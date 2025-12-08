「ITmedia エグゼクティブセキュリティセミナー 2025 秋 DXに走る日本企業---サイバーセキュリティリスクが経営の最重要課題に」に協賛します

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2025年12月15日（月）に開催されるITmedia エグゼクティブ主催セミナー「ITmedia エグゼクティブセキュリティセミナー 2025 秋」に協賛いたします。

本イベントにおいて、弊社は「ランサムウェアへの防御力と復旧力を鍛える組織の日頃の備え」と題したセミナーを実施いたします。ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「ITmedia エグゼクティブセキュリティセミナー 2025 秋」Webサイト

https://members08.live.itmedia.co.jp/library/OTQ2MzM%253D?group=2512_EXE2025a&np_source=cl(https://members08.live.itmedia.co.jp/library/OTQ2MzM%253D?group=2512_EXE2025a&np_source=cl)

■ セミナー内容

「ランサムウェアへの防御力と復旧力を鍛える組織の日頃の備え」

ランサムウェアが猛威を振るう今。どれだけ対策をしても完全に被害を防ぐことは難しいというのが実情ですが、少しでも被害に遭う確率を下げ、万が一の場合に被害を最小化するためには、事前の対策と計画が大切です。組織として必要な備えと「SKYSEA Client View」で支援できるポイントを併せて解説します。

ICTソリューション事業本部 カスタマーサポート部

山本 咲織

日時：2025年12月15日（月）13:50～14:20（オンライン）

参加費：無料

■ お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

■ クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」の概要

「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。

SKYSEA Client View Webサイト

https://www.skyseaclientview.net/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

