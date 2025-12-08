大人気イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』より、「MANKAI TREASURE BOX 春組」が受注生産商品で登場！
『A3!（エースリー）』とは、プレイヤーが劇団の主宰兼『総監督』となり、個性豊かな劇団員たちをキャスティングして青春ストーリーを楽しめるイケメン役者育成ゲーム。ダウンロード数は800万を突破し、2025年1月には8周年を迎えた人気作品です。この度、本作の新商品が登場いたします。
満開Treasure開花後イラストを使用したバースデーセットに春組が登場！
アクリルパネル、缶バッジ、オーロラアート、ころっとアクリルフィギュアの豪華4点セット！どれも美しい仕上がりとなっております。
缶バッジは背景がキラキラと輝くグリッター仕様、オーロラアートは角度によってなめらかに輝く華やかなアイテム。
こちらの2点は個別でもお買い求めいただけます。
こちらの商品の受注期間は2025年12月8日～12月21日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！
■ご予約：https://www.movic.jp/shop/pages/a3_mankaitreasurebox_spring.aspx
■新商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】MANKAI TREASURE BOX（全6種）
【価格】各3,740円（税込）
【商品名】缶バッジ（全6種）
【価格】各440円（税込）
【商品名】オーロラアート（全6種）
【価格】各275円（税込）
【サイズ】
・缶バッジ：直径約5.6cm
・アクリルパネル：約12×16cm
・ころっと：約6×6cm以内
・オーロラアート：約5.9×8.6cm
【仕様】
・缶バッジ：鉄、紙、PET製
・アクリルパネル：アクリル製、アクリル台座パーツ付き
・ころっと：アクリル製
・オーロラアート：PET製
【受注期間】
2025年12月8日～2025年12月21日まで
【発売日】
2026年3月6日頃予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.
■『A3!』公式サイト：https://www.a3-liber.jp/
■ムービック：https://www.movic.jp
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。