江の島サムエル・コッキング苑 の冬の風物詩「ウィンターチューリップ」が最後の開花

江ノ島電鉄株式会社

江ノ島電鉄株式会社（本社：神奈川県藤沢市、社長：黒田 聡 以下「江ノ島電鉄」）が運営する江の島サムエル・コッキング苑では、今年も色とりどりのウィンターチューリップが苑内に咲き誇り、開花は例年12月25日頃からお楽しみいただけます。

【併設施設・イベント情報】

2025年1月撮影

カフェ「UMIYAMADO（海山堂）」

冬限定メニュー「おいもとりんご」のあたたかいパイを販売します。

スーベニアショップ「21days」

ウィンターチューリップをモチーフにした限定グッズ（馬油やしおり）を販売。

贈り物にも最適です。

UMIYAMA GALLERY〈海山ギャラリー〉

Christmas Craft Market - presented by テキスタイル研究所 Casa de paño」

開催期間：2025年12月20日（金）～24日（火）／時間：11:00～

湘南ゆかりの作り手による布小物、そしてクリスマスをテーマにしたモビールや本など冬の贈り物が並びます。また、織物によるクリスマスタペストリーづくりなど、大人からこどもまでお楽しみいただけるワークショップも開催いたします。

＊ワークショップは事前予約制になります。詳細は「Casa de pañoホームページ」よりご確認ください。

江の島ホーリーナイト・コンサート ～聖なる夜に江の島で会いましょう～

開催日：2025年12月25日（木）／公演時間：16:00／19:00（2回公演）

出演：TUQUISICA（四家卯大＋中嶋朋子）

※チケットはpeatexで販売

江の島サムエル・コッキング苑 概要

営業時間：9:00～20:00（最終入場19:30）※17時以降の入苑は有料

UMIYAMADO（海山堂）：11:00～19:00（TEL：0466-21-8465）

21days：10:00～19:30（TEL：0466-21-9050）

湘南の宝石開催期間中は営業時間が異なる場合がありますので、詳しくはHPをご参照ください。

江の島シーキャンドル公式サイト （https://enoshima-seacandle.com/information/）