2026年サンコー福袋を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、
『2026年サンコー福袋』の予約受付を12月5日より開始しました。
ご用意する福袋は、8,000円～25,000円までの6種類、数量限定となります。サンコー直営オンラインショップにて販売し、お届けは2023年12月26日以降を予定しております。
https://www.thanko.jp/view/page/2026_newyear?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_newyear
■2026年サンコー福袋特別ページ
■ 2026福箱 ラインナップ
・7,000円福袋＜鬱袋「在庫の墓場袋 ～倉庫の奥底からメリークリスマス～」＞
販売価格 ：7,000円（税込）
詰め合わせ商品点数：6点
現行販売価格相当額：約19,000円
・7,000円福袋＜鬱袋「社員の気まぐれ袋 ～これは英断か、暴走か～」＞
販売価格 ：7,000円（税込）
詰め合わせ商品点数：6点
現行販売価格相当額：約21,000円
https://www.thanko.jp/view/item/000000004786?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004786
・12,000円福袋＜初めてのサンコー福箱＞
販売価格 ：12,000円（税込）
詰め合わせ商品点数：4点
現行販売価格相当額：約34,000円
https://www.thanko.jp/view/item/000000004788?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004788
・13,000円福袋＜限界社畜さんのためのお仕事捗り福箱＞
販売価格 ：13,000円（税込）
詰め合わせ商品点数：5点
現行販売価格相当額：約27,000円
https://www.thanko.jp/view/item/000000004789?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004789
・13,000円福袋＜ウワサのアレ、集めました！TVで紹介福箱＞
販売価格 ：13,000円（税込）
詰め合わせ商品点数：5点
現行販売価格相当額：約37,000円
https://www.thanko.jp/view/item/000000004793?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004793
・15,000円福袋＜オンもオフもあったか福箱＞
販売価格 ：15,000円（税込）
詰め合わせ商品点数：4点
現行販売価格相当額：約38,000円
https://www.thanko.jp/view/item/000000004790?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004790
・16,000円福袋＜グルメ家電ドリーム福箱＞
販売価格 ：16,000円（税込）
詰め合わせ商品点数：6点
現行販売価格相当額：約40,000円
https://www.thanko.jp/view/item/000000004791?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004791
・15,000円福袋＜メルマガ会員限定福箱2026＞
販売価格 ：15,000円（税込）
詰め合わせ商品点数：5点
現行販売価格相当額：約39,000円
https://www.thanko.jp/view/item/000000004787?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004787
※在庫が無くなり次第終了となります。
ご注文&配送スケジュール
■会社概要
会社名 サンコー株式会社
資本金 3800万円
設立 2003年6月26日
所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
主な事業内容 家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務
URL: https://www.thanko.co.jp
