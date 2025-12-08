【不二家】国連グローバル・コンパクトに署名／グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンに加入

株式会社不二家

株式会社不二家（本社：東京都文京区、社長：河村 宣行）は、国際連合が提唱する「国連グローバル・コンパクト」（以下「UNGC」）に署名し、2025年10月29日（水）に参加企業として登録されました。併せて、UNGCに署名している日本企業などで構成される「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン」に加入しました。

UNGCは、国連と民間（企業・団体）が手を結び、健全なグローバル社会を築くための世界最大のサステナビリティイニシアチブであり、各企業・団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き一員として行動し、持続可能な成長を実現するための世界的な取り組みです。UNGCに署名する企業・団体は、人権、労働、環境、腐敗防止に関わる10の原則に賛同し、企業のトップ自らのコミットメントのもと、その実現に向けて努力を継続することが求められます。

不二家は、国連グローバル・コンパクトの10原則を支持し、これからも不二家が大切にしている価値観「Smile makes the heartful world～笑顔がつくる こころあたたまる世界～」の実現を目指し、事業活動全体でサステナビリティを推進することで、企業価値の向上と持続的な成長に繋げてまいります。

国連グローバル・コンパクト10原則

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97396/table/350_1_ec32b0060086d173fce9bcd5152f5799.jpg?v=202512080557 ]

UNGCに関する詳細については下記ウェブサイトをご確認ください。

国連グローバル・コンパクト

https://unglobalcompact.org/

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

https://www.ungcjn.org/

当社のサステナビリティへの取り組みについては下記ウェブサイトをご覧ください。

不二家が目指すサステナビリティ経営

https://www.fujiya-peko.co.jp/sustainability/

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/