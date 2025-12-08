第20回 湘南国際マラソン、12月7日（日）開催！

株式会社ランナーズ・ウェルネス

12月7日（日）に『第20回湘南国際マラソン』が開催。

環境に配慮したマイカップ・マイボトルマラソン。今年は約23,000人のランナーが湘南を駆け抜けました。

大会ホームページ :https://www.shonan-kokusai.jp/

― 湘南から始まる“サステナブルな大会づくり”の進化 ―

2022年に“ゴミを出さない大会”へと大きく舵を切って今年で4年目。湘南国際マラソンの環境アクションは確かな歩みを重ねてきました。

かつては大量に排出していた「使い捨てカップやペットボトル」を全廃し、「マイボトル・マイカップ方式」を全面採用したことで、ゴミ排出量を大きく削減しました。

昨年に続き実施したスタート前の防寒ウェアを回収・返却する「クリーンスタートプラン」も、参加者が約700名から約3,000名へ大きく増え、廃棄物を生まない“サステナブルなスタート”がランナーの新しい習慣として根付き始めています。

大会全体の環境負荷分析の詳細については、後日あらためてお知らせいたします。

― 富士山と海に見守られた、ランナーたちの特別な一日 ―

朝日が差し込みはじめた湘南の海岸線。

ランナーたちは、遠くに富士山を望み、きらめく相模湾を横に感じながら、ゆっくりとスタート地点へ向かっていきました。フラットで走りやすいコースが続き、視界の先に広がる景色が気持ちを自然と前向きにしてくれます。

コース沿いには江の島が姿を見せ、静かな海面が寄り添うように続きます。環境配慮を掲げる大会らしく、路上にゴミはほとんど見当たらず、整った道が心地よくランナーを迎えていました。晴れた空と海風、沿道の応援が力になり、背中をそっと押してくれます。

自然と景色、そして人の思いが重なった湘南の一日。

ゴールにたどり着いたランナーの表情には、達成感だけでない、景色と一体になったような喜びが浮かんでいました。

― 河野太郎大会名誉会長が、ランナーにエールを送る ―

スターターを務めたのは、イベント創設期から大会を牽引してきた河野太郎大会名誉会長。

スタート地点に立った会長は、緊張と期待が入り混じるランナーに向けて「20回記念の湘南国際マラソン、思いきり楽しんでください」と温かな言葉を届け、フルマラソンと10kmの両種目で、すべてのランナーがスタートを切る瞬間まで手を振り続け、エールを送りました。

― 大会アンバサダー・ゲストが全力で大会を彩る ―

今年で4回目の大会アンバサダーを務める「ウルトラランナーみゃこ」さんは、昨年に続きフルマラソンの4時間ペースメーカーとして走りました。

多くのランナーにとって大きな目標となる“4時間切り”を支えるため、声をかけながらリズムよく先導し、その後ろには自然と大きな集団が続いていきました。

みゃこさんの“励ましながらのペースメイク”は、記録だけでなく気持ちの面でもランナーを支え、ゴールへ向かう多くの人の背中を押していました。

大会ゲストとして参加した「森川千明さん」は、昨年に続き10kmオープンに出走。

記録を競う場面ではなく、ランナーと同じ目線でコースを楽しみながら、多くの参加者に声をかけて交流を広げてくれました。

その軽やかな走りと親しみのある振る舞いが、会場全体にあたたかな空気を運び、スタートからフィニッシュまで大会を大いに盛り上げました。

― フルマラソン女子：大会歴代記録更新 ―

高野 温菜（たかの・はるな）選手

フルマラソン女子では、高野 温菜選手がレース全体を巧みに掌握し、冷静さと推進力を併せ持つ走りで快進撃を披露。従来の歴代記録「2時間44分53秒」を3分更新し、2時間41分16秒という圧倒的なタイムでゴールテープを切りました。

また、フルマラソン男子では、滑 和也選手が序盤から終盤まで安定感のある走りを貫き、2位に1分以上の差をつける圧巻の展開でフィニッシュ。タイムは2時間25分09秒、堂々の優勝となりました。

― タスマニアとの絆が広げる、新しいランナー交流のかたち ―

Gretchen Creighton 選手

湘南国際マラソンは、持続可能な社会を目指す歩みをともに進める「ローンセストン ランニング フェスティバル」と今年もパートナーシップを継続。

相互派遣によるランナー交流を促進し、環境に配慮したマラソン文化を育んでいます。

本大会にはオーストラリアから選手を招待し、Gretchen Creighton 選手が10km女子高校生で優勝を飾りました。

国境を越えた交流が、未来へ向けた走りをさらに力強いものにしています。

― 陸の一歩、水のひと漕ぎ。同じ号砲で始まる物語 ―

午前9時、マラソンの号砲とともに「Shonan Marine Race」が一斉に動き出しました。6人乗り・1人乗りのアウトリガーカヌー、サップが相模川へ軽やかに漕ぎ出し、ランナーたちは湘南大橋からその水上の躍動を見届ける。川を進む選手たちもまた、橋の上の走者へ手を振り返す。

陸と水、二つのステージが同じ瞬間に息を重ね、湘南ならではのダイナミックな景色が広がりました。

次回開催予定

「第21回湘南国際マラソン」の開催日については、2026年12月6日（日）を予定しています。

なお、募集時期は2026年春頃を予定しています。

全3種目優勝者

フルマラソン

・男子 2:25:09 滑 和也選手

・女子 2:41:16 高野 温菜選手

10km 一般

・男子 0:32:48 葛窪 千晴選手

・女子 0:37:06 蟻塚 真衣選手

10km 高校生

・男子 0:32:31 池田 夏希選手

・女子 0:43:03 Gretchen Creighton選手

「第20回 湘南国際マラソン」概要

出走率、完走率

【開催日】

2025年12月7日（日）

【会場】

大磯プリンスホテル（神奈川県）

【種目】

■フルマラソン

■ファンラン10km【一般、高校生】

■ファンラン2km【中学生、小学生高学年、ファミリーラン親子（小学生低学年）】

■ラン＆ウォーク1.4km

【コース】

■フルマラソン

西湘バイパス大磯西ＩＣ～（西湘バイパス）～唐ケ原～平塚海岸～柳島～茅ヶ崎海岸～江の島入口付近（第1折り返し）～茅ヶ崎海岸～柳島～平塚海岸～唐ケ原～（西湘バイパス）～西湘二宮IC（第2折り返し）～大磯プリンスホテル

■ファンラン10km

西湘バイパス大磯西ＩＣ～（西湘バイパス）～唐ケ原～虹ケ浜交差点（折り返し）～唐ケ原～（西湘バイパス）～西湘バイパス大磯西ＩＣ～大磯プリンスホテル

■ファンラン2km

西湘バイパス大磯西ＩＣ～平塚方面折り返し地点～大磯プリンスホテル

■ラン＆ウォーク1.4km

（藤沢）西浜歩道橋～江の島入口交差点（折返し）～西浜歩道橋

