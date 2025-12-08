こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
中央大学経済学部、2027年4月より2学科4コース制へ再編（設置構想中）―新体制の学びが分かる新コンテンツを特設サイトで公開―
中央大学（東京都八王子市／学長：河合 久）は、現代の複雑化する社会課題に対応できる人材育成を強化するため、経済学部を2027年4月より、現在の4学科（経済学科、経済情報システム学科、国際経済学科、公共・環境経済学科）を2学科（経済学科、社会経済学科※いずれも仮称、設置構想中）4コースへ再編することを予定しています。
この度、新体制での学びをより具体的にお伝えするため、「経済学部学科再編特設サイト」（https://economics.v.chuo-u.ac.jp/）において、現代社会を経済学で読み解くコラムや、教員が学びの意義を語る対談など、新たなコンテンツを公開しました。学生がどのように考え、どのように社会課題に向き合う力を身につけるのかを紹介する内容となっています。
