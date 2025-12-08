【待望の再入荷！】完売していた大好評『ディズニーステンドグラスアンブレラ』の「ベル」が再入荷！

株式会社サントス

株式会社サントス（本社：愛知県名古屋市東区、代表取締役：福原正之）は、再販のご要望を数多くいただいていたディズニープリンセスをモチーフにした人気シリーズ『ディズニーステンドグラスアンブレラ』の「ベル」の再販を開始いたしました。


（https://store.santos.co.jp/?mode=grp&gid=2855193(https://store.santos.co.jp/?mode=grp&gid=2855193)）





■商品概要


本シリーズは、ステンドグラスのような透明感と華やかさを兼ね備えたデザインが特長のビニール傘。



『アリエル』、『アリス』、『ラプンツェル』、『アナと雪の女王』、『ベル』、『ジャスミン』、『ティンカー・ベル』を幻想的なステンドグラス風アートで表現しました。



傘を広げると、光を透かして浮かび上がるキャラクターたちの美しさが、


まるで本物のステンドグラスのようにきらめき、日常の風景に魔法のような彩りを添えます。



■製品仕様


持ち手にはクリア素材を使用。


バイアステープで縁取られた生地が上品で洗練された印象を演出します。



傘骨は丈夫で軽量なグラスファイバー骨で、


デザイン性だけでなく、使いやすさを考えた実用性も兼ね備えた仕様です。




日常に、ちょっとした“ときめき”を。


ステンドグラスのように輝き、あなたの毎日に小さな魔法を届けてくれます。



気分をさりげなく上向きにしてくれる、ファッションの一部としても楽しめる傘です。



その他、『ステンドグラス風傘アンシャンテ』や、


サンリオキャラクターズをステンドグラス風に描いた『サンリオキャラクターズグラスアンブレラ』が大好評発売中。


◆製品概要


商品名：ディズニーステンドグラスアンブレラ（アリエル/アリス/ラプンツェル/アナと雪の女王/ベル/ジャスミン／ティンカーベル）


価格：2,178円（税込）／1,980円（税抜）


サイズ：親骨60cm


素材：ポリエチレン、スチール、グラスファイバー


販売場所：サントスonline store、サントス楽天市場店、スーパーデリバリー、その他取扱店舗




◆購入先


サントス online store：https://store.santos.co.jp/?mode=grp&gid=2855193(https://store.santos.co.jp/?mode=grp&gid=2855193)


サントス楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/santos1985/jko-428/


スーパーデリバリー：https://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/10773586/




【会社概要】


株式会社サントス


所在地：〒461-0027 愛知県名古屋市東区芳野一丁目12番16号


TEL：052-937-3700　FAX：052-937-3711


公式サイト：https://santos.co.jp


公式Instagram：https://www.instagram.com/santos_umbrella/