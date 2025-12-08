大人気スマホゲーム『Fate/Grand Order』より、セイバーのサーヴァント「バーゲスト」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ファット・カンパニー」より、『Fate/Grand Order セイバー/バーゲスト 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●Fate/Grand Order セイバー/バーゲスト 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194814&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■Fate/Grand Order セイバー/バーゲスト 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：29,800円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：ファット・カンパニー
【スケール】1/7
【サイズ】全高約320mm、全幅約370mm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：ヤドカリ
彩色：緋色
大人気スマホゲーム『Fate/Grand Order』より、セイバーのサーヴァント「バーゲスト」を1/7スケールフィギュア化。
気品を漂わせつつも捕食者を思わせる笑顔や見る者を圧倒する恵体、艶やかなドレスとボリュームのある流れるような金髪など忠実に立体化致しました。
また、クリア素材で再現されたエフェクトを施した大剣や禍々しさすら感じさせる甲冑や左腕の鎖など高密度な造形と彩色で再現しました。
圧倒的という表現が相応しい完成度のバーゲストをご堪能ください。
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●Fate/Grand Order セイバー/バーゲスト 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194814&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
【今回ご紹介した製品を含む、『Fate/Grand Order』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=15106&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)