ダンジョン飯より、新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ［Picnic］が発売決定！

株式会社ディ・テクノ

株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原 高明）は、2025年12月8日(月)12:00よりダンジョン飯［Picnic］オリジナルグッズの予約受付を開始いたしました。




＜キャラログ販売ページ＞


https://www.chara-log.com/view/category/ct86



キャラログ他、全国のアニメショップやECサイトにて予約受付中！


どうぞお見逃しなく！



【商品ラインナップ】


◆トレーディング缶バッジ［Picnic］








※購入店によりBOX購入特典が異なります。ご注意ください。



◆リアルフィルムフォト［Picnic］




◆ジュートバッグ


※アクリルチャームはキャラログでご予約していただいた方のみの特典となりますのでご注意ください。




◆アクリルスタンド［Picnic］




◆2連アクリルキーホルダー［Picnic］




◆クリアファイル＆ステッカーセット［Picnic］




◆キャンバスパネル ［Picnic］




◆トレーディング4スナップ




◆トレーディングもぐもぐスクエア缶バッジ




■お取り扱い店舗


キャラログ：https://www.chara-log.com/


アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/


他、全国のアニメショップ、バラエティショップ、ECサイトなど



■予約受付期間


2025年12月8日(月)12:00～2026年1月5日(月)23:59



■商品発送／発売予定


2026年3月下旬



■注意事項


・予約販売期間ならびに発売日は、予告なく前後する場合がございます。


・予約開始／終了時刻は、取扱店により異なる場合がございます。


・予約販売開始時期、ならびに販売商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。


・商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



＜著作権表記＞


(C)九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会


※記事内画像をご使用いただく際は、著作権表記の記載をお願いいたします。



【サービス詳細】


オンラインくじサービス「WEBくじ」を運営する株式会社ディ・テクノによる、EC通販サイト。


アニメ・キャラクターグッズの予約販売を中心に、ポップアップストア企画なども行っております。



・サイトURL


https://www.chara-log.com/



・キャラログ公式X（旧Twitter）


https://twitter.com/charalog_info



◯お支払い方法


各種クレジットカード、Amazon Pay、PayPay（ペイペイ）、楽天Pay



◯送料


一律880円（北海道・沖縄県・離島部は1,100円）（税込）


※1度のお会計につき、商品代金8,800円（税込）以上で送料無料