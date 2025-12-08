「ROSEMARY′S TOKYO」で、旬の食材を使用した冬の新メニューを販売開始！

カフェ・カンパニー株式会社

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2025年12月現在）のカフェを企画・運営し、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開する、カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 平谷 哲哉、以下、カフェ・カンパニー）は、イタリア・トスカーナ地方「ルッカ」に通ずる、優しさに満ちたイタリア料理を楽しめる「ROSEMARY'S TOKYO」にて、冬の味覚の素材本来の味わいを存分に堪能できる「冬の新メニュー」の販売を開始いたしました。

冬の新メニュー紹介

冬の季節は、素材の力強い味わいが際立つ時期です。「ROSEMARY'S TOKYO」では、旬の鱈や野菜、キノコなど、冬ならではの食材をふんだんに使用し、素材本来の旨味を最大限に引き出す調理法で冬メニューを新たにご用意しました。

温かさとやさしさを感じられる一皿ひと皿を、シンプルでありながら丁寧に仕上げました。冬の寒さの中でもほっと安らぐひとときを、「ROSEMARY'S TOKYO」の冬メニューでご堪能ください。

\1,298（税込）バッカラ・マンテカート

干した鱈の旨味を丁寧に引き出し、オリーブオイルでなめらかに仕上げたタラのペースト。

とうもろこし粉から作る素朴な味わいのポレンタと合わせ、素材の優しさがふんわりと広がる一皿です。

\1,518（税込）ヴィテッロ・トンナート

低温でじっくり火を入れた仔牛肉を薄くスライスし、自家製ツナソースを合わせました。

しっとりと柔らかな食感が特徴です。

4pc \2,508 / 6pc \2,728（税込）フォカッチャ - トリュフ

自家製フォカッチャにキノコペーストとモッツァレラチーズをのせて香ばしく焼き上げ、提供直前にフレッシュトリュフを削ってご提供します。

芳醇な香りをお楽しみいただけます。

\2,068（税込）季節のパスタ

季節のパスタは国産きのこのクリームフェットチーネ。

シェフが厳選した4種類のきのこをたっぷり使い、旨味が溶け込んだ濃厚なクリームソースで仕上げました。食べ応えのあるフェットチーネと調和し、香り豊かな味わいをお楽しみいただけます。

\2,288（税込）アニョロッティ・ダル・プリン

手打ちの小さな詰め物パスタ「ラビオリ」。

肉と野菜を煮込んだフィリングをつまむように包み、旨味をしっかり閉じ込めています。

素材の味わいを生かすため、仕上げはバターとセージでシンプルにまとめました。

\2,860（税込）鱈のヴァポーレ

素材本来の旨味や栄養を活かし、旬の鱈をキノコと一緒にしっとりふっくらと蒸しあげ、ヘルシーに仕上げました。

付け合わせのマッシュポテトとともに、キノコの旨味が溶け込んだクリームソースでお楽しみいただけます。

「ROSEMARY'S TOKYO」コンセプト

■ コンセプト

「ROSEMARY’S」は、ニューヨーク・ウェストビレッジで愛される人気レストラン。イタリア・トスカーナ地方の家庭料理をベースに、ニューヨークらしい洗練されたテイストを加えた、独創的なイタリア料理が楽しめます。

家庭料理をベースにした独創的なイタリア料理、新鮮な食材、居心地の良い空間、コミュニティの場、サステナブルな取り組みなど、これらの要素が組み合わさり、「ROSEMARY’S」は、ニューヨークで愛されるレストランとなっています。

東京でも、ニューヨーク・ウェストビレッジの「ROSEMARY’S」と同様、ガーデンルームのような温もり溢れる店内空間と、東京・新宿の喧騒を忘れさせてくれるような空に近いガーデン・テラス席をご用意しています。また、生産者とのリレーションを尊重し、東京近郊から届く新鮮なこだわり素材を使用したデリ、サラダ、パスタ、肉料理、魚介のグリルやデザートなどをご提供いたします。

お友達やご家族と楽しむお食事はもちろん、ガーデンテラスで過ごす記憶と心に残る特別な日のパーティーもおすすめです。

■ メニューのこだわり

食材をシンプルに活かすイタリア・トスカーナ「ルッカ」の伝統的な料理を、ニューヨークの人気レストランで確かな経験を持つエグゼクティブ・シェフWade Moises が目にも美しく、カジュアルかつスタイリッシュに進化させました。

ニューヨークと同様に東京でも、ローカルとのリレーションを尊重しています。関東近郊の生産者から届く新鮮な味わい深い食材を使い、その持ち味をより一層引き出した料理の数々をご用意しています。

家庭料理をベースにした、独創的なイタリア料理の数々イタリアの定番ドルチェ クラシック・ティラミス

店舗概要

店名 ： ROSEMARY'S TOKYO

住所 ： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目２４－５５ NEWoMan SHINJUKU 6F

電話 ： 03-5361-7027

時間 ： 月～木・土・日・祝 11:00 - 22:00（FOOD L.O.21:00 DRINK L.O.21:30）

金 11:00 - 23:00（FOOD L.O.22:00 DRINK L.O.22:30）

席数 : 102席（テラス席（24席）を含む）

■URL：http://rosemarystyo.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/rosemarystokyo/

会社概要

■ 会社名

カフェ・カンパニー株式会社



■ 代表者

代表取締役社長 平谷 哲哉



■ 所在地

東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F



■ 設立

2001年6月



■ URL

https://www.cafecompany.co.jp/



■ 事業内容

飲食店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業



カフェ・カンパニー株式会社について

展開ブランド（一部抜粋）

WIRED CAFE、フタバフルーツパーラー、伊右衛門カフェ、発酵居酒屋5（表参道）、 PUBLIC HOUSE、 ROSEMARY’S TOKYO（NEWoMan新宿6F）、MOJA in the HOUSE（渋谷）、食堂居酒屋どいちゃん …etc