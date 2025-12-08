ミート率と方向安定性にこだわった“振り切れる”特別仕様が登場　ヤマハ ゴルフクラブ『RMX VD/X アイアン Steady Version』

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、大慣性モーメントによる方向安定性と短尺シャフトによるミート率向上を実現する「RMX VD/X アイアン」の特別仕様モデル『RMX VD/X アイアン Steady Version』を「ヤマハ ゴルフオンラインストア」限定で12月12日（金）に発売します。

ゴルフクラブ『RMX VD/X アイアン Steady Version』

今回発売する『RMX VD/X アイアン Steady Version』は、現行のアイアンで最大級の4,000g・cm²の大慣性モーメントに加え、低重心化によるボール初速アップ、さらに独自の図心リブ構造に薄肉フェースで飛距離性能を最大化した「RMX VD/X アイアン」の特別仕様モデルです。各番手のクラブ長さを通常モデルより1インチ短尺化したことで、平均飛距離は若干低下※するものの、振り切れて芯にミートしやすくなるため、通常モデルよりミスショットを約30％低減※します。また、既発売の「RMX VD/M ドライバー Steady Version TENSEI TR」「RMX VD FW Steady Version」「RMX VD UT Steady Version」とあわせて、当社の短尺ゴルフクラブによるクラブセッティングが可能です。

販売は「ヤマハ ゴルフオンラインストア」限定となります。 https://store.golf.yamaha.com/

※いずれも当社調べ。

実打による、一定範囲へ一定回数着弾するまでのミスショットの平均数で通常長さのシャフトと比較。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1061_1_525be711e06626e4414bda5b76c06a7d.jpg?v=202512080457 ]

※「N.S.PRO」は日本発条（株）の登録商標です。「TENSEI」は、三菱ケミカル（株）の登録商標です。

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

※このニュースリリースに掲載されている情報などは、発表日現在の情報です。

発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。