【ロイズ】メープルと紅茶、りんごのマリアージュ。「ヴィジタンディーヌ」の冬限定フレーバーを新千歳空港ベーカリーで発売。

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、新千歳空港3階にあるロイズ チョコレートワールドのベーカリー限定で、2025年12月6日より新商品「ロイズ ヴィジタンディーヌ[冬Winter]」を期間限定で販売開始いたしました。

ロイズ ヴィジタンディーヌ[冬Winter]【新商品・期間限定・ロイズ チョコレートワールド限定】

メープルシュガーやカラメルソース、紅茶の茶葉などを加えた生地に、甘く煮てシナモンで香り付けした一口大のりんごを入れ、じっくりと焼き上げました。ドーム型の生地のトップは、砕いたくるみとフォンダン（砂糖衣）で飾り付けています。メープルのやさしい甘さにりんごと紅茶の華やかな風味が重なり合う、冬限定のヴィジタンディーヌです。

商品名：ロイズ ヴィジタンディーヌ[冬Winter]

価 格：1個 税込270円（本体価格250円）

ロイズ ヴィジタンディーヌについて

砕いたくるみとフォンダン（砂糖衣）で飾り付け。甘く煮た、シナモン香る一口大のりんご入り。

フィナンシェの原型ともいわれるフランス・ロレーヌ地方の郷土菓子「ヴィジタンディーヌ」をロイズオリジナルのレシピで風味豊かに焼き上げ、小ぶりな形で表面はサクッと、中はふんわり柔らかい、手軽に楽しめる焼き菓子に仕上げました。

焦がしバターにメレンゲ状に泡立てた卵白を加えるヴィジタンディーヌは、卵白を泡立てずに使うフィナンシェに比べ、焼き上がりの表面がサクッと香ばしく、中はふわっと軽やかな食感に仕上がるのが特長です。ロイズ チョコレートワールドのベーカリーにあるパン窯で焼き上げています。

2025年2月より定番の味わいをロイズ チョコレートワールド限定で好評販売中です。

※温めたトースターで1～2分ほど焼き、取り出して1～1分半ほど置くと、焼きたての「サクッ」とした食感をお楽しみいただけます。

焦がしバターにさらに醗酵バターをブレンドし、香ばしく焼き上げました。バターの風味が香り立つおいしさです。

商品名：ロイズ ヴィジタンディーヌ[プレーン]

価 格：1個 税込240円（本体価格222円）

生地にココアパウダーとチョコレートを加えた、ロイズならではの味わいです。香り高いチョコレートをフレーク状にして生地に混ぜ込んでおり、カカオのほろ苦さとバターのコクがとけ合います。

商品名：ロイズ ヴィジタンディーヌ[チョコ]

価 格：1個 税込240円（本体価格222円）

ロイズ チョコレートワールドについて

住所：千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル 3F スマイル・ロード

営業時間：ショップ・ミュージアム 8：00～19：00

（ヴィジタンディーヌなどパンの販売は9：00～）

ファクトリー 8：30～17：30（不定休）

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。営業状況は当社公式ホームページの店舗情報でご確認ください（ https://www.royce.com/brand/shop/detail/?no=111 )。

国内空港初の空港内チョコレート工場・ミュージアム・ショップ・ベーカリーを併設しています。ショップではポップでかわいい見た目の同店限定商品が約100種類並び、ベーカリーではナッツが香るチョコペーストと板チョコレートをまるごと1枚挟んだ「グテ」などチョコレートにこだわったパンもあり、北海道旅行のお土産として人気です。

ミュージアムファクトリーロイズポップチョコ、ロイズフラワーチョコグテ

