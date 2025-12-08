【12/16開催】『リジェネラティブ農業：コットン、パーム油、コーヒー』実践と制度の最新動向 無料セミナー

一般社団法人Solidaridad Japan

一般社団法人Solidaridad Japan（ソリダリダード・ジャパン 共同代表理事 佐藤寛）は、2025年12月16日（火）にセミナー『リジェネラティブ農業2025』 気候・生物多様性・土壌をめぐる農業と認証制度のこれからを開催します。

本セミナーでは４団体（レインフォレスト・アライアンス、WWFジャパン、コントロールユニオン、ソリダリダード）が一堂に会し、 日本企業の国際サプライチェーンで重要性の高い作物（コーヒー・コットン・パーム油など）を中心に、リジェネラティブ農業の最新の実践と、活用可能な制度・評価フレームの動向を分かりやすく紹介します。

【こんな方におすすめ】

・ESG／調達／CSR部門のご担当者

・バリューチェーン上流との連携を検討中の企業

・TNFD／Scope 3 対応を検討中の実務者

・農業／自然資本／再生型ビジネスに関心のある方

対面（先着12名）とオンライン（150名）のハイブリッド同時開催、参加費は無料です。

事前にセミナー登録サイトより参加登録をお願いします。

参加登録サイトはこちら :https://solidaridad-jp-seminar20251216.peatix.com/

近年、企業のサプライチェーンでは、 自然資本（生物多様性・水・土壌）と気候変動を一体的に捉える動きが国際的に広がっています。

2025年には TNFD、NPI、WBCSD など、民間主導による自然関連ガイダンスが相次いで発表され、 ESGの議論は「気候変動中心」から「自然・土地利用・水」へと広がる傾向が一層明確になってきました。

こうした流れの中で、農業・食料システムは、 気候、生物多様性、水資源、土壌劣化といった課題が重なる領域として、 企業・国際機関・市民社会の関心を集め続けています。

その中心にあるのが、 土壌や生態系を改善しつつ生産の安定性を高める「リジェネラティブ農業（再生型農業）」です。

リジェネラティブ農業は、責任ある調達、自然関連情報開示（TNFD）、Scope3削減、 生物多様性戦略など、複数の重要テーマを同時に支える実践的アプローチとして、 企業・認証団体・生産者支援組織の間で注目が急速に高まっています。

また、その推進手法には、認証制度を活用する方法や、認証に依存しない方法など、様々なアプローチが存在しており、ここではその多様性に焦点を当てます。

本セミナーでは、 レインフォレスト・アライアンス、WWFジャパン、コントロールユニオン、ソリダリダードの４団体が一堂に会し、 日本企業の国際サプライチェーンで重要性の高い作物（コーヒー・コットン・パーム油など）を中心に、 リジェネラティブ農業の最新の実践と、活用可能な制度・評価フレームの動向を分かりやすく紹介します。

本セミナーは、企業、NGO、アカデミア、認証団体、生産者支援組織など多様な立場の方々が、どのように制度と関わり、 自組織に適した形で生産現場の移行を支援できるかを考える場となることを目指します。

開催概要

日時：2025年12月16日（火）14:00～16:15（日本時間）



形式：ハイブリッド（オンライン＋対面） 日英同時通訳あり

・オンライン（150名）

・対面（JICA地球ひろば・セミナールーム601/602号室(先着12名)）

主催：ソリダリダード・ジャパン

参加費：無料

プログラム

参加登録サイトはこちら :https://solidaridad-jp-seminar20251216.peatix.com/

14:00-14:20 開会挨拶・趣旨説明 佐藤 寛（ソリダリダード・ジャパン／代表理事）

14:20-14:40 『主要コモディティにおけるリジェネラティブ農業の全体像』

テオ・チェンハイ（ソリダリダード・アジア アドバイザー／RSPO初代事務局長）

（オンライン参加）

14:40-15:00 『レインフォレスト・アライアンスの新基準とリジェネラティブ・アプローチ：

コーヒーを事例に』

一倉 千恵子（レインフォレスト・アライアンス リレーションシップマネジャー）

15:00-15:20 『土壌健全性と流域保全に貢献するリジェネラティブ実践（コットン／テキスタイル）』

金 惠娜（WWFジャパン／淡水グループ 海外フィールドプロジェクト担当）

15:20-15:40 『Regenagri 認証と企業との連携プロセス（アパレル分野）』

大村 次郎（(株)Control Union Japan マネージングディレクター）

15:40-16:10 『パネルディスカッション & Q&A』

モデレーター：佐藤 寛（ソリダリダード・ジャパン）

パネリスト：テオ・チェンハイ、一倉 千恵子、金 惠娜、大村 次郎

16:10-16:15 閉会挨拶

ソリダリダード・ジャパンについて

ソリダリダードは、オランダで設立された国際NGOです。日本では、日本企業が途上国で持続可能な活動を進めるための支援を行っています。

アジア、アフリカ、ラテンアメリカを中心に、小規模農家の支援や、企業・政府との連携による持続可能なサプライチェーンの構築に、長年取り組んできました。

現場に根ざしたアプローチを大切にし、自然と人の両方を支える仕組みづくりを推進しています。

【団体概要】

団体名：一般社団法人ソリダリダード・ジャパン

本社所在地：東京都練馬区

共同代表理事：佐藤寛

カントリーマネージャー：吉田秀美

活動内容： 途上国の生産者支援と企業による生産・消費のサステナビリティ向上

設立： 2020年8月13日

HP：https://www.solidaridadnetwork.or.jp/

＜お問い合わせ＞

ソリダリダード・ジャパン ウェビナ―担当：MAIL：japan-info@solidaridadnetwork.org