成田国際空港の出国審査後エリアに、オカムラのラウンジスペースを設置

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）は、2025年12月8日より成田国際空港第2ターミナルの出国審査後のエリアにラウンジスペースを設置します。無料のフリースペースで、搭乗前の利用者にくつろぎの空間を提供します。この取り組みは、成田国際空港株式会社（本社：千葉県成田市、代表取締役社長：藤井 直樹）との協業によるものです。

利用者満足度の向上を目指す成田国際空港では、搭乗までの時間を快適に過ごすための空間づくりの一環として、国内家具メーカーと連携し誰もが利用できるラウンジスペースの充実に取り組んでおり、第2ターミナルへの設置は今回が初めてです。

オカムラのラウンジスペースは、出国審査後の搭乗口を目の前にしたエリアにあり、出国審査を終えたどなたでも無料で利用できるスペースです。近くにカフェがあり人が滞留しやすく、搭乗までの時間を上質な空間でゆったりと過ごしていただくことができます。

バイオフィリックデザインを取り入れた空間デザインで、グリーンやアーティフィシャルフラワーをふんだんに配置しています。幅広いコミュニケーションが生まれる環境づくりを可能にするクリエイティブファニチュア「WORK ISLE（ワークアイル）」や、すっきりとした軽快なデザインであらゆるインテリアに調和するシーティング「CYNARA（シナーラ）」など、通常オフィス空間に設置している製品やBoss Designのラウンジシーティング、ソファなど、バラエティに富んだ製品を設置しています。家具にはソフトでエレガントな風合い、かつ耐久性も高い張地を使用しており、汚れにくさを保ちながら、リビングライクな空間を作ります。空港利用者の多様なニーズに対応できるよう、電源を豊富に確保しています。

また、電動昇降デスク「Swift Nex（スイフト ネックス）」を設置し、搭乗前の仕事利用にも対応可能です。

出発前のひとときに、リラックスしたり仕事をしたりさまざまな過ごし方をしていただける空間であるとともに、オカムラのさまざまな製品に触れていただける機会にもなっています。成田国際空港第2ターミナルから出国する多くの利用者の方々に立ち寄っていただけるラウンジスペースを目指します。

■概要

場所：成田国際空港第2ターミナル サテライト3階（出国審査後エリア）

オープン日：2025年12月8日

面積・席数：約350平方メートル 、90席

―オカムララウンジスペースの特徴―

■バイオフィリックデザインを取り入れた空間デザイン

既存の内装である木目調の床を生かし、グリーンやアーティフィシャルフラワーをふんだんに配置しており、搭乗までの時間をリラックスして過ごしていただくことができます。

■製品による「働く場」としての雰囲気を持たせた空間

オフィス家具メーカーとして、幅広いコミュニケーションが生まれる環境づくりを可能にする製品を配置し、「働く場」としての雰囲気を持たせた空間を設けています。電動昇降デスク「Swift Nex」を設置し、搭乗前の仕事利用にも対応できます。