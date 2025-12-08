【仙台駅2階ステンドグラス前】冬の北海道物産展開催！

JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間　俊則）は


JR仙台駅2階ステンドグラス前において、北の大地の「おいしい！」を取り揃えた


「冬の北海道物産展」を開催します。 普段はなかなか手に入らない北海道限定のスイーツや


総菜、菓子類が仙台駅に大集結します。ぜひこの機会に仙台駅へお越しください。



1. 概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/146951/table/186_1_4649747e6a593005558a9e426cdc91cf.jpg?v=202512080557 ]

2. 主な出店者とおすすめ商品



チーズリッチタルト
出店者【ロイヤルスイーツ】

商品名：チーズタルト　1個　


　　　　370円(税込)


北の大地で育った厳選素材を使用した風味豊かなスイーツ。


厳選された北海道チーズをブレンドしたチーズタルトは濃厚な味わいとなめらかな口どけの逸品。








じゃが豚
出店者【佃善】

商品名　じゃが豚　12個入り


　　　　1,242円(税込)


北海道産じゃがいものモチモチした皮に新鮮野菜と豚肉で作られた餡を包んだ逸品。うま味にプルンとした食感が人気のポイントです。








札幌カタラーナプレーンL
出店者【みれい菓】

商品名　札幌カタラーナプレーンL　1本　


　　　　1,296円(税込)



北海道産の生クリームを使用しじっくりと焼き上げた、アイスクリームのような


なめらかな口どけのプリン。


バニラビーンズの芳醇な香りと、キャラメリゼした香ばしさがマッチした濃厚な味わいで


純生クリームをふんだんに使っているため濃厚な味わいをじっくりと楽しむことが出来ます。









北海道生ドーナツ　各種
出店者【笑mina Donuts】

商品名　北海道生ドーナツ　各種　


　　　　432円(税込)


エミナドーナツの生ドーナツは


北海道産の小麦、牛乳、生クリームを使用し


水を使わず牛乳１００％で仕上げた生地はふわふわで驚くほどしっとりとした口どけです。






その他多数出店しています。自分へのご褒美や、プレゼントにも最適な商品を数多く取り扱っておりますのでぜひ足をお運びください！


（内容は変更となる可能性がございます。）



※写真はすべてイメージです。


※価格はすべて税込価格です。


※販売商品は変更になる場合があります。


※在庫状況により、紹介した商品が店頭にない場合があります。あらかじめご了承ください






JR東日本東北総合サービス株式会社


所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01

代表取締役社長：弭間　俊則

事業内容：
（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営
（２）駅ビルの開発及び管理運営
（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託
（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営
（５）広告業、広告代理店業及び印刷業
（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営
（７）駐車場の経営
（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理

HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/

東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：
https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)