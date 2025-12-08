国の「アイデア」を、民間の「熱狂」へ。新生「S-Booster 2025」始動

一般社団法人SPACETIDE『S-Booster 2025』2026年2月17日(火) 開催決定

一般社団法人SPACETIDE（本社：東京都港区、代表：石田真康、以下「SPACETIDE」）は、宇宙ユニコーン創出プログラム『S-Booster 2025』を実施いたします。

「S-Booster」は、これまで内閣府が主催してきた、宇宙をテーマとしたビジネスアイデアコンテストです。2017年から2024年にかけて年次開催されており、多くの革新的な発想と起業家を輩出してきました。アイデア段階から宇宙ビジネスの可能性を広げ、日本の宇宙産業発展に大きく貢献してきたプログラムです。

2025年度からSPACETIDEが正式に継承しました。

＜新生「S-Booster」目的・狙い＞

ビジネスアイデアコンテストという枠組みを超え、アクセラレーション、事業共創、投資家および大企業とのマッチングを包括する、日本発の宇宙ユニコーン創出プログラムへと進化します。

2026年2月17日(火)、東京・都内で「S-Booster 2025」のイベントを開催いたします。

このイベントでは、宇宙スタートアップと投資家・事業会社との「Business Matching」と、アクセラレーションプログラムの成果発表会「DEMODAY」を行います。

宇宙スタートアップと投資家・事業会社とのビジネスマッチングは、宇宙スタートアップ20社に対して、投資家・VC、金融機関、事業会社、政府機関等、総勢200名規模で行う「Business Matching」を行います。

アクセラレーションプログラムの成果発表会「DEMODAY」はSPACETIDEのアクセラレーションプログラム最終成果発表会「AXELA 2025 DEMODAY」としてAXELA 2025に採択された宇宙スタートアップ4社によるスタートアップピッチを行います。

SPACETIDEは、宇宙産業の拡大・発展のため、宇宙スタートアップ支援プログラム「AXELA（アクセラ）」を2021年に始動しました。これまで20社のスタートアップを支援し、その後の資金調達や大企業との連携に寄与してきました。

AXELA2025では、初期フェーズのスタートアップを対象に、事業成長に直結する伴走支援を提供しています。本年度は国内スタートアップ4社を採択し、プログラムの最終成果発表の場としてDEMODAYを「S-Booster 2025」内で実施することといたしました。

「S-Booster 2025」イベント開催概要

S-Booster 2025に参加を希望をする方やスタートアップとの連携にご関心がある方は、以下のフォームよりぜひお問い合わせください。

「S-Booster」プログラム概要

- アクセラレーション- ビジネスマッチング- 宇宙スタートアップエコシステム形成

名称：S-Booster 2025

日時：2026年2月17日(火) 13:00-19:00

会場：東京・都内（会場は後日、以下イベントサイトにて公開予定）

主催：一般社団法人SPACETIDE

「S-Booster 2025」イベントサイト

https://events.spacetide.jp/event/1f1bbd7b-03e4-4085-a50d-6bdaea8c8687/summary

※最新情報はイベントサイトをご確認ください。

内閣府 宇宙開発戦略推進事務局長 風木 淳 様内閣府 風木宇宙開発戦略推進事務局長 メッセージ

S-Boosterは、「宇宙産業の裾野拡大」に重きをおいて、2017年に内閣府主催でスタートしました。宇宙開発を巡る国際競争が熾烈なものとなっていく中、宇宙業界におけるスタートアップ創出の登龍門として、日本の宇宙産業の活性化に貢献してきたS-Boosterを、一層意義深いイベントとして運営していくため、2025年、S-Boosterを一般社団法人SPACETIDE様に継承しました。新たな形に生まれ変わるS-Boosterが、宇宙ビジネスへの挑戦者や、投資家、経営者、関係機関をグローバルにつなぐ、一大コミュニティへと成長し、世界に羽ばたけるスタートアップを次々に創出してくれることを期待しています。政府としても、引き続き民間企業等の取組を強力に後押ししてまいります。

SPACETIDE 理事 兼 CSO 佐藤 コメントSPACETIDE 理事 兼 CSO 佐藤 コメント

10年前は10社にも満たなかった日本の宇宙スタートアップは今や110社を超え、上場・海外展開も進んでいます。宇宙ビジネスは今や単に「数」を競う段階を超え、市場でインパクトを示す事業の「質」が問われる時代に入りました。

S-Boosterは政府主導の下、宇宙ビジネスアイデア創出の登竜門を担ってきました。SPACETIDEはそのレガシーを継ぎ、グローバルに存在感を示す質の高い宇宙ユニコーンを創出するプログラムとして新生S-Boosterを立ち上げます。SPACETIDEが持つ宇宙ビジネスの深い知見とグローバルなネットワークを活かし、日本とAPACから力強いスタートアップの潮流を生み出します。

初年度は日本を中心に始動しますが、旧S-Boosterと同様、順次アジア太平洋へ拡大していきます。挑戦者の歓喜の笑顔や感動の涙に溢れる熱量はそのままに、大きくリニューアルする新生S-Boosterにご期待下さい。

【 一般社団法人SPACETIDE 】

一般社団法人SPACETIDEは、2015年から毎年、日本発の国際宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE」を主催しています。「Unlocking Space for All Humanity／宇宙があらゆる社会と産業を変革し、すべての個人が宇宙と共に生きる未来」をビジョンに、中立的な産業ハブとして業界の共通課題を解決していく活動をしています。現在の活動は大きく4つに分類されます。（下図参照）

2023年度には国際宇宙航行連盟（International Astronautical Federation：IAF）のメンバーに正式に加盟いたしました。SPACETIDEは、IAFに所属する各国の組織や企業と連携することで、これまで以上に世界の宇宙業界の発展に貢献してまいります。

また、内閣府主催の第6回宇宙開発利用大賞では、SPACETIDEの活動「宇宙ビジネスの全体促進と産業エコシステム形成にむけた取り組み」について、「経済産業大臣賞」を受賞いたしました。

一般社団法人SPACETIDE ４つの活動

