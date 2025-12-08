【フジテレビ】昨年大好評の年末ライブが、今年も帰ってくる！『SHOW-WA＆MATSURI 赤青歌合戦2025』FODのPPVにて12月31日（水）正午より生配信決定！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/ppv/8501/（FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのPPV（ペイ・パー・ビュー）にて、昨年大きな話題を呼んだ秋元康プロデュースの男性グループ・SHOW-WA＆MATSURIによる年末ライブ『SHOW-WA＆MATSURI 赤青歌合戦2025』を、12月31日（水）正午より生配信することが決定しました。

※PPVとは、番組単位で視聴権を購入するビデオサービス

2025年も、お昼の生放送バラエティ『ぽかぽか』（フジテレビ系 毎週月曜～金曜11時50分放送）とともに彼らの夢である“紅白出場”へ向けて全力で駆け抜けてきた、秋元康プロデュースの男性グループ・SHOW-WA＆MATSURI。しかし、『紅白歌合戦』出場者発表に、彼らの名前は今年もなし…「このままじゃ年を越せない！」、そんな熱い想いから、12人が再び大晦日に大集結！「歌って」「踊って」「喋りまくって」、2025年のラストを締めくくる、笑いと感謝が詰まったスペシャルライブをFODで生配信！

番組では、メンバーをシャッフルしたユニット歌唱に加え、１年間を振り返るトーク企画、さらには料理対決まで、バラエティ豊かな内容が目白押し。『ぽかぽか』で培ってきた個性とチームワークが、この１日限りのステージで炸裂します。

さらに今回も、配信チケット購入者限定のプレゼントキャンペーンを実施！生配信当日に「推しメンバーからの生電話で当選連絡＆直筆サイン入りグッズ」が当たるチャンス！さらに、アーカイブ配信終了後にはWチャンス賞として「推しメンバー直筆サイン入りチェキ」の抽選も行います！

１年間ガムシャラに走ってきた12人の“漢たち”が贈る感謝の２時間を、ぜひお楽しみください！

◇ 配信チケット購入者限定キャンペーン概要

応募期間中に、『SHOW-WA＆MATSURI 赤青歌合戦2025』の配信チケットを購入のうえ、専用フォームに必要事項をご入力いただくことで抽選にご参加いただけます。応募にはFODアカウントのメールアドレスなどが必要となります。

■応募期間

2025年12月８日（月）～2026年１月12日（月・祝）23時59分

■プレゼント内容

１.推しからの生電話＆直筆サイン入りグッズ：12名

２.Wチャンス賞：推し直筆サイン入りチェキ：12名

合計24名

■応募フォーム（配信チケット購入者限定）

https://s1.fujitv.co.jp/safe/fujitvplus/show-wa-matsuri/form05.html

■注意事項

※本キャンペーンは、『SHOW-WA＆MATSURI 赤青歌合戦2025』の配信チケットを購入された方のみご応募いただけます。なお、当選者は厳正な抽選のもと決定いたします。配信チケットをご購入された方全員が当選するものではございませんので、予めご了承ください。

※賞品のお届けは日本国内に限らせていただきます。

◇ 配信概要

■タイトル：『SHOW-WA＆MATSURI 赤青歌合戦2025』

■配信日時：生配信：2025年12月31日（水）11時30分～配信開始｜正午 開演予定

アーカイブ配信：準備整い次第～2026年１月12日（月・祝）23時59分まで

※本公演視聴チケットをご購入の方は、生配信およびアーカイブ配信のいずれもご視聴

いただけます。

■出 演 者 ：SHOW-WA＆MATSURI

■販売期間：2025年12月８日（月）13時30分～2026年１月12日（月・祝）21時まで

※チケット販売期間とアーカイブ配信視聴期間は異なるので、ご注意ください。

■販売価格：3,800円 （税込）、3,455コイン

※コース会員の方はコインでの購入となります

※やむを得ない事情により、公演の中止や開催内容・チケット販売スケジュールが変更と

なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/ppv/8501/（FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/