SGホールディングスグループにおいて不動産の賃貸・管理・開発事業を展開するSGリアルティ株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役社長：栗和田武 、以下「SGリアルティ」）は、福岡県糟屋郡において「（仮称）佐川急便九州中継センター」（以下「本施設」）の起工式を10月29日に執り行い、11月1日に着工しましたのでお知らせします。竣工は2027年5月を予定しています。

■本施設のスペック

① 福岡IC至近、九州全域へ好アクセス

本施設は、九州自動車道「福岡」インターチェンジ至近に位置し、福岡市内や九州全域へのアクセスに優れ、広域の物流ネットワークのさらなる効率化が可能です。

② 南北のトラックバース、大型駐車場を設置

本施設は、佐川急便株式会社（以下「佐川急便」）の新たな中継センターとして開発します。1階のトラックバースは建物南北の両側に設置し、最大で117台の大型トラックが同時接車可能であり、さらに185台の大型駐車場を設けることで 、幹線輸送の効率的なオペレーションを実現します。

③ 快適な施設空間

本施設内に充実した休憩スペースを設けるなど、ドライバーや倉庫内のスタッフの労働環境を改善するとともに、快適性も考慮した施設となっています。

④ 環境に配慮した施設計画

本施設の屋根には、自家消費型太陽光発電設備を設置し、発電した電力を施設内で使用することで、CO₂排出量の削減と電力コストの低減を実現します。また、環境認証として、CASBEE Aランク（予定）、ZEB ready（予定）の取得を目指すなど、建物の省エネ性能を最大限に高めるとともに、エネルギー消費量の削減を実現します。あわせて、Low-Eガラス、全館LED照明、雨水流出抑制施設を採用するなど、環境負荷の低減に配慮した施設

計画としました。

⑤ 災害対策を備えた設備

本施設には、72時間の稼働を可能にする非常用発電設備を設置し、災害時でも事業継続を可能とするBCP（事業継続計画）に対応した施設としました。

■本施設新設の効果

本施設の新設により、既存の4拠点と2拠点の一部を集約します。これにより、中継業務の効率化を図り、積載効率の改善、トラック台数の適正化、それに伴うCO₂排出量の削減などの効果を見込んでいます。また、この集約により、トラックの待機時間や荷物の積み降ろし時間が短縮され、トラックドライバーや倉庫内のスタッフの労働環境の改善にもつながります。これらの取組により、九州エリアにおける物流ネットワークの最適化を実現します。

SGリアルティは、企業理念「ひと・まち・想いのながれを生み出し、あたらしい未来を創造する」のもと、「不動産で、物流を強くする。」というブランドメッセージを掲げ、今後もお客さまのニーズや社会課題に対応しながら、環境にも配慮した物流不動産開発を推進してまいります。

■施設概要

今後変更となる可能性がございます。

※SGリアルティの物流不動産開発事業について

SGリアルティは、SGホールディングスグループの不動産領域を担う企業として、グループのCRE（Corporate Real Estate：企業不動産）戦略を積極的に推進する目的で、2007年8月に設立されました。以来、グループのコアビジネスであるデリバリー事業やロジスティクス事業を支えるインフラ施設をはじめ、さまざまな事業用不動産の所有・管理を行ってきました。現在では、外部向け物流施設の開発・マネジメントに加え、再生可能エネルギー分野にも事業領域を拡大しています。