ethical/

▼本件に関する問い合わせ先

法政大学ソーシャル・イノベーションセンター

メール：sic@ml.hosei.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/