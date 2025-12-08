メタウォーター株式会社

メタウォーター株式会社（社長：山口 賢二、本社：東京都千代田区）が代表企業を務める特定業務共同事業体（JV）「メタ・周南総合・銭谷 特定業務共同企業体」が、このたび山口県周南市より「第2期 周南市リサイクルプラザ長期包括的運転管理業務」（以下「本事業」）を受注しました。

本事業の対象となる「周南市リサイクルプラザ『ペガサス』」は、当社の設計・施工により2011年4月に竣工した施設です。2014年2月からは、当社を代表企業とし、地元企業である周南総合リサイクル株式会社、および株式会社銭谷ブルトーザーの3社で構成する共同企業体（JV）が「周南市リサイクルプラザ 長期包括的運転管理業務」（以下「第1期業務」）を受注し、約12年間にわたり、同施設の運転管理、点検、検査、補修、更新、計量、用役管理、ストックヤード管理などの各業務を実施してきました。

本事業では、第1期業務に引き続き2026年4月より10年間、同施設の運転管理業務を担います。

同施設は、周南市内で収集された資源ごみを選別・圧縮・梱包などの処理を行うとともに、燃やせないごみ・不燃性粗大ごみから資源物を回収して再資源化ができるなど、資源循環型社会の推進にも貢献しています。また長期包括業務において、施設の情報およびデータを一元管理・共有できる、当社独自のクラウド型プラットフォームWBC（ウォーター・ビジネス・クラウド）が導入されています。

当社は、上下水道施設、資源リサイクル施設の運転・維持管理業務で培ったノウハウを生かし、構成企業と連携しながら安定した施設運営を支援していきます。

＜事業概要＞

1)事業名

第2期 周南市リサイクルプラザ長期包括的運転管理業務

2)事業場所

山口県周南市臨海町5番、3番の一部 周南市リサイクルプラザペガサス

3)受注者

メタ・周南総合・銭谷 特定業務共同企業体

代表企業： メタウォーター株式会社

構 成 員：周南総合リサイクル株式会社、株式会社銭谷ブルトーザー

4)事業期間

2026年4月1日～2036年3月31日（10年間）

5)契約日

2025年11月21日

6)受注金額

5,020,400,000円（税込）

7)施設規模

リサイクル施設：80t／5h

［内訳］燃やせないごみ24t、不燃性粗大ごみ1t、ビン類・缶類11t、ペットボトル2t、

プラスチック製容器包装25t、その他プラスチック類11t、可燃性粗大ごみ1t、ガラス陶器類2t

8)業務概要

施設の運転管理、点検、補修、更新、計量、用役管理、ストックヤード管理など