日本発ピックルボールブランド『TOCO』、国内最大級の国際大会「PJFピックルボールチャンピオンシップス2025 / APG2025」へ出展

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上 響）は、2025年12月10日（水）～14日（日）に有明テニスの森公園で開催される「PJFピックルボールチャンピオンシップス 2025」および「APGアジア大会」に、同社のピックルボールブランド「TOCO（トコ）」のプロモーションブースを出展いたします。

11月のブランドローンチ以来、オンラインを中心に展開してきたTOCOにとって、これが初の「フルラインナップ展示」の場となります。パドルのみならず、ボール、ポータブルネット、バッグ、アパレルといったTOCOが展開する全カテゴリー製品を会場に持ち込み、日本のモノづくり企業が提案する「品質」と「世界観」を直接ご確認いただける機会を提供します。

■ 出展の背景：デジタルの外で、信頼を築く

ピックルボール市場が急拡大する中、これから競技を始めるプレイヤーにとって、道具選びには「二極化」の悩みがあります。 すでに世界的な実績を持つトップブランドの製品は魅力的ですが、エントリー層には価格のハードルが高い場合があります。一方で、安価な製品の中には品質やサポート体制に不安が残るものも存在します。

TOCOは、この現状に対し、日本のモノづくり企業としての知見を活かした「新しい選択肢」を提示します。企画・デザイン・品質管理を自社で徹底して行い、サプライチェーンを最適化することで、「日本企業が保証する確かな品質」と「手に取りやすい適正価格」の両立を実現しました。

スペックや価格はオンラインでもお伝えできますが、実際の質感や使用感は、触れていただかなければ伝わりません。国内のトッププレイヤーや愛好家が一堂に会するこの有明の地を、TOCO製品の実力とコストパフォーマンスをご確認いただく場と位置づけ、皆様をお迎えいたします。

■ ブースの見どころ：TOCOのすべてに触れる５日間

会場内のTOCOブース（3m×3m）では、以下の全カテゴリ製品を実際に手に取ってお試しいただけます。

1. パドルからネットまで「全ラインナップ」の実機展示

- パドル: USAP（アメリカピックルボール協会）認定の「EMBER」「EVOL」「FORZA」。それぞれのグリップの握り心地や重量バランスを比較いただけます。- ポータブルネット: 実際の設営のしやすさや、フレームの堅牢性を確認いただけます。- ボール: 反発力や耐久性を追求した競技用ボールの質感をご確認ください。- バッグ・アパレル: プレー中の動きやすさとデザイン性を両立したウェアや、機能的な専用バッグなど、素材の肌触りまで含めて体感いただけます。

2. 開発チームとのコミュニケーション

ブースにはブランド担当者が常駐いたします。日本企業が運営するブランドならではのサポート体制や、製品へのこだわりについてご質問にお答えします。また、皆様からのフィードバックを直接伺い、次なる製品開発へとつなげます。

3. 会場限定 SNSキャンペーン

ブースにお越しいただき、InstagramでTOCO公式アカウントを「フォロー＆最新投稿へのいいね＋保存」をしていただいた方に、TOCOオリジナルグッズをプレゼントいたします。

※詳細は現地のPOPにてご案内します。なくなり次第終了となります。

■ 担当者メッセージ（ビーズ株式会社 TOCOブランドチーム）

私たちビーズ株式会社は、東大阪市を拠点とする企画開発型メーカーとして、常に『ユーザーにとっての最適な価値』を模索してきました。 ピックルボールにおいても、ブランド料が上乗せされた高額品でも、品質を妥協した安価品でもない、『納得できる良いもの』を適正な価格でお届けしたいと考えています。 今回はパドルだけでなく、ウェアやネットに至るまで、私たちが自信を持って送り出す全てのアイテムをご用意しました。ぜひブースにお立ち寄りいただき、直接お手にとってご確認ください。

■ブランド紹介

TOCO（トコ）は、「With Your Steps.」を掲げる日本発のピックルボールブランドです。競技者が求める性能と、日常になじむ上質なデザインを両立し、誰もが自分らしく前へ進む“きっかけ”を生むモノづくりを行っています。パドルを中心に、アパレル・アクセサリーまで幅広く展開し、スポーツのある豊かな時間を提案します。

【本件に関する読者・報道関係者様からのお問い合わせ先】

ビーズ株式会社（お問い合わせフォーム）

https://inquiry.be-s.co.jp/corporates

【会社概要】

会社名： ビーズ株式会社

所在地： 〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

代表者： 代表取締役 大上 響

ブランドサイト： https://www.toco-sports.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/toco.sports/