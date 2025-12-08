こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【昭和女子大学専門職大学院】福祉共創マネジメント専攻 シンポジウム「地域共創型実践と求められる人材育成」を12/14開催
昭和女子大学（学長 金尾朗：東京都世田谷区）専門職大学院（福祉社会・経営研究科 福祉共創マネジメント専攻）は、医療・福祉・消費生活・企業など、複数分野の専門家を迎え、地域共創型実践と今後求められる人材像について考察する公開シンポジウムを12月14日（日）に開催します（参加費無料）。
本シンポジウムでは、地域支援の新たなアプローチとして注目される「地域共創型実践」は、従来の"ふつう"の地域アプローチと何が異なるのか、また今後どのようなスキルを持つ人材が活躍するのかを、多角的に議論します。現場での実践事例や課題を共有し、これからの地域に求められる人材育成の方向性を探ります。
シンポジウム「地域共創型実践と求められる人材育成」開催概要
開催日時
2025年12月14日（日）13:30〜16:00
会 場
昭和女子大学 学園本部館3階 中会議室
（東京都世田谷区太子堂1-7-57）
形 式
ハイフレックス形式（対面＋オンライン）※参加費無料
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
〈 第1部：挨拶・趣旨説明、講演 〉（13:30〜15:00）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
● 金安 博明 氏
社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会 事務局次長
「地域共生社会の実現に向けて 〜複雑化するニーズに対応する地域共創型実践〜」
● 板井 佑介 氏
株式会社ケアメイト 代表取締役
「中小福祉事業者の地域における協働化の取組報告」
● 坂倉 忠夫 氏
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)専務理事
「企業の消費者志向経営の視点から見た地域共創と求める人材像」
● 取出 涼子 氏
医療法人社団 輝生会 SWCM部門スーパーバイザー
「保健医療分野におけるチームアプローチから地域共創型実践と人材育成を考える」
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
〈 第2部：質疑応答・コメント 〉（15:10〜16:00）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
● 西岡 修（座長）・高橋 学・粕谷 美砂子［昭和女子大学］
申込方法
申込フォームに必要事項を登録してください。 締切：12月13日（土）
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg1uHD66axv7V0-8EE3lk6FKZ3GPj6tu87NXrfBy50Z73c9w/viewform
問い合わせ先
昭和女子大学専門職大学院 福祉社会・経営研究科 福祉共創マネジメント専攻
exam-senfuku@swu.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
昭和女子大学 企画広報部
TEL：03-3411-6597
メール：kouhou@swu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本シンポジウムでは、地域支援の新たなアプローチとして注目される「地域共創型実践」は、従来の"ふつう"の地域アプローチと何が異なるのか、また今後どのようなスキルを持つ人材が活躍するのかを、多角的に議論します。現場での実践事例や課題を共有し、これからの地域に求められる人材育成の方向性を探ります。
開催日時
2025年12月14日（日）13:30〜16:00
会 場
昭和女子大学 学園本部館3階 中会議室
（東京都世田谷区太子堂1-7-57）
形 式
ハイフレックス形式（対面＋オンライン）※参加費無料
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
〈 第1部：挨拶・趣旨説明、講演 〉（13:30〜15:00）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
● 金安 博明 氏
社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会 事務局次長
「地域共生社会の実現に向けて 〜複雑化するニーズに対応する地域共創型実践〜」
● 板井 佑介 氏
株式会社ケアメイト 代表取締役
「中小福祉事業者の地域における協働化の取組報告」
● 坂倉 忠夫 氏
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)専務理事
「企業の消費者志向経営の視点から見た地域共創と求める人材像」
● 取出 涼子 氏
医療法人社団 輝生会 SWCM部門スーパーバイザー
「保健医療分野におけるチームアプローチから地域共創型実践と人材育成を考える」
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
〈 第2部：質疑応答・コメント 〉（15:10〜16:00）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
● 西岡 修（座長）・高橋 学・粕谷 美砂子［昭和女子大学］
申込方法
申込フォームに必要事項を登録してください。 締切：12月13日（土）
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg1uHD66axv7V0-8EE3lk6FKZ3GPj6tu87NXrfBy50Z73c9w/viewform
問い合わせ先
昭和女子大学専門職大学院 福祉社会・経営研究科 福祉共創マネジメント専攻
exam-senfuku@swu.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
昭和女子大学 企画広報部
TEL：03-3411-6597
メール：kouhou@swu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/