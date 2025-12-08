「『刀剣乱舞ONLINE』× ROOTOTE × 丸井」のコラボバッグがマルイウェブチャネルに登場！

株式会社丸井グループ

株式会社丸井（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）は2025年に10周年を迎えた人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』と、トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE（ルートート）」とのコラボバッグを、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて限定受注販売いたします。

丸井では、今回の取り組みをはじめ、「一人ひとりの『好き』を応援する」取り組みを拡大しております。

■「『刀剣乱舞ONLINE』× ROOTOTE ふわ丸2WAYバッグ」

「ふわっと、まるい、刀剣男士とともに。」

「丸井」にちなんで、「丸」のつく刀剣男士をチョイスした2wayバッグが登場！バッグで、「小狐丸」「鶯丸」「鶴丸国永」を表現しました。

■商品情報

肩掛けでも手持ちでも使えるこのバッグは、シンプルながらもスタイリッシュで、コーディネートを一段と引き立てます。コンパクトなのに大容量を実現したほか、ポケットをバッグの内側と外側にそれぞれ用意してあるため、使い勝手が良く整理整頓しやすい設計になっています。バッグの内側には、刀剣男士のモチーフをあしらった華やかなオリジナルデザインが施され、さらに刀剣男士紋を用いたチャームが付属するなど、ファンにはたまらない仕様です。



▼特設サイト

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/event/toukenranbu/index.html

小狐丸ver. 7,700円（税込）

小狐丸をイメージした黄金色を基調としたバッグです。小狐丸の刀帳番号である「5」「KOGITSUNEMARU」のネームタグがポイント。

鶯丸ver. 7,700円（税込）

鶯丸をイメージした深い緑色を基調としたバッグです。鶯丸の刀帳番号である「55」「UGUISUMARU」のネームタグがポイント。

鶴丸国永ver. 7,700円（税込）

鶴丸国永をイメージした淡いグレーを基調としたバッグです。鶴丸国永の刀帳番号である「130」「TSURUMARU KUNINAGA」のネームタグがポイント。

■商品特長

2WAY仕様のショルダーチェーン

ショルダーチェーンは取り外し可能な2WAY仕様。チェーンを取り付ければ、肩掛けや斜め掛けとして両手を自由に使える便利なスタイルに。チェーンを外せば、手持ちバッグになるため、シーンやコーディネートに合わせて自由に使い分けが可能です。

日常のちょっとしたお出かけから、特別な日のコーディネートまで、幅広く活躍するデザインで、機能性とおしゃれ感を両立させています。

二面性あるデザイン

シンプルでスタイリッシュな外装に対して、裏地には、刀剣男士のモチーフをあしらった華やかなオリジナルデザイン。開けるたびに刀剣男士を感じられる仕掛けになっています。

表と裏で異なる表情を楽しめる二面性は、日常使いの実用性と、遊び心を両立させたデザインです。

アレンジ可能なオリジナルチャーム

オリジナルチャームは、刀剣男士紋をあしらったデザイン。裏側は透明な窓仕様になっていて、中に何を入れるかはあなた次第で、自由にアレンジできます。

バッグに付けるのはもちろん、取り外して鍵やポーチ、小物ケースに付けるなど、使い方はあなた次第。ファンならではの楽しみ方で、日常に刀剣男士を取り入れられるアイテムです。

ファン心をくすぐるオリジナルネームタグ

オリジナルネームタグには、刀剣男士の名前と刀帳番号がプリントされています。

さりげなくも、存在感があり、ファン心をくすぐる、ちょっとしたアクセントです。

自由にカスタマイズ！ぽんぽんチャーム

刀剣男士をモチーフとした「ぽんぽんチャーム」は取り外しが可能です。付属の金具には、お好みのチャームやアクセサリーを自由に取り付けることができ、バッグや小物を自分らしくアレンジできます。

取り外して単体で使ったり、別のアイテムに付け替えたりと、楽しみ方は無限大。遊び心あふれるデザインで、コーディネートやカスタマイズを存分に楽しめます。

コンパクトで大容量！

収納力とスタイリッシュさを両立させた、機能性に優れたバッグです。マチは約11cmあり、見た目以上の大容量を実現。お財布やスマホなどの必需品はもちろん、500mlのペットボトルも横向きにすっきり収納できるサイズです。

見た目のコンパクトさを保ちながら、日常の持ち物をしっかり収められる使い勝手の良さは、お出かけにぴったりです。

整理整頓しやすいポケット配置

使いやすさを追求したポケット配置で、快適にご利用できます。バッグには内ポケットが1つ、外ポケットが2つあり、整理整頓しやすい設計です。内ポケットは小物をすっきり収納でき、外ポケットにはすぐに取り出したいアイテムを分けて入れられます。

【サイズ】

サイズ： H13cm×W20cm×D11cm

持ち手：約20cm

ショルダー：最長時約115cm

■概要

受注サイト：https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/event/toukenranbu/index.html

受 注 期 間：12月8日（月）13:00～12月21日（日）23:59

※マルイ・モディ店舗での販売はありません

※発送は2026年4月ごろを予定しています

■『刀剣乱舞 ONLINE』とは

名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた“刀剣男士”（とうけんだんし）。あなたは彼らを率いる“審神者（さにわ）”となり、歴史を守る戦いに出ます。短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計8種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊を結成！ さまざまな合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。累計ユーザー数1,400万突破。

『刀剣乱舞ONLINE』公式サイト

https://www.toukenranbu.jp/

▼マルイウェブチャネル

https://voi.0101.co.jp/voi/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/