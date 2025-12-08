大人気イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』より、「MANKAI TREASURE BOX 春組」が受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『A3!（エースリー）』とは、プレイヤーが劇団の主宰兼『総監督』となり、個性豊かな劇団員たちをキャスティングして青春ストーリーを楽しめるイケメン役者育成ゲーム。ダウンロード数は800万を突破し、2025年1月には8周年を迎えた人気作品です。この度、本作の新商品が登場いたします。

満開Treasure開花後イラストを使用したバースデーセットに春組が登場！

アクリルパネル、缶バッジ、オーロラアート、ころっとアクリルフィギュアの豪華4点セット！どれも美しい仕上がりとなっております。

缶バッジは背景がキラキラと輝くグリッター仕様、オーロラアートは角度によってなめらかに輝く華やかなアイテム。

こちらの2点は個別でもお買い求めいただけます。

こちらの商品の受注期間は2025年12月8日～12月21日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/pages/a3_mankaitreasurebox_spring.aspx

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】MANKAI TREASURE BOX（全6種）

【価格】各3,740円（税込）

【商品名】缶バッジ（全6種）

【価格】各440円（税込）

【商品名】オーロラアート（全6種）

【価格】各275円（税込）

【サイズ】

・缶バッジ：直径約5.6cm

・アクリルパネル：約12×16cm

・ころっと：約6×6cm以内

・オーロラアート：約5.9×8.6cm

【仕様】

・缶バッジ：鉄、紙、PET製

・アクリルパネル：アクリル製、アクリル台座パーツ付き

・ころっと：アクリル製

・オーロラアート：PET製

【受注期間】

2025年12月8日～2025年12月21日まで

【発売日】

2026年3月6日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.

■『A3!』公式サイト：https://www.a3-liber.jp/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。