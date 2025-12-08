【アイスは別腹 イオン高松店】開店1周年を記念して「1周年記念感謝祭」開催！

株式会社UNI

「アイスは別腹」、「77Sweets shop」を展開する株式会社UNI（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：岡本 直也）は、「アイスは別腹 イオン高松店」が開店1周年を迎えたことを記念し、12月13日・14日の2日間にわたり「1周年記念感謝祭」を実施いたします。

長年にわたるご愛顧に感謝し、今後も更なる成長を目指してまいります。

1周年記念感謝祭の実施

日頃の感謝を込めてレギュラーパフェ18種を500円で販売！

今回、アイスは別腹 イオン高松店の開店1周年を記念してアイスは別腹 イオン高松店、アイスは別腹 イオン綾川店の香川エリア2店舗合同で「1周年記念感謝祭」を行います。

1周年記念感謝祭では対象のレギュラーパフェ18種を500円で提供いたします。

実施日時は12月13日・14日の2日間です。

1番人気の「濃厚生チョコ」や見た目のインパクト抜群の「盛りすぎシリーズ」などたくさんの商品を取り揃えておりますのでこれまで来店していただいた方も初めてご来店いただく方もあなただけのお気に入り商品をぜひこの機会に見つけてみてはいかがでしょうか。

アイスは別腹香川のアカウントはこちら :https://www.instagram.com/ice.betsubara.kagawa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

クリスマスフェア実施中！

現在、アイスは別腹ではクリスマスフェアを実施中！

クリスマスツリーやトナカイをイメージしたパフェや飲むソフト、サンタのチョコレートをトッピングした商品などこの季節限定のクリスマスを体験できる商品を多数販売中！

見た目も可愛い商品が揃っているため、ぜひこの期間でしか味わえない商品を体験してください。

期間限定クリスマスフェアの販売商品 ※画像はイメージです。

🥤飲むソフトクリームリニューアル販売！

リニューアル販売するドリンクメニュー ※画像はイメージです。

現在、販売を休止していた人気商品「飲むソフトクリーム」がリニューアル販売を開始します。

「アイスは別腹」のソフトクリームが「飲める」ようになったとろける口どけが味わえる新しい商品です。

シンプルな「プレーン」以外に程よい苦味とソフトクリームの甘さがクセになる「コーヒー」、パフェでも人気上位に入っている「ストロベリー」、マンゴーとオレンジを贅沢に組み合わせた「マンゴーオレンジ」の全4種を販売します。

それぞれの味にはソースだけでなく果肉やチョコクランチなどアクセントになる食材も使用しているため、最後まで飽きずに味わっていただける商品です。

その他にもこれからの季節に嬉しいホットコーヒーをはじめとした各種ドリンク類も販売いたします。

ホットコーヒー以外の商品にはソフトクリームをトッピングし、フロートとして楽しんでいただくことも可能となっていますのでドリンクとソフトクリームを両方味わいたい方にはおすすめの商品となっております。

💭姫路の双子からのメッセージ

平素よりアイスは別腹 イオン高松店をご利用いただき、誠にありがとうございます。

おかげさまでアイスは別腹 イオン高松店は1周年を迎えることができました。

地域の皆様に育てていただきながら「プチ贅沢でお客様を笑顔に」「映えて美味しいソフトクリーム屋」をコンセプトに皆様に商品をお届けしてまいりました。

これからも"地域で愛され続けるお店"としてイオン高松店・イオン綾川店スタッフ一同心を込めてお迎えいたします。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。（兄・岡本 拓也/弟・岡本 直也）

🏠店舗情報「アイスは別腹 イオン高松店/イオン綾川店」

・住所：香川県高松市香西本町1-1イオンモール高松3階フードコート/香川県綾歌郡綾川町萱原822-1 イオンモール綾川1階

・営業時間：10時～21時

・定休日：なし

・香西駅から車で6分/綾川駅から徒歩5分

🏢運営会社・問い合わせ先

・運営会社：株式会社 UNI

・代表取締役社長：岡本 直也

・事業内容：77Sweets shop FC本部、アイスは別腹FC本部、SNS運用代行事業

・電話番号：079-280-8005

・問い合わせ先：info@77sweets.com

ホームページはこちら :https://77sweets.com