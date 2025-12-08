見る角度でオーロラのように色が変化！ネット印刷のグラフィックが「オーロラアクリルキーホルダー印刷」をリリース。

株式会社グラフィックネット印刷のグラフィックが、見る角度でオーロラのように色が変化する「オーロラアクリルキーホルダー印刷」をリリース

株式会社グラフィック（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央）はネット印刷通販事業にて、「オーロラアクリルキーホルダー印刷」をリリースしました。光の角度で色が変化する「オーロラアクリル」。印刷部分はもちろん、余白部分もデザインの一部としてオシャレに仕上がります。キラキラと偏光して輝くので、遠くからも目立ちます。

サービス詳細はこちら :https://www.graphic.jp/comic/lineup/acrylic_goods/aurora_key_chain

■見る角度できらめきが変わる、幻想的なアクリルキーホルダー！

光の当たり方や見る角度によって色が変わる、特殊なアクリルです。輝きの強弱が異なる「オーロラ」「オーロラ（淡）」と、ガラスの破片のような輝きを放つ「チップガラス」の3タイプをご用意しました。

素材は「オーロラ」「オーロラ（淡）」「チップガラス」の3タイプをご用意

■滑らかでキレイなカット面、4色（CMYK）+ホワイトのUV高品質印刷でキレイな仕上がりが特徴。

オーロラアクリルキーホルダー印刷は、3mm厚の透明なアクリル素材を使用。自由な形状にカッティングが可能で、アクリルの切り口は「アイスメルトカット」と呼ばれるレーザーカット方式を採用。つるつるとした滑らかな切り口が、アクリルの透明感を際立てます。プリントは4色（CMYK）+ホワイトのUV高品質印刷で、鮮明かつ濃厚な仕上がりです。印刷面はデザインを損なわないため前面にプリントを行います。

滑らかでキレイなカット面、4色（CMYK）+ホワイトのUV高品質印刷でキレイな仕上がりが特徴

■販売グッズ・販促ノベルティとしてはもちろん、推し活グッズにも最適です。

自由な形状でカットできるため、工夫次第でおしゃれなキーホルダーを作成することができます。キャラ・アニメグッズなどの販売品・イベント販促品としてはもちろん、推し活グッズにもおすすめです。

自由な形状でカットできるアクリルキーホルダー

■ボールチェーンやナスカンなどのストラップが1個無料。台紙の印刷も承っています。

ストラップは18種のバリエーションから無料で1つお選びいただけます。また、別売りの専用台紙を同カートでご注文いただければ、台紙の印刷、封入が可能です。（OPP袋への封入は無料）

ストラップは18種から1つ無料で選択可能で、オプションの台紙も印刷注文可能

【サイズ展開】

6種類のサイズからお選びいただけます。

・30×30mm以内

・50×50mm以内

・50×70mm以内

・70×70mm以内

・70×100mm以内

・100×100mm以内



【参考価格】

・オーロラアクリルキーホルダー印刷 30×30mm以内

片面カラー（4色[CMYK]+ホワイトのUV高品質印刷）／10日納期／200個ご注文の場合

1個あたり 212.2円（税込）

※参考価格は2025年12月現在のもの

▼商品ページ：

アクリルキーホルダー

https://www.graphic.jp/lineup/acrylic_key_chain

オーロラアクリルキーホルダー（同人印刷所 コミグラ）

https://www.graphic.jp/comic/lineup/acrylic_goods/aurora_key_chain

■株式会社グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

また、2025年5月に、オリコン株式会社より発表されました「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」において総合第1位を獲得、2025年12月には、GMOリサーチ&AI株式会社より発表されました「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販」においても総合第1位を獲得し、2025年度は2冠となりました。

「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 第1位」「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販 第1位」の2冠を獲得

■株式会社グラフィックについて

名称 ： 株式会社グラフィック

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

設立 ： 1989年11月

事業内容 ： ネット印刷通販事業、クリエイティブ事業、デザイン通販事業

資本金 ： 9,500万円

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。