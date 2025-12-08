こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
3大学（法政・関西・中央）共催学生参画型「データサイエンス・アイデアコンテスト2025」開催報告〜テーマは『ウェルビーイング×●●』〜
2025年11月22日（土）、法政大学（総長：Diana Khor）、関西大学（学長：高橋智幸）、中央大学（学長：河合久）の3大学は、株式会社マイナビ（代表取締役 社長執行役員：土屋芳明、以下 マイナビ）の協賛により、関西大学梅田キャンパスにて「3大学共催データサイエンス・アイデアコンテスト2025（協賛マイナビ）」の最終選考会を開催しました。
本コンテストは、与えられたテーマに対し、データサイエンスの授業で学んだ分析手法を駆使し、そのエビデンスに基づきながら、独自性の高いアイデアを競い合うコンテストです。
3大学の学部生や付属・併設・附属校の高校生から合計91組（うち高校生3組）の応募があり、一次選考を通過した12組（うち高校生1組）が最終選考会でプレゼンテーション発表を行い、6組（うち高大混成1組）がポスター発表を行いました。
最終選考会では、プレゼンテーションと会場参加者からの質疑応答を行い、3大学の教員とマイナビ事務局から構成される審査員による審査の結果、最優秀賞など各賞（受賞一覧参照）が選ばれました。更には、3大学の共創と産業界との連携をイメージしたオープンバッジを授与しました。
コンテスト終了後には3大学合同の交流会を実施し、普段は出会う機会の少ない他大学の学生や教員、マイナビ事務局と懇親を深め、イベントは終了しました。
マイナビは協賛にあたり、応募期間中にデータサイエンスの社会的ニーズに関するワークショップを開催し、コンテスト参加意識の醸成やアイデア創出スキルアップを支援しました。最終選考会ではマイナビ賞を設け、同社の視点からも表彰を行い、マイナビ独自のオープンバッジも授与しました。
本コンテストは2023年度より毎年開催し、今回で通算3回目の開催となりました。コンテスト概要説明会のオリエンテーションでは、前年度入賞者による体験談・個別相談会を開催したほか、最終選考会出場希望者を対象に、大学院生によるメンター相談サービスを導入するなど、これまでの経験を活用したコンテストになりました。
＜受賞一覧＞（（学校名）発表チーム名／発表タイトル）
●最優秀賞
（中央大学）wellbeck／Skill-Inclusive Company (SIC)〜「雇用形態」の壁を壊し、「スキル」で全員を包摂する〜
●優秀賞
（法政大学）Connect_Rikejo_o／〜ウェルビーイング×理工系女子の未来のための提案〜つながる。リケジョ
（中央大学）ぎょうざバーガー／CAMPICK―後悔のない進路選択の実現―
●マイナビ賞
（法政大学）Connect_Rikejo_o／〜ウェルビーイング×理工系女子の未来のための提案〜つながる。リケジョ
●アイデア賞
（関西大学）レントゲン／農で開く！地域の居場所
●エンジニアリング賞
（関西大学）ともしび／売るための広告から良かったと思える広告へ
●チャレンジ賞
（関西大学北陽高校）WellEarth／環境問題 × ウェルビーイング〜海洋教育カードゲームとウェルビーイング〜
●オーディエンス賞*¹
（法政大学）Bダッシュマリオ／ふたりスポット 2人の"したい"を叶える、デートプラン提案アプリ
●特別賞
（法政大学）未来教育ラボ／学びと体験の機会を すべての子供に届けるために
（中央大学）小五のしょうご／『見えないSOSをデータで支える』〜AIが支える、孤独死ゼロ社会へ〜
（法政大学）奥山ゼミ逆井チーム／最適な音楽イベントを見つけてウェルビーイングを向上させよう〜音楽イベント提案サイトの運用〜
（中央大学）4期生か5期生のなかむらゼミ ／「一緒に食べる」をデザインする―共食マッピングで広がるウェルビーイング
（法政大学）Bダッシュマリオ／ふたりスポット 2人の"したい"を叶える、デートプラン提案アプリ
（関西大学）パンダ／エンゲージメントを高める働く場
●ポスター賞*²
（法政大学）いんど村／推しカク大作戦 〜全人類に推し活を〜
*1 オーディエンス賞は、最終選考会の参加チームが互いに評価する賞
*2 ポスター賞は、最終選考会参加者全員による投票により評価する賞
（参考）
・2025年4月4日「3大学（法政・関西・中央）共催 学生参画型『データサイエンス・アイデアコンテスト2025（協賛 マイナビ）』を今年も開催」
https://www.dsc.hosei.ac.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1743382862
法政大学は、今後も数理・データサイエンス・AI領域の教育プログラムを推進しつつ、関西大学および中央大学との大学間連携を強化・拡充していきます。
本学学生チームによる「受賞の声」は、以下よりご覧いただけます。
・優秀賞・マイナビ賞受賞報告 チーム名 Connect_Rikejo_o
https://www.dsc.hosei.ac.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1764573874
・ポスター賞受賞報告 チーム名 いんど村
https://www.dsc.hosei.ac.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1764837337
▼本件に関する問い合わせ先
法政大学 データサイエンスセンター事務局 総長室付教学企画室
メール：kyogaku@hosei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
