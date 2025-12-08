株式会社多摩川ホールディングス 中期経営計画の策定に関するお知らせ

株式会社多摩川ホールディングス

株式会社多摩川ホールディングス（代表取締役社長：桝澤 徹）は、「中期経営計画」を策定いたしましたので、お知らせいたします。

説明資料はこちらからご覧いただけます。多摩川ホールディングス中期経営計画(https://www.tmex.co.jp/dcms_media/other/Mid-Term%20Business%20Plan.pdf)

１．中期計画の概要・背景

2030年10月期に売上高111億円、経常利益13億円を達成し、2025年10月対比で売上高が約2倍、経常利益が5.7～6.4倍という大幅な成長を計画しております。

- 電子・通信用機器事業における官公庁向け製品に対する引き合いは非常に強く、受注製品が量産化フェーズに入ったことに加え、グローバルで防衛意識が年々強まっていることから、この状況は今後も長期にわたり継続すると考えております。当社は、2025年9月に完成したベトナム新工場で、モバイル向け製品の高品質・低コストの生産を実現する一方、国内で生産する官公庁向け製品の需要増加に対応するためには更なる生産能力の拡大が必要であり、2029年10月期には本社第二工場の稼働が必須であると予測しております。- 再生可能エネルギー事業では、再生可能エネルギーの普及に不可欠な系統用蓄電所事業に参入、収益力の強化を図っていきます。- 直近で発表した新株予約権を活用したファイナンスは、主に前述の設備投資資金として活用する予定でありますが、いずれも更なる収益力の向上を図ることができる案件です。- 当社は新たな成長ステージを迎え、これまで以上に積極的な株主還元も行ってまいりますので、これからの多摩川ホールディングスの躍進にご期待ください。

１-２．中期計画の三本柱

２．中期計画（年度別/売上高・経常利益推移）

２-２．中期計画（売上高の売上構成および増加要因）

詳細は冒頭でもお伝えいたしましたURLより是非ご高覧ください。

