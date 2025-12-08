おまかせコースが進化！名物「炙り〆サバめはり棒寿司」を“おみや”として提供開始【すし酒場 にほんいち 本町店】

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区／代表取締役：河村則夫）が運営する『すし酒場 にほんいち』では、2025年12月より「おまかせコース」をご注文のお客様へ、“おみや”をお渡しする新サービスをスタートします。

お渡しするおみやは、当店名物で人気の 『炙り〆サバめはり棒寿司』。ほのかな香ばしさと〆鯖の旨みを、大葉の香りとともに味わえる一本で、「最後にもう一口食べたい」を叶える一品です。お帰りの際に、お一人様につき1点お渡しいたします。

今回、おみやをお付けすることにしたのは、コースを“食べ終わった瞬間”だけでなく、店を出た後まで楽しんでいただきたいという思いから。当店のおまかせコースは、季節やその日の仕入れに合わせて構成を組み立てる日替わりの特別仕立てです。ネタの状態、脂の乗り、旬の移ろいを見極めながら、料理長がその日最も輝く味わいをご提供します。

◆概要

【おまかせコース おみや付き】

提供開始：2025年12月1日(月)～

対象：おまかせコース(5,500円／8,800円／12,000円)をご注文のお客様

おみや内容：炙り〆サバめはり棒寿司（お一人様につき1点）

予約：前日までの予約制

◆店舗紹介

『すし酒場 にほんいち』は、職人が手がける本格寿司を、気軽に楽しめる“上質な大衆寿司酒場”としてご好評をいただいております。旬の食材を使った刺身や寿司はもちろん、温かい一品料理や酒肴まで、

幅広い年代のお客様にご利用いただいております。おまかせコースは、その日の仕入れによって内容が変わる“ライブ感”が魅力。季節の味わいをそのまま楽しめるため、接待・会食・特別な日のお食事にも最適です。

【店舗情報】

店名：すし酒場 にほんいち

所在地：大阪府大阪市中央区瓦町３丁目４－１０

アクセス：本町駅 徒歩5分

営業時間：17:00～24:00(L.O.23:30)

席数：42席(カウンター・テーブル席あり)

◆座席紹介

店内には、落ち着いた雰囲気のカウンター席や、テーブル席をご用意。少人数でのご利用はもちろん、会食やお仕事帰りの一杯、年末の集まりにも使いやすい空間となっております。ゆったりとした席幅で、コース料理を最後まで快適にお楽しみいただけます。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈株式会社N・I 会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928