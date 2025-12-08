【実証実験パートナーの募集を開始】RoboSapiens、生成AIを用いた接客ロボット「Karugaroo」展示会場での配置により集客効果が1.7倍に向上

株式会社RoboSapiens

株式会社RoboSapiens（本社：東京都、代表取締役：長尾俊）は、呼び込みロボット「Karugaroo」をJapan Mobility Show 2025（東京ビッグサイト）に設置し、ロボットの設置によって立ち止まり率が最大約1.7倍向上することを確認した実証結果を公開いたします。

■ 概要（本実証の目的と Karugarooの働き）

Karugaroo は、

1. 来場者が前を通りかかった際に、声と動作で注意を引く

2. 近づいてきた来場者に対し、簡単な対話や製品説明を行う

という “呼び込みに特化した接客ロボット” です。

今回の展示会では、Karugaroo をブースに設置した場合（設置あり）と、設置しない場合（設置なし）で、来場者がどの程度立ち止まってくれるか。

─すなわち「呼び込み効果の有無」を定量的に比較するための実証実験を実施しました。

動画（Japan Mobility Show 2025での様子）(https://youtu.be/g58mVmK4wao)

各ケースで 30分×4回の観測 を行い、立ち止まった人数と通過人数から立ち止まり率を算出。その結果、Karugaroo がブースに存在するだけで、来場者が足を止める割合が大きく向上することが確認されました。

■ 実証結果：設置ありで立ち止まり率が大きく向上

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89345/table/12_1_379064ad0c66ef383499c98ab6f8a154.jpg?v=202512081056 ]

● 設置あり・なし別の平均値

設置あり：0.997%（約1.0%）

設置なし：0.599%（約0.6%）

→“設置あり”は“設置なし”の約1.7倍の立ち止まり率を記録

今回の結果から、Karugarooを設置することで、来場者の歩行動線に自然に干渉でき、ブースへの興味喚起に大きく寄与することが確認されています。

■ 集客効果が高まった理由（分析）

デザインが“親しみやすく”、近寄りやすい：人通りの多い場所ほど効果が大きい

脚を止めるきっかけを作りやすい：「質問を投げかける」運用が高相性

■ 実証実験パートナー企業を募集

本検証結果を踏まえ、RoboSapiensでは、Karugarooを活用した展示会・店舗・商業施設・イベント会場・自治体施設での「立ち止まり率改善」や「案内効率化」に関する実証実験パートナーを募集しています。

・店舗前の通行客への呼び込み

・展示会ブースの滞在時間増加

・館内での簡易案内

など幅広い用途でご利用いただけます。

■Karugarooとは

来場者へ呼びかけたり、質問に答えたりすることで興味を喚起し、立ち寄りを促す“呼び込みロボット”です。任意のQ&Aや呼び込み文句を事前に学習させることで、店舗やイベント会場において、設定した内容に沿った接客を行うことができます。

また、学習内容に含まれていない質問についても、生成AIによる回答が可能なため、複雑な設定を行わずに自然なコミュニケーションを実現します。

株式会社RoboSapiensHP＜Karugaroo説明ページ(https://rb-sapiens.com/service/karugaroo/)＞

■会社概要

会社名：株式会社RoboSapiens

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-23-1 西新宿パークサイドタワー 1階

設立：2020年7月3日

資本金：8,000,000円

代表取締役：長尾 俊

事業内容：伸縮アクチュエータや各種ロボット製品（例：BambooShoot Actuator、BambooBot、Karugaroo、Bamboo Gate など）の開発・製造・販売・レンタル。施設管理・設備点検・接客／案内など幅広い用途に対応。

■お問い合わせ

株式会社RoboSapiens

Email：info@rb-sapiens.com

Web：https://rb-sapiens.com