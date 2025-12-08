こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
昭和女子大学会計ファイナンス学科 初の快挙！2025年3月卒業生が難関・公認会計士試験に見事合格
昭和女子大学(学長 金尾朗：東京都世田谷区)グローバルビジネス学部会計ファイナンス学科は、令和７年公認会計士試験において2018年の学科設置以来初めて、合格者を輩出しました。
合格した卒業生は在学中に日商簿記検定１級、公認会計士試験短答式試験（＝１次試験）に合格。卒業後も受験勉強を続け、2025年11月、公認会計士試験論文式試験（＝２次試験）に合格しました。会計ファイナンス学科（2018年４月設置）の悲願であった、公認会計士試験合格第１号となります。
会計ファイナンス学科では、公認会計士試験や税理士試験の受験を希望する学生に対して積極的なサポートを行っています。特に公認会計士試験を受験する場合には、公認会計士試験の受験予備校を活用した数年間にわたる受験勉強を継続することが欠かせないことから、大学生活と受験勉強の両立が大きな課題となります。そこで、受験予備校と連携した課外講座等を開催することで、受験勉強をサポートしています。また、大学生活と両立しながら受験勉強を継続できるように、受験勉強以外におけるさまざまなサポート（大学の授業に関する履修指導や精神的なサポートなど）をゼミ内で行っています。
会計ファイナンス学科 関憲治 学科長のコメント
今回の合格は学生の弛まぬ努力の成果です。自分自身で決めた道を歩むため、何度も壁にぶつかり悩んだりしながらも、それでも自らを律し、途中で投げ出したり諦めたりせず勉強に専念する日々を数年間にわたり継続してきたことが、このような素晴らしい成果につながったと思います。また、ご家族の方々のご理解と多大なるご支援のおかげだとも思います。会計ファイナンス学科では、引き続き公認会計士受験生に対するサポートを強力に推進していきます。
■ 会計ファイナンス学科 ホームページ https://www.swukaikeif.jp/
首都圏の女子大学で初の「会計ファイナンス」を専門に学ぶ学科です。高度な専門知識とスキルを有したビジネスパーソンの育成、グローバルな視野と知識を携え組織を活性化する人材の育成を目指しています。
▼本件に関する問い合わせ先
昭和女子大学 企画広報部
TEL：03-3411-6597
メール：kouhou@swu.ac.jp
