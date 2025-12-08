株式会社Gipt、プレシリーズAラウンドにおいて株式会社BUTAI様より資金調達を実施

株式会社Gipt

クリエイター向けギフトプラットフォーム「Gipt（ジプト）」を運営する株式会社Gipt（代表取締役：沼山祐斗、本社：東京都中央区、以下「当社」）は、株式会社BUTAIよりプレシリーズAラウンドにおいて資金調達を実施いたしました。

調達した資金をもとに、Giptの事業開発を加速し、提供価値の向上を進めてまいります。

出資者からのコメント

このたびGipt様のプレシリーズAラウンドに出資させていただきました。

株式会社BUTAIでは、クリエイターが挑戦し続けられる環境づくりを最重要視しており、Gipt様が提供されている“安全かつ、便利にプレゼントを受け取れるギフトプラットフォーム”は、まさにその基盤を支えるプロダクトであると感じています。

5万人を超えるユーザー規模や、ファンとクリエイターの関係性を豊かにする仕組みは、今後のクリエイターエコノミーにおいてその重要性がますます高まると確信しています。

Gipt様とともに、クリエイターがより挑戦しやすい世界を創るべく、事業面・コミュニティ面の両軸で連携してまいります。

株式会社BUTAI

代表取締役社長 林 千彩乃

代表取締役/CEO 沼山 祐斗のコメント

このたび、「クリエイターが活躍する舞台を作る」というビジョンのもと、ゲーム配信者コミュニティ「BCC」やVライバー事務所「BVP」を運営されている株式会社BUTAI様にご出資いただけたことを、大変心強く感じております。

Giptは、クリエイターの方の活動環境の向上を目指してきました。BUTAI様は、データに基づいた配信支援やコミュニティ運営を通じて、クリエイターが実績を積み次のステージへ進んでいくための環境づくりに取り組まれており、その姿勢はGiptの目指す方向性と強く重なっています。

今回のご支援を通じて、Giptのプロダクト開発や運営体制を一層強化し、配信者・Vライバーの皆様にとって「活動の継続と成長を支えるインフラ」としての役割を高めてまいります。また、BUTAI様のコミュニティや事務所に所属されるクリエイターの方々にとっても、ファンの想いがより届きやすくなるような取り組みを、両社で連携しながら検討していきたいと考えています。

引き続き、「クリエイターが安心して挑戦し続けられる環境」をともにつくっていけるよう、Giptは事業の拡大と提供価値の向上に全力で取り組んでまいります。

Giptについて

Giptは、クリエイター向けのギフトプラットフォームサービスです。Giptを使うことによって、クリエイターの方はファンの方から安全かつ便利にプレゼントを受け取ることが可能になり、プレゼントを媒介としたクリエイターとファンの相互的なコミュニケーションの活性化を図ることができます。

サービス開始から約1年半で登録ユーザー数は5万人を超え、累計支援件数は3万件を超えています。

中にはフォロワー100万人を超える著名なクリエイターの利用もあり、活動初期の個人勢からトップ層まで、幅広い層にとっての“最初の支援導線”として機能しています。

現在GiptではECサイト様と提携し、Giptのサイト内からクリエイターがほしい物を登録できる「ストア機能（仮称）」の実装を進めております。

提携いただくことで、クリエイターからの認知を得るとともに、ウィッシュリストへの追加がされやすくなり、通常のクリエイターの方が購入する販売経路とは別の路線での販売促進が見込めます。

上記の提携にご興味をお持ちいただけたECサイト様は弊社お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ストア機能画面イメージ



運営会社概要

会社名：株式会社Gipt

所在地：東京都中央区湊1-8-11 八丁堀エイトビル 2F

代表取締役：沼山 祐斗

設立年月日：2023年6月20日

Giptの登録はこちら(https://gi-pt.com/home)から

公式X（旧Twitter）(https://x.com/Gipt_official)

公式Youtube(https://www.youtube.com/@Gipt_official)

公式Tiktok(https://www.tiktok.com/@gipt_official)

本リリースに関するお問い合わせ先

メールアドレス：info@gi-pt.com