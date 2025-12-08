【冬講座・オンライン開催決定！】ミドル・シニア向け　いきいきキャリアプラン塾のお知らせ（厚生労働省委託）

株式会社パソナ　キャリア形成・リスキリング推進事業（厚生労働省委託事業）


キャリア形成・リスキリング推進事業では、中高齢者にセカンドキャリアの支援として、春夏秋にて「ミドル・シニア向け　いきいきキャリアプラン塾」を実施しておりましたが、好評につき、冬講座を追加開催が決定いたしました！


さらに、これまで対面で実施しておりましたが、冬講座にだけ特別にオンライン開催が決定いたしました。いきいきキャリアプラン塾では意見交流の場を設けており、ワークショップ型の特別セミナーです。2026年の年初めとして、これからのキャリアについて一度振り返ってみませんか？


詳細はこちら :
https://carigaku.mhlw.go.jp/evt/careerplan/?utm_source=PRTIMES&utm_careerplan_pr4

こんな悩み、お持ちではありませんか？


・セカンドキャリアについてどのように考えていくべきかがわからない


・学び直しやリスキリングにつして考えたい


・人生設計やこれからのキャリアプランを見直したい


・介護と仕事の両立について、誰かに相談してみたい



キャリアプラン塾（冬講座）概要


正規雇用で継続的に働いてきた方、非正規雇用で働いてきた方、


子育て等が一段落し今後新たに就労を希望する方等、多様なミドル・シニア層のための


キャリアプラン塾です。
参加者同士のディスカッションによる経験交流を図りつつ、


セカンドキャリアにむけたキャリアプランづくりをサポートします。
第2回と第3回の間と、第4回の後にキャリアコンサルティングを実施し、


継続的なキャリア形成やリスキリングを支援します。



＜プラグラム＞冬講座：全4回＋キャリアコンサルティング2回（無料）


※キャリアコンサルティングについて：キャリアの専門家であるキャリアコンサルタントに、今後のキャリアについて1対1でご相談いただけます。キャリアコンサルティングを2回受けていただき、キャリアプランをブラッシュアップします。



＜注目ポイント＞


・オンライン開催＆4回連続セミナー


・無料キャリアコンサルティング（2回）実施



・開催日時：2026年1月～2月　4回連続開催


※開催場所により日時が異なりますので、詳細はホームページよりご確認ください。


・開催形式：オンライン開催（Zoom）


お申込みはこちら :
https://carigaku.mhlw.go.jp/evt/careerplan/?utm_source=PRTIMES&utm_careerplan_pr4


◆キャリア形成・リスキリング推進事業についてはこちら


事業ホームページはこちら :
https://carigaku.mhlw.go.jp/

（本事業は、厚生労働省より株式会社パソナが受託し、運営しています）