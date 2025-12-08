【LILLIAN CARAT】12/6(土) 「miffy 70th」デザインスペシャルコレクションを発売！

アイア株式会社

アイア株式会社（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役 石澤 智子）が運営するLILLIAN CARAT（リリアン カラット）は、「ミッフィー」の誕生70周年を記念した特別なコラボレーションアイテムを、12/6（土）より販売開始します。

この度、「ミッフィー」誕生70周年という特別なアニバーサリーイヤーを記念し、この年にしか実現できないさまざまな年代の「ミッフィー」のイラストを使用したコラボレーションがLILLIAN CARATから登場します。

このコレクションでは、愛らしい「ミッフィー」のイラストの魅力を最大限に引き出しつつ、 LILLIAN CARATの世界観を投影した柔らかで洗練された淡いカラーパレットで5アイテムを展開します。

70年の歴史を感じさせるデザインと、LILLIAN CARATらしい優しげな色合いが融合した、愛らしさあふれるスペシャルコレクションにぜひご注目ください。

※本商品は株式会社ディック・ブルーナ・ジャパンと株式会社グレイスの商品化契約に基づき展開するものです。

■商品概要

【miffy 70th ジャガードニット】

ivory / pink beige / blue gray \9,790 tax in

「ミッフィー」の顔を大胆にあしらった、魅力たっぷりのジャガードニット。

ふわふわとした起毛感のある編地で切り替え、愛らしい立体感をプラスしました。

ゆるっとしたオーバーサイズシルエットで、リラックス感がありながらも女性らしい抜け感を演出。カジュアルなデニムやパンツにはもちろん、ロングスカートやレースアイテムなどフェミニンなコーディネートでも幅広く活躍します。

いつもの着こなしに、スペシャルな可愛らしさをプラスしてくれるアイテムです。

【miffy 70th 刺繍ニットカーディガン】

ivory / pink beige / blue gray \8,690 tax in

「ミッフィー」の愛らしい顔とLILLIAN CARATのロゴを刺しゅうで施したニットカーディガン。

さりげなく上品なワンポイントデザインは、どんなスタイリングにも自然になじみ、デイリーに特別な可愛らしさをプラスします。

きれいめな印象のコンパクトシルエットを採用しているため、羽織りとしてはもちろん、ボタンを留めてプルオーバーとして着用しても美しいバランスに。

着回し力と汎用性に優れた、ワードローブに欠かせない優秀アイテムです。

【miffy 70th ファーミニポーチ】

ivory / pink beige / blue gray \4,950 tax in

さまざまな年代のミッフィーたちをデザインしたミニポーチ。

思わず撫でたくなるような、ふわふわと柔らかな触り心地が最大のポイントです。

「ミッフィー」誕生70周年ならではの特別なデザインが、いつもの日常に愛らしさをプラス。取り外し可能なチェーンが付いているため、お手持ちのバッグに付けてアクセサリー感覚で楽しむお出かけの相棒として、またはチェーンを外してリップや鍵などの小物を収納するポーチとして大活躍します。

最初に描かれたイラストの「ナインチェ」はアイボリー、初期のころのとがったお耳のミッフィーはピンクベージュ、８０年代以降のまるいお耳のミッフィーはブルーグレーでお作りしています。

いつでもどこでも、キュートな「ミッフィー」と共に過ごせるスペシャルなアイテムです。

【miffy 70th ファーティペット】

ivory / pink beige / blue gray \7,590 tax in

さまざまな年代のミッフィーたちがデザインされた、とびきりキュートなファーティペット。

ずっと触れていたくなるような、手触りが良く程よいボリューム感のある上質なファーは、見た目にも華やかで、首元を優しく包み込みます。

最初に描かれたイラストの「ナインチェ」はアイボリー、初期のころのとがったお耳のミッフィーはピンクベージュ、８０年代以降のまるいお耳のミッフィーはブルーグレーでお作りしています。

【miffy 70th ファートート】

ivory / pink beige / blue gray \8,690 tax in

さまざまな年代のミッフィーたちが勢ぞろいしたアニバーサリー感あふれるトートバッグ。

思わず触れたくなるようなふわふわのファー素材で、遠目からでもミッフィーの愛らしさが伝わる、とびきりキュートな仕上がりとなっています。

丈夫な合皮ハンドルと、荷物が多い日も安心な大容量のマチ設計で、デザイン性だけでなく実用性も兼ね備えています。

特別な日はもちろん、日々の心強い相棒として、「ミッフィー」が、あなたの日常をそっと見守り、優しく彩ります。

【ミッフィーについて】

ミッフィーは小さなうさぎの女の子。 オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナさんが描いた絵本の主人公です。

正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けています。

1955年にオランダで最初の絵本が刊行され、2025年に70周年を迎えました。

【LILLIAN CARAT（リリアン カラット）について】

＜コンセプト＞

フェミニンカジュアルなテイストをベースに、トレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを提案するブランド

＜公式サイト＞

https://lillian-carat.jp/

＜公式オンラインストア＞

https://petal-online.com/brand/lc

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/lilliancarat_official/