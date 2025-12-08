第13回 Webグランプリ「企業BtoBサイト賞 優秀賞」を受賞いたしました

岩崎電気株式会社

この度「岩崎電気 企業サイト」が、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構が主催する「第13回 Webグランプリ」において、「企業グランプリ部門 企業BtoBサイト賞 優秀賞」を受賞いたしました。

Webグランプリとは

デジタル社会の発展に貢献してきた「人」と「サイト」を

表彰するために設立されたアワードです。

2013年の第1回開催以来、今年で13回目を迎えました。

Webグランプリ(https://award.dmi.jaa.or.jp/)

デジタルマーケティング研究機構リリース(https://dmi.jaa.or.jp/general-browse/view/3909/3)

2025年12月4日、シェラトン都ホテル東京にて贈賞式が行われ、受賞の栄誉にあずかりました。

贈賞式にていただいたトロフィー

本サイトは、業種や社風と合致する控えめなデザインが好感を与えているようです。

各コンテンツ毎に多様なナビゲーション、検索機能を提供している姿勢や、リニューアルを起点とした継続改善がユーザーフレンドリーであると評価されています。

(贈賞式での主催者コメントより)

なお、岩崎電気のウェブサイトとしては、下記に続く、4度目の受賞となります。

- 第2回 浅川賞(アクセシビリティ賞) 特別賞- 第3回 企業BtoBサイト賞 グランプリ- 第6回 企業BtoBサイト賞 優秀賞

岩崎電気は今後も、全てのステークホルダーの皆さまにとって分かりやすく価値ある情報をお届けできるよう、ウェブサイトの運営・改善に努めてまいります。