宇宙ビジネスの可能性を探る 「S-NET セミナー2026 in 北九州」が開催！

福岡県北九州市（北九州市役所）

本セミナーは、内閣府・経済産業省が「スペース・ニューエコノミー創造ネットワーク（S-NET）」の取り組みの一環として主催し、「宇宙ビジネスの可能性を探る ～九州地方における大学・宇宙スタートアップの実績と今後の展望～ 」をテーマに開催されます。

セミナーでは、宇宙ビジネスの最前線で活躍されているQPS研究所の大西社長や東京大学の中須賀教授などのほか、宇宙産業へ挑戦している北九州市内企業が登壇いたします。

宇宙産業への参入を具体的に検討されている方はもちろん、関心があるが、よく分からない方に向けて、北九州市内企業がどのような経緯で宇宙産業への挑戦を始め、どのような取り組みを行っているのかをご紹介いたします。

宇宙ビジネス業界の最新動向が把握できるほか、どのようにすれば宇宙産業へ参入できるのかを知るヒントが得られる絶好の機会になりますので、ご関心のある方はぜひご参加ください！

セミナー概要

◆開催日時：2026年1月9日（金）13:00-17:10 ※開場12:30

（ネットワーキング 16:40-17:10）

◆開催場所：スペースLABO 北九州市科学館 3階 プラネタリウム ※オンライン配信有

（福岡県北九州市八幡東区東田4-1-1）

◆主な登壇者 プログラムの詳細は「S-NET セミナー2026 in 北九州」特設ホームページ(https://space-jp.info/snet/kitakyushu2026/)から💡

・東京大学 大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 中須賀真一氏

・九州工業大学大学院工学研究院 宇宙システム工学研究系 教授 北村健太郎氏

・株式会社QPS研究所 代表取締役社長 CEO 大西俊輔氏

・黒崎播磨株式会社 セラミックス事業部 ファインセラミックス部

ファインセラミックス生産技術グループ グループ長 石飛圭吾氏

・株式会社エムティアイ 電子部 製造グループリーダ 川野広志氏

◆参加費 参加無料

参加には事前登録が必要です。

下記申込フォームより申し込みください。

「S-NET セミナー2026 in 北九州」申込フォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sNwbU8jLREW_AUoF-F1o93Fg3c4iQo1GnLEo60ywqtlUNFhZUDA0VzgyUExFQ1JLOERHVEtVVkRDOSQlQCNjPTEu&route=shorturl)