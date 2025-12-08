2026Ç¯ ¸áÇ¯¤Ï¼¢²ì¤ÇÇÏ»°Ëæ ¼¢²ì¤Ï1300Ç¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÇÏÂç¹ñ¡ª
2026Ç¯ ¸áÇ¯¤Ï¼¢²ì¤ÇÇÏ»°Ëæ ¼¢²ì¤Ï1300Ç¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÇÏÂç¹ñ¡ª ÆüËÜ½é¤â¡¢¿À»ö¤â¡¢ÂÎ¸³¤â¡¢Ìþ¤·¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤í¤¦
¡¡2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¼¢²ì¸©¤Ç¡ÖÇÏ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶¥ÁöÇÏ¤¿¤Á¤¬¥ìー¥¹Á°¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¤Î·ªÅì¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤Ï¡ÖÇÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¼¢²ì¡¢¼¢²ì¤È¤¤¤¨¤ÐÇÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÇÏ¤È±ï¤Î¤¢¤ë¸©¤Ç¤¹¡£
¡¡Îò»Ë¤òÉ³²ò¤±¤Ð¡¢1300Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÆüËÜ½é¤Î¹ñ±ÄËÒ¾ì¤¬¤ª¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼¢²ì¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¿À¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ê¤ª¡¢ÄÁ¤·¤¤¸Å¼°¶¥ÇÏ¤Î¿À»ö¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¿À¼Ò¤ÎÇÏ¾ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÒ¾ì¤Ç¤ÏÆüËÜºßÍèÇÏ¤Ë¤è¤ëÎ®ÅÇÏ¤ÎÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Å¤¯¤«¤é·³ÇÏ¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î°ÜÆ°¤ä²ÙÊª±¿ÈÂ¤Ê¤É¤ÎÌòÇÏ¤È¤·¤Æ¡¢¶á¹¾¤Î¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤¿ÇÏ¡£¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ë¤Ï¡¢ÇÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿À¼Ò¤ä¿À»ö¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¡¢Ê©Áü¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÏ¤Î¤Þ¤Á·ªÅì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÇÏ¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¾ì½ê¤ä¡¢ÇÏ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¡¢ÇÏ¼Ö¤ä¾èÇÏ¤Ç¤Î¤ª»¶Êâ¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿ÇÏ»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤Î¸áÇ¯¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼¢²ì¤ÇÇÏ»°Ëæ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüËÜ½é¤â¿À»ö¤âÂÎ¸³¤âÌþ¤·¤â¡¢ÇÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¼¢²ì¸©¤Ë¤Ï¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.ÇÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿À¼Ò¡¦¿À»ö¥¹¥Ý¥Ã¥È
◼︎²ìÌÐ¿À¼Ò¡Ê¶á¹¾È¬È¨»Ô¡Ë
¸Å¼°¶¥ÇÏ¤¬»Ä¤ë¡ÖÇÏ¤ÎÀ»ÃÏ¡×
²ìÌÐ¿À¼Ò¤Ï¡¢¸ÅÍè¤è¤ê¡ÖÇÏ¤ÎÀ»ÃÏ¡×¡ÖÇÏ¤Î¼é¸î¿À¡×¤È¤·¤Æ¿®¶Ä¤µ¤ì¡¢1300Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÆàÎÉ»þÂå¡¢Å·ÃÒÅ·¹Ä¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÇÏ¤Î¹ñ±ÄËÒ¾ì¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Ç2¥õ½ê¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¸Å¼°¶¥ÇÏ¿À»ö¡ÖÂÉúÁöÇÏ¡Ê¤¢¤·¤Õ¤»¤½¤¦¤á¡Ë¡×¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¶¥ÇÏ¤Î¸¶·¿¤ò¼¨¤¹µ®½Å¤ÊÊ¸²½ºâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÂÉúÁöÇÏ
ËèÇ¯5·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçº×¡Ö²ìÌÐº×¡×¤Ç¡¢¶Æâ¤ÎÇÏ¾ì¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¶¥ÇÏ¿À»ö¡£Ê¿°Â»þÂå¤ÎµÜÃæ¹Ô»ö¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿À»ö¤Ï¡Ö¼·Æ¬¤ÎÇÏ¡¢¼·ÈÖ¤Î¿À»ö¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢400¥áー¥È¥ë¤ÎÄ¾Àþ¥³ー¥¹¤ò¡¢7Æ¬¤ÎÇÏ¤¬2Æ¬¤º¤ÄÁö¤ê¡¢¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç½ç°Ì¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¥ìー¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡üÇÏ¾åÉð·ÝÊôÇ¼º×
ËèÇ¯11·îÂè2ÆüÍËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¿À»ö¡£¸ÅÍè¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤ÌÚÁ¾ÇÏ¤Ê¤É¤ÎÆüËÜºßÍèÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¶¥¤ÙÇÏ¡Ê¤¯¤é¤Ù¤¦¤Þ¡Ë¤äÎ®ÅÇÏ¡Ê¤ä¤Ö¤µ¤á¡Ë¤Ê¤É¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤Î±éÉð¤¬¿ÀÍÍ¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ï
²ìÌÐ¿À¼Ò¡¡
TEL: 0748-33-0123¡¢MAIL¡§kubota@kamo-jinjya.or.jp
¢©523-0058¡¡¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô²ÃÌÐÄ®1691
https://kamo-jinjya.or.jp/
◼︎ÆüËÜ¤ÎÇÏ ¸æÎÄÌîÇµÅÎËÒ¾ì¡Ê¤ß¤«¤ê¤Î¤Î¤â¤ê¤Ü¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ë¡Ê¶á¹¾È¬È¨»Ô¡Ë
ÆüËÜºßÍèÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎ®ÅÇÏÂÎ¸³
¡ÖÇÏ¤Î¿À¼Ò¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²ìÌÐ¿À¼Ò¤ÎÇÏ¾ì¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜºßÍèÇÏ¤ÎÊÝÂ¸¤ÈÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àËÒ¾ì¡£´õ¾¯¤ÊºßÍèÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Î®ÅÇÏ¤äÏÂ¼°¾èÇÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÎ®ÅÇÏÂÎ¸³
°ú¤ÇÏ¤ÇÇÏ¤ÎÇØ¤Ë¾è¤ê¡¢µÝ¤ò°ú¤¤¤ÆÅª¤ò¼Í¤ëÎ®ÅÇÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÈüÇÊ¸Ð³°¾è¡Ê¤½¤È¤Î¤ê¡Ë
ÈüÇÊ¸Ð¤Îº½ÉÍ¤ä¸Ð´ß¤Î¿À¼Ò¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¿¤Ó¤ëÆ»¤Ê¤É¡¢¼¢²ì¤Î¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥ëー¥È¤òÇÏ¤È°ì½ï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£Åßµ¨°Ê³°¤Ï¡¢ÇÏ¤È°ì½ï¤ËÈüÇÊ¸Ð¤ËÆþ¤ëÂÎ¸³¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³ÎÁ¡§
¡¦¤Ò¤ÇÏ¡Ê5Ê¬ÄøÅÙ¡Ë¡§ 1,000±ß
¡¦¿À¼Ò»²ÇÒ¤ª»¶Êâ¡Ê1»þ´ÖÄøÅÙ¡Ë¡§ 6,000±ß
¡¦Î®ÅÇÏÂÎ¸³¡Ê1»þ´Ö¡Ë¡§ 6,000±ß
¡¦ÈüÇÊ¸Ð³°¾è2»þ´Ö¡§ 21,000±ß
¡¦ÈüÇÊ¸Ð³°¾è3»þ´Ö¡§ 28,000±ß
¢¨2»þ´Ö°Ê¾å¤Î¾èÇÏ¥³ー¥¹¡§¤´¼«¿È¤Î½ý³²ÊÝ¸±Åù²ÃÆþ¤Þ¤¿¤Ï1ÆüÃ±°Ì¤ÇÆþ¤ì¤ëÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤¬É¬Í×¡£
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ï
ÆüËÜ¤ÎÇÏ ¸æÎÄÌîÇµÅÎËÒ¾ì¡¡
TEL: 0748-43-0410¡¢MAIL¡§mikarinobokujo@gmail.com
¢©523-0058¡¡¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô²ÃÌÐÄ®1780
http://kansai.me/mikarinobokujo/
◼︎ÇÏ¿À¿À¼Ò¡Ê¤¦¤Þ¤¬¤ß¤¸¤ó¤¸¤ã¡Ë¡ÊÄ¹Åù¿À¼ÒÆâ¡Ë¡ÊÂçÄÅ»Ô¡Ë
¶¥ÇÏ¡¦¾èÇÏ´Ø·¸¼Ô¤¬ÄÌ¤¦¡ÖÇÏ¤Î¼é¸î¿À¡×¤Î¿À¼Ò
¡¡¸ÅÍè¤è¤êµíÇÏ¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î»°ÇÏ¿À¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÇÏ¿À¿À¼Ò¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤¬»²·Ø¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢¹¾¸Í½é´ü¤Ë¤ÏµíÇÏ¤Î°±ÖÎ®¹Ô»þ¤Ë¿À»¥¤¬½ô¹ñ¤ËÎÎÉÛ¤µ¤ì¡¢Ê¿Ìþ¤òµ§´ê¤·¤¿µÏ¿¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤âÅìËÌ¡¦´ØÅì¡¦¹Ã¿®¤Ê¤ÉµíÇÏÊ¸²½¤ÎÀ¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¥ÇÏ¡¦¾èÇÏ´Ø·¸¼Ô¤äÇÏ¤Î°¦¹¥²È¤Î»²ÇÒ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤ÇÏ¤ß¤¯¤¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÏ¤Î¤ª¼é¤ê¤äÇÏÄý¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤Î¼øÍ¿ÉÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ï
ÇÏ¿À¿À¼Ò¡¡
TEL: 077-522-4411¡¢MAIL¡§nagarajinja@gmail.com
¢©520-0034¡¡¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô»°°æ»ûÄ®4-1
http://nagarajinja.net/umagami/umagami.shtml
◼︎Âç¹ÓÈæ¸Å¿À¼Ò¡Ö¼·Àîº×¡×¤ÎÎ®ÅÇÏ¡Ê¹âÅç»Ô¡Ë
¸ÐÀ¾¿ï°ì¤ÎÇÏº×¤ê
¡¡¡Ö¼·Àîº×¡×¤Ï¡¢13À¤µªÁÏ·ú¤ÈÅÁ¤ï¤ë¸Å¼Ò¡¦Âç¹ÓÈæ¸Å¿À¼Ò¤Ë¤Æ¡¢ËèÇ¯5·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¸ÐÀ¾¿ï°ì¤ÎÇÏº×¤ê¤Ç¤¹¡£º×¤ê¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÍÁ¤ÎÅÏ¸æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÏ¤¬Àª¤¤¤è¤¯ÇÏ¾ì¤ò¶î¤±¤Æ´ú¤ÎÅª¤ò¼ÍÈ´¤¯Î®ÅÇÏ¡¢¤½¤·¤ÆÅª¤òÃ´¤¤¤ÇÎý¤êÊâ¤¯ÅÛ¿¶¡Ê¤ä¤Ã¤³¤Õ¡Ë¤ê¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢³ùÁÒ»þÂå¤Ëº´¡¹ÌÚ¹â¿®¡Ê¤¿¤«¤Î¤Ö¡Ë¤¬º´¡¹ÌÚ»á¤ÎÁÄ¿À¤ò´«ÀÁ¤·¤ÆÂç¹ÓÈæ¸Å¿À¼Ò¤Ë¹çã«¤·¡¢°ÊÍè¡¢½Ð¿Ø¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÀï¾¡¤òµ§´ê¤·¡¢³®Àû¤ÎºÝ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ12Æ¬¤ÎÎ®ÅÇÏ¤È12´ð¤ÎÅª¤òÊôÇ¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Îº×¤ê¤Îµ¯¸»¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ï
Âç¹ÓÈæ¸Å¿À¼Ò¡¡
TEL: 0740-25-5000¡¢MAIL¡§hisak73@yahoo.co.jp
¢©520-1533¡¡¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¿·°°Ä®°Â°æÀî844
https://ameblo.jp/oarahikojinja-official/
2.Îò»Ë¤«¤é¸«¤ë¼¢²ì¤ÈÇÏ¤Î´Ø·¸
◼︎É§º¬¾ëÇÏ²°¡Ê¤Ò¤³¤Í¤¸¤ç¤¦¤¦¤Þ¤ä¡Ë¡ÊÉ§º¬»Ô¡Ë
°æ°Ë²È¤¬¹¾¸Í»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤¿µðÂç¤ÊÇÏ²°
¡¡É§º¬¾ë¤ÎÇÏ²°¤Ï¡¢¶áÀ¤¾ë³Ô¤Ë»Ä¤ëÁ´¹ñÍ£°ì¤ÎÇÏ²°¤Ç¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾¸ÍÃæ´ü¡Ê1688-1703º¢¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤±¤éÉø¤¤Î²°º¬¤¬Èþ¤·¤¤¤³¤ÎÇÏ²°¤Ï L»ú·¿¤Ç¡¢ÆâÉô¤Ë¤ÏÈÍ¼ç¤ÎÇÏ¤Ê¤É21Æ¬¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¡£¾²¤Ë¤Ï¡¢ÇÏ¤ÎÊµÇ¢¤ò¾²²¼¤ËÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Î¹½Â¤¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ï
É§º¬´Ñ¸÷¶¨²ñ
TEL:0749-23-0001¡¢MAIL:info@hikoneshi.com
¡üÉ§º¬¾ëÇÏ²°
¢©522-0061¡¡¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¶âµµÄ®
https://www.hikoneshi.com/sightseeing/article/umaya
¢£¸ÐËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÇÏÆ¬´Ñ²»¤Î¿®¶Ä
¡¡ÇÏÆ¬´Ñ²»¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥¤¥ó¥É¤Î¿À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ê©¶µ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Ê©¶µ¤È¤È¤â¤ËÆàÎÉ»þÂå¤ËÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ñ¤Ï¡¢´Ñ²»Êî»§¤¬½°À¸¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¼¢²ì¸©Æâ¤Ç¤Ï¸ÐËÌ¥¨¥ê¥¢¤ÎÂ¼¡¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÇÏÆ¬´Ñ²»Áü¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢º£¤âÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
① »³Ìç¼«¼£²ñ¡Ê»³Ìç¸øÌ±´Û¡Ë¡¡ÇÏÆ¬´Ñ²»ºÁÁü¡ÊÊ¿°Â»þÂå¸å´ü¤Îºî¡Ë
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ï
´Ñ²»¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ê¹â·î´Ñ²»¤ÎÎ¤Îò»ËÌ±Â¯»ñÎÁ´ÛÆâ¡ËTEL:0749-85-2273
¡ü»³Ìç¼«¼£²ñ¡Ê»³Ìç¸øÌ±´Û¡Ë
¢©529-0724¡¡¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»ÔÀ¾Àõ°æÄ®»³Ìç924
https://kitabiwako.jp/spot/spot_10378
¢¨ÃÏ°è¤Î¼«¼£²ñ¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÇÒ´Ñ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼èºà¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º»öÁ°Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔ¹ç¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
② ÆÁÔ¤»û¡¡ÇÏÆ¬´Ñ²»Î©Áü¡Ê³ùÁÒ»þÂå¤Îºî¡Ë
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ï
´Ñ²»¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ê¹â·î´Ñ²»¤ÎÎ¤Îò»ËÌ±Â¯»ñÎÁ´ÛÆâ¡ËTEL:0749-85-2273
¡üÆÁÔ¤»û
¢©529-0722¡¡¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»ÔÀ¾Àõ°æÄ®¾±1083
https://kitabiwako.jp/spot/spot_10374
¢¨°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÇÒ´Ñ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼èºà¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º»öÁ°Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔ¹ç¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
3.ÇÏ¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¥¨¥ê¥¢
◼︎¡ÖÇÏ¤Î¤Þ¤Á·ªÅì¡×¤ÎÇÏ¥¹¥Ý¥Ã¥È
① ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ ·ªÅì¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー
G1ÇÏ¤òÂ¿¿ôÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤òÃ´¤¦Ä´¶µµòÅÀ
¡¡Ìó150Ëü㎡¤ÎÉßÃÏ¤ËÊ£¿ô¤ÎÄ´¶µ¥³ー¥¹¡¢ºäÏ©¡¢¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥×ー¥ë¡¢¿ÇÎÅ½ê¤Ê¤É¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢2,000Æ¬¤òÄ¶¤¨¤ë¶¥ÁöÇÏ¤¬Ä´¶µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ï
JRA´ØÀ¾¹Êó¼¼¡¡
TEL: 06-7636-2860¡ÊÂå¡Ë²ÐÍËÆü¤Ï03-5785-7606¡ÊJRAÊóÆ»¼¼¡Ë
¡üÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ ·ªÅì¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー
¢©520-3085¡¡¼¢²ì¸©·ªÅì»Ô¸æ±à1028
https://www.jra.go.jp/facilities/tc/rittou/index.html
② ¥ô¥£¥´¥é¥¹¥¹¥Æー¥Ö¥ë¡ÊÅì¶á¹¾»Ô¡Ë
ÇÏ¤â²¹Àô¤Ç¥Ý¥«¥Ý¥«ÈèÏ«²óÉü
¡¡·ªÅì¤«¤é¤â¶á¤¤¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤Î¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢ÇÏ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤¿¤á¤Î»ÜÀß¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¥Àー¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤äÇÏ¾ì¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Î¤Û¤«¡¢ÇÏÍÑ²¹Àô¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Àô¼Á¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀ®Ê¬´ÞÍ¤ÎÃ±½ã²¹Àô¤Ç¡¢ÈèÏ«²óÉü¡¢¿À·ÐÄË¡¢¶ÚÆùÄË¡¢ÈéÉæÉÂ¤Ê¤É¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ï
¥ô¥£¥´¥é¥¹¥¹¥Æー¥Ö¥ë¡¡
TEL¡§090-7877-8000¡Ê¼õÉÕ¤Ï13:00～17:00¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://vigsatime.wixsite.com/the-horse-jp/contact
¢©527-0055 ¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô±»À¸ÄÅÄ®745-1
https://vigsatime.wixsite.com/the-horse-jp
③ ¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¤¤í¤¤¤í
¡Î·ªÅì¤Î³¹¤Ç¡ª¡Ï
¡¡·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ»Ë¾å½é¤Î¸Þ´§ÇÏ¤È¤·¤Æ¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥¶¥ó¹æ¤ÎÇÏÁü¤¬¡¢»ÜÀß¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤ò½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¥»¥óÆâ¤Ç¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Ë¡ÖÇÏ¤¬Íè¤ë¡×¤ÎÉ¸¼±¤â¡£
¡¡·ªÅì¤Î³¹¤Ø½Ð¤ì¤Ð¡¢Èô¤Ó½Ð¤·Ë·¤ä¤Î¡È¤È¤ÓÂÀ¤¯¤ó¡É¤â¾èÇÏ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Ë¤âÇÏ¤¬¡£
¡ÎÇÏ½Ñ¤Ç¡ª¡Ï
ÇÏ½Ñ¶¥µ»¤Ç¤âÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤ë¼¢²ì¸©¡£¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤¬ÃË½÷Áí¹ç¡ÊÅ·¹ÄÇÕ¡Ë2Ï¢ÇÆ¡Ê2024Ç¯¡¦2025Ç¯¡Ë¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼¢²ì¸©Î©·ªÅì¹âÅù³Ø¹»¤ÎÇÏ½ÑÉô¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤ÇÏ½Ñ¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¡¢39Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î·ªÅì¥Ûー¥¹¥Ñー¥¯¹½ÁÛ¿Ê¹ÔÃæ¡ª¡Ï
¡¡·ªÅì»Ô¤Ï¡¢ÇÏ¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¾ー¥ó¡ÊÇÏ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢¥Ûー¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤Ê¤É¡Ë¡¢¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´ÂÎ¸³¥¾ー¥ó¡ÊÎÐÃÏ¡¢¼«Á³´Ñ»¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¡¢·ªÅì¥Þー¥±¥Ã¥È¥¾ー¥ó¡Ê¼ÇÀ¸¹¾ì¡¢ÃÏ¸µ»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë·ªÅì¥Ûー¥¹¥Ñー¥¯¡Ê·ªÅì·ò¹¯±¿Æ°¸ø±à¡Ë¤ÎÀ°È÷¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«±à¤Ï2032Ç¯¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢»ÔÌ±¤¬·Æ¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ó¡¢µ¤·Ú¤ËÇÏ¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÇÏ¤Î¼÷Ì¿¤Ï25～30Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Ï5ºÐÁ°¸å¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÏ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎Ìþ¤·¤òµá¤á¤Æ¡ÈÇÏ¤µ¤ó¤Ý¡É¡õ¡ÈÇÏ¥«¥Õ¥§¡É¤Ø
① ´Ñ¸÷ÍÜÏ·ËÒ¾ì ¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤ÈÇÏ¤Î¿¹¡Ê¹âÅç»Ô¡Ë
¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢ÊÂÌÚ¤òÇÏ¼Ö¤ä¾èÇÏ¤Ç»¶ºö
¡¡¼¢²ìÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢ÊÂÌÚ¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¡¢2025Ç¯¡¢´Ñ¸÷ÍÜÏ·ËÒ¾ì¡Ö¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤ÈÇÏ¤Î¿¹¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡£¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÂÌÚ±è¤¤¤Ë¤Æ¡¢ÇÏ¤µ¤ó¤Ý¡Ê¾èÇÏ¡Ë¤äÊÂÌÚÇÏ¼Ö¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Ç¤Ï°úÂà¶¥ÁöÇÏ¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ä¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ûー¥¹¤Ê¤É¤¬¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È²á¤´¤·¡¢±¹¼Ë¸«³Ø¤ä±Â¤ä¤ê¤Ê¤É¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤â²ÄÇ½¡£ÇÏ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë¥«¥Õ¥§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ï
¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤ÈÇÏ¤Î¿¹¡¡
TEL: 077-584-5945¡ÊËÜ¼Ò¡§TCC Japan¡Ë
MAIL¡§mhf@tcc-japan.com
¢©520-1834¡¡¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¥Þ¥¥ÎÄ®»ûµ×ÊÝ833-1
https://tcc-japan.com/deposit/detail/?id=57
Instagram¡§@tcc_metasequoia_horse_forest
② ¥é¥¯¥¨¥É¥é¥´¥ó ¥Ûー¥¹¥Ñー¥¯Æâ¥«¥Õ¥§ ¥Ð¥°ー¥¹¡ÊBAGUS CAFE¡Ë¡ÊÂçÄÅ»Ô¡Ë
¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÈÃªÅÄ¤ÎÉ÷·Ê¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡ÈÇÏ¥«¥Õ¥§¡É
¡¡Èæ±Ã»³¤Î¤Õ¤â¤È¡¢°Ë¹áÎ©¡Ê¤¤¤«¤À¤Á¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¡Ö¥é¥¯¥¨¥É¥é¥´¥ó ¥Ûー¥¹¥Ñー¥¯¡×¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï´ØÀ¾ºÇÂçµé¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ê¡¢Ìó80Æ¬¤ÎÇÏ¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î2³¬¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ð¥°ー¥¹¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤«¤é¤ÏÃªÅÄ¤Î²º¤ä¤«¤ÊÉ÷·Ê¤È¡¢ÇÏ¾ì¤ò¤Î¤ó¤Ó¤êÁö¤ëÇÏ¤¿¤Á¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥¯Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÊüËÒÃæ¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ûー¥¹¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ï
¥é¥¯¥¨¥É¥é¥´¥ó ¥Ûー¥¹¥Ñー¥¯¡¡ÁíÌ³Éô
TEL: 077－598－3322¡¢MAIL¡§s.nagata@lac-dragon.com
¢©520-0352¡¡¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô°Ë¹áÎ©²¼ºßÃÏÄ®»úÇÏ¥ÎÀ¥2008
https://lac-dragon.com/cafebagus
◼︎¾èÇÏÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È
¸©Æâ¤Ë¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¾èÇÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¸ÐÆîÇÏ»ö¥»¥ó¥¿ー¡Ë
① ¥é¥¯¥¨¥É¥é¥´¥ó ¥Ûー¥¹¥Ñー¥¯¡ÊÂçÄÅ»Ô¡Ë
TEL: 077－598－3322¡¢MAIL¡§s.nagata@lac-dragon.com
¢©520-0352 ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô°Ë¹áÎ©²¼ºßÃÏÄ®»úÇÏ¥ÎÀ¥2008
https://lac-dragon.com
② ¿å¸ý¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¡Ê¼¢²ì¸©ÇÏ½ÑÏ¢ÌÁÁë¸ý¡Ë¡Ê¹Ã²ì»Ô¡Ë
TEL: 0748-62-9568¡¢MAIL¡§minakuchi@m-jouba.com
¢©528-0005 ¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¿å¸ýÄ®¿å¸ý6382
https://m-jouba.com
③ ¸ÐÆîÇÏ»ö¥»¥ó¥¿ー¡Ê¹Ã²ì»Ô¡Ë
TEL: 0748-86-8006¡¢MAIL¡§takanori.nakajima3803@gmail.com
¢©520-3311 ¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¹ÃÆîÄ®ÎµË¡»Õ1818
https://konanbaji-jouba.com
④ M¡õS¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¡Ê¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö ¥¯¥ì¥¤¥ó»ÐËåÄó·È¡Ë¡ÊÅì¶á¹¾»Ô¡Ë
TEL: 0748-25-5940¡¢MAIL¡§info@rcmands.com
¢©527-0001 ¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô·úÉô²¼ÌîÄ®16-1
http://www.rcmands.com
⑤ ·ªÅì¥Ûー¥¹¶ñ³ÚÉô¡Ê·ªÅì»Ô¡Ë
TEL: 077-558-4030¡¢MAIL¡§horseclub@ritto.co.jp¡¡¡Ê»öÁ°Í½ÌóÉ¬¿Ü¡Ë
¢©520-3003 ·ªÅì»Ô¹ÓÄ¥1373-30
https://ritto-horse-club.jp
⑥ ¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢¤ÈÇÏ¤Î¿¹¡ÊTCC¡Ë¡Ê¹âÅç»Ô¡Ë
TEL: 077-584-5945¡ÊËÜ¼Ò¡§TCC Japan¡Ë
MAIL¡§mhf@tcc-japan.com
¢©520-1834¡¡¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¥Þ¥¥ÎÄ®»ûµ×ÊÝ833-1
https://tcc-japan.com/deposit/detail/?id=57
Instagram¡§@tcc_metasequoia_horse_forest
⑦ ¸æÎÄÌîÇµÅÎËÒ¾ì¡Ê¤ß¤«¤ê¤Î¤Î¤â¤ê¤Ü¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ë¡ÊÆüËÜÏÂ¼ï¡Ë¡Ê¶á¹¾È¬È¨»Ô¡Ë
TEL: 0748-43-0410¡¢MAIL¡§mikarinobokujo@gmail.com
¢©523-0058 ¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô²ÃÌÐÄ®1780
http://kansai.me/mikarinobokujo/