2026年サンコー福袋を発売

サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、


『2026年サンコー福袋』の予約受付を12月5日より開始しました。



ご用意する福袋は、8,000円～25,000円までの6種類、数量限定となります。サンコー直営オンラインショップにて販売し、お届けは2023年12月26日以降を予定しております。


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/page/2026_newyear?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_newyear



■2026年サンコー福袋特別ページ
https://www.thanko.jp/view/page/2026_newyear(https://www.thanko.jp/view/page/2026_newyear?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_newyear)


■ 2026福箱 ラインナップ




・7,000円福袋＜鬱袋「在庫の墓場袋 ～倉庫の奥底からメリークリスマス～」＞


販売価格　　　　　：7,000円（税込）


詰め合わせ商品点数：6点


現行販売価格相当額：約19,000円




・7,000円福袋＜鬱袋「社員の気まぐれ袋 ～これは英断か、暴走か～」＞


販売価格　　　　　：7,000円（税込）


詰め合わせ商品点数：6点


現行販売価格相当額：約21,000円


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004786?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004786





・12,000円福袋＜初めてのサンコー福箱＞


販売価格　　　　　：12,000円（税込）


詰め合わせ商品点数：4点


現行販売価格相当額：約34,000円


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004788?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004788





・13,000円福袋＜限界社畜さんのためのお仕事捗り福箱＞


販売価格　　　　　：13,000円（税込）


詰め合わせ商品点数：5点


現行販売価格相当額：約27,000円


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004789?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004789





・13,000円福袋＜ウワサのアレ、集めました！TVで紹介福箱＞


販売価格　　　　　：13,000円（税込）


詰め合わせ商品点数：5点


現行販売価格相当額：約37,000円


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004793?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004793






・15,000円福袋＜オンもオフもあったか福箱＞


販売価格　　　　　：15,000円（税込）


詰め合わせ商品点数：4点


現行販売価格相当額：約38,000円


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004790?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004790





・16,000円福袋＜グルメ家電ドリーム福箱＞


販売価格　　　　　：16,000円（税込）


詰め合わせ商品点数：6点


現行販売価格相当額：約40,000円


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004791?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004791





・15,000円福袋＜メルマガ会員限定福箱2026＞


販売価格　　　　　：15,000円（税込）


詰め合わせ商品点数：5点


現行販売価格相当額：約39,000円


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004787?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004787


※在庫が無くなり次第終了となります。




ご注文&配送スケジュール



■会社概要

会社名　　サンコー株式会社


資本金　　3800万円


設立　　　2003年6月26日


所在地 　 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


主な事業内容　家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務


URL: https://www.thanko.co.jp



■ご注文・製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部


〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


TEL 03-3526-4326　FAX 03-3526-4322


Email shop@thanko.jp




■サンコー直営店舗

秋葉原総本店　〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB　03-5297-5783