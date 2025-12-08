【TAC行政書士】話題のオンラインライブを体験！12/11(木)・20(土)無料体験入学を実施！

TAC株式会社

行政書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、これから行政書士試験の学習を始めようと検討中の方を対象に、今話題のオンラインライブ講義を体験できる『オンラインライブ無料体験入学』を実施します。

「オンラインライブ通信講座」専用の学習プラットフォーム「Schoo Swing」上で講義を体験！

当体験入学は、受講生と一緒に実際のオンライン講義をリアルタイムで体験受講することができます。

PC・ネット環境・ご予約の際のメールアドレスがあれば、無料で参加できます。

これから学習開始をお考えの方や、TACの講義をオンライン上で体験してみたい方は、ぜひお気軽にご参加ください！

実施概要

■ 体験科目：2026年合格目標 プレミアム本科生Plus/プレミアム本科生

「基本講義 民法 第1回」

■ 日時：

１. 12/11（木）18:30～21:30 佐藤 リサ 講師（月木夜クラス）

２. 12/20（土）9:30～12:30 神田 理生 講師（土曜クラス）

※１回のご予約で１.２.両方とも参加できます

■ 開催方法： Schoo Swing（オンラインライブ通信講座の専用サイトです）

■ 参加方法：ご登録いただいたメールアドレスへ、Schoo Swingのログインアドレスやパスワードなどを送信します

■ 参加費： 無料

■ 対象： これから学習を始めようとお考えの初学者の方

■ 予約方法： 下記TACホームページよりお気軽にご予約ください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_webinar_1211.html

オンラインライブ通信講座とは？

日程表に沿って、ご自宅などのPCからリアルタイムで講義を受講できます。従来の独りで時間を決めて学習する通信講座と違って、講義スケジュールが決まっているので教室講座の方と同様に一定の学習リズムを作ることができます。

また、疑問点は講義中にコメントで講師に質問可能、講師が口頭で回答するので疑問点もすぐ解消することができます。画面上からも同じく合格を目指す仲間と一緒に学習していることを感じることができ、「通信だけど独りじゃない」学習環境で、TACが合格までフルサポートします。

■ 学習がはじめての方へオススメ！

『プレミアム本科生Plus』オンラインライブ通信講座 詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_crs_premiumplus_onlinelive.html

■ 基礎から学べる！

『プレミアム本科生』オンラインライブ通信講座 詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_crs_premium_onlinelive.html

※Schoo Swing、Schoo Swingのロゴは Schoo, Inc.の商標です。

■行政書士とは？

行政書士の仕事は大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。最近の行政書士は、書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題にアドバイスをしたり、新規ビジネスの提案をしたりするなど、コンサルティング業をメインとする人も多くなっています。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/