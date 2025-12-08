こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
厚いグラスは甘く、薄いグラスは苦く 〜触覚がひらく新しいビールの楽しみ方〜
中央大学はサッポロビール株式会社とビールグラスが味わいに与える影響を共同研究しています。今回、文学部の有賀敦紀教授と文学研究科大学院生の久保夏海さんは、サッポロビール株式会社製造部アシスタントマネージャーの小泉智洋さんと商品・技術イノベーション部リーダーの勝又郁実さんとの共同研究により、唇に伝わるグラスの“触覚”がビールの味わいに影響を及ぼすことを発見しました。具体的には、成人48名に対する実験から、飲み口の厚いグラスではビールの甘味が強く、薄いグラスでは苦味が強く感じられる傾向を明らかにしました。
近年、飲み口の薄い「うすはりグラス」が人気を集めていますが、本研究は、グラスの厚みによってビールの味覚体験や飲用シーンの幅が広がる可能性を示すものです。グラス選びによって、ビールの楽しみ方がこれまで以上に豊かになることが期待されます。
本研究の成果は、2025年11月に国際学術誌「Food Quality and Preference」のオンライン版で公開されました。
詳細は本学公式WEBページをご参照ください。
（ https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2025/12/83457/ ）
【お問い合わせ先】
＜研究に関すること＞
有賀 敦紀 （アリガ アツノリ）
中央大学文学部 教授（人文社会学科）
TEL： 042-674-3846
E-mail： aariga413「アット」g.chuo-u.ac.jp
＜広報に関すること＞
中央大学 研究支援室
TEL： 03-3817-7423 または 1675
FAX： 03-3817-1677
E-mail： kkouhou-grp「アット」g.chuo-u.ac.jp
※「アット」を「＠」に変換して送信してください。
